Figyelmeztet az amerikai jegybankár: a mesterséges intelligencia miatt jöhet a feketeleves a kamatoknál

Az infláció túl magas, és az elmúlt öt évben végig túl magas volt
– fogalmazott Hammack a portugáliai Sintrában tartott, az Európai Központi Bank által szervezett konferencia margóján. Hozzátette, hogy amennyiben ez a helyzet fennmarad, az azt jelentheti, hogy magasabb kamatlábakra lesz szükség az infláció célszint közelébe történő visszaszorításához.
Az elnök külön kiemelte a mesterséges intelligenciához köthető beruházásokat, és példaként hozta fel a körzetében működő egyik olyan gyártót, amely az adatközpontok elektromos kapcsolóberendezéseivel foglalkozik. Beszámolója szerint a kereslet gyakorlatilag kielégíthetetlen, és ezek a cégek – a hiperskálázók – szinte bármilyen árat hajlandók megfizetni az alapanyagokért, miközben mindent azonnal szeretnének megépíttetni.
Hammack szerint a gazdaságban, különösen a nagyvállalatok körében, egyáltalán nem látszik visszafogottság. A vállalkozások részéről nem tapasztalható, hogy a magas kamatszint vagy a hitelkamatfelárak miatt halasztanák el a beruházásokat, illetve a növekedési terveiket.
Az az elképzelés, hogy a mesterséges intelligencia fűtené az inflációt, ellentmond Kevin Warsh Fed-elnök egyik kulcsfontosságú állításának. Warsh úgy véli, hogy a technológia biztosította termelékenységnövekedés csökkenteni fogja a munkaerőköltségeket, és végső soron dezinflációs hatást fejt ki. Első jegybankelnöki sajtótájékoztatóján ugyanakkor ő is határozott elköteleződést fogalmazott meg az infláció letörése mellett.
Hammack idén szavazati joggal rendelkező tagja a kamatdöntő Szövetségi Nyíltpiaci Bizottságnak (FOMC). A testület a hónap elején ismét változatlan szinten tartotta az irányadó kamatot, ám az idei évre egy negyed százalékpontos emelést vetített előre, összhangban a piaci várakozásokkal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Készül a nagy dobásra Magyarország: ez a terv hozhatja vissza a külföldi milliárdokat
A KPMG elemzése szerint.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Történelmi rekordot döntött a hőhullám Magyarországon - Már láthatáron a következő kánikula?
Ez vezetett az országot letaroló hőséghez.
Putyin számára rendkívül baljós számok láttak napvilágot: oda a bizalom?
Az elmúlt 20 évben sosem mértek hasonlót.
Kirúgták a Szerencsejáték Zrt. vezetőjét
Az átmeneti vezető Pozsgai Balázs Attila lesz.
Végre megindulhat az egyik legszebb magyar épület megmentése, de nem úgy, ahogy eddig tervezték
Az örökölt tervcsomag nem alkalmas arra, hogy azonnali forrásbevonással elindítsák a kivitelezést.
Véres merénylet a luxusparadicsomban: ukrán oligarcha ellen követhettek el robbantásos támadást
Többen megsérültek a detonációban.
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?