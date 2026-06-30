Figyelmeztet az amerikai jegybankár: a mesterséges intelligencia miatt jöhet a feketeleves a kamatoknál

Az infláció túl magas, és az elmúlt öt évben végig túl magas volt

– fogalmazott Hammack a portugáliai Sintrában tartott, az Európai Központi Bank által szervezett konferencia margóján. Hozzátette, hogy amennyiben ez a helyzet fennmarad, az azt jelentheti, hogy magasabb kamatlábakra lesz szükség az infláció célszint közelébe történő visszaszorításához.

Az elnök külön kiemelte a mesterséges intelligenciához köthető beruházásokat, és példaként hozta fel a körzetében működő egyik olyan gyártót, amely az adatközpontok elektromos kapcsolóberendezéseivel foglalkozik. Beszámolója szerint a kereslet gyakorlatilag kielégíthetetlen, és ezek a cégek – a hiperskálázók – szinte bármilyen árat hajlandók megfizetni az alapanyagokért, miközben mindent azonnal szeretnének megépíttetni.

Hammack szerint a gazdaságban, különösen a nagyvállalatok körében, egyáltalán nem látszik visszafogottság. A vállalkozások részéről nem tapasztalható, hogy a magas kamatszint vagy a hitelkamatfelárak miatt halasztanák el a beruházásokat, illetve a növekedési terveiket.

Az az elképzelés, hogy a mesterséges intelligencia fűtené az inflációt, ellentmond Kevin Warsh Fed-elnök egyik kulcsfontosságú állításának. Warsh úgy véli, hogy a technológia biztosította termelékenységnövekedés csökkenteni fogja a munkaerőköltségeket, és végső soron dezinflációs hatást fejt ki. Első jegybankelnöki sajtótájékoztatóján ugyanakkor ő is határozott elköteleződést fogalmazott meg az infláció letörése mellett.

Hammack idén szavazati joggal rendelkező tagja a kamatdöntő Szövetségi Nyíltpiaci Bizottságnak (FOMC). A testület a hónap elején ismét változatlan szinten tartotta az irányadó kamatot, ám az idei évre egy negyed százalékpontos emelést vetített előre, összhangban a piaci várakozásokkal.

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