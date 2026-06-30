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Erre a napra fel kell készülni: teljesen leáll az általános orvosi ellátás
Gazdaság

Erre a napra fel kell készülni: teljesen leáll az általános orvosi ellátás

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Július 1-jén, a Semmelweis-napon a rendelők és a gyógyszertárak többsége zárva tart, mivel ez a nap az egészségügyi ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap, így a betegellátást és a gyógyszerkiváltást kizárólag az ügyeleti rendben működő szolgáltatók biztosítják.

Július 1-én, Semmelweis Ignác születésnapján,

a magyar egészségügy napján szünetel az általános ellátás, így nem nyitnak ki a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a hagyományos munkarendben működő patikák sem.

Gyógyszerekhez ezen a napon kizárólag a folyamatosan nyitva tartó, ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes és készenléti gyógyszertárakban lehet hozzájutni. Az éppen ügyeletet adó patikákról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján elérhető adatbázisból, valamint az Egészségablak mobilalkalmazásból lehet tájékozódni, ahol településre vagy megyére keresve a pontos címek és telefonszámok is megtalálhatók.

A betegek megfelelő tájékoztatása érdekében a rendelők és patikák betegforgalmi bejáratánál kötelező lesz jól látható módon feltüntetni az ünnepi szolgálati rendet. A háziorvosi rendeléseknél a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet elérhetőségeit kell közzétenni, míg

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a zárva tartó gyógyszertáraknak szintén jelezniük kell a legközelebbi, folyamatos nyitvatartású vagy ügyeletes patika nevét, címét, telefonszámát,

továbbá az ügyelet kezdetének és befejezésének pontos időpontját.

A munkaszüneti nap ellenére két fontos információs vonal is folyamatosan, éjjel-nappal hívható:

  • mérgezés vagy annak gyanúja esetén az NNGYK Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata a 06-80-20-11-99-es ingyenes telefonszámon ad felvilágosítást a várható tünetekről, az elsősegélynyújtásról és az orvosi ellátás szükségességéről, míg
  • a nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöldszámon nyújtanak segítséget a szakemberek.
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