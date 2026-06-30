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Ijesztő összefüggésre derült fény: a mesterséges intelligencia miatt hihetnek egyre többen a veszélyes tévhitekben
Gazdaság

Ijesztő összefüggésre derült fény: a mesterséges intelligencia miatt hihetnek egyre többen a veszélyes tévhitekben

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Szoros összefüggés mutatkozik a mesterséges intelligencia egészségügyi célú használata és az oltásellenes tévhitek elfogadása között – derül ki a KFF egészségügyi kutatószervezet friss felméréséből.

Az Egyesült Államokban elvégzett, 2480 fős, reprezentatív mintán végzett kutatás rámutat, hogy a mesterséges intelligencia eszközök használata összefügg az olyan téves állítások elfogadásával, mint hogy a kanyaró elleni védőoltás veszélyesebb lenne magánál a megbetegedésnél. Ez a kapcsolat akkor is egyértelműen kimutatható maradt, amikor a kutatók kiszűrték az olyan demográfiai és egyéb tényezőket, mint az életkor, a bőrszín, az iskolai végzettség vagy éppen a politikai hovatartozás.

Egyre több amerikai keres egészségügyi tanácsokat a mesterséges intelligencia segítségével, egy korábbi, márciusi KFF-felmérés szerint ugyanis a felnőttek mintegy harmada tesz így. Emellett maga az OpenAI is elismerte, hogy az egészségügy a ChatGPT egyik legnépszerűbb felhasználási területe, hiszen hetente több százmillió ilyen jellegű kérdést kap a rendszer.

A friss adatok szerint a legalább hetente egyszer mesterséges intelligenciát használó felnőttek 35 százaléka tartja biztosan vagy valószínűleg igaznak azt az állítást, hogy a kanyaró, mumpsz és rubeola elleni, úgynevezett MMR-oltás autizmust okoz a gyermekeknél.

Ezzel szemben azok körében, akik soha nem alkalmaznak mesterséges intelligenciát egészségügyi célokra, ez az arány mindössze 20 százalék. Az MMR-oltás és az autizmus közötti téves feltételezés az oltásellenes mozgalom egyik alapköve, amely még az 1990-es években indult el a The Lancet orvosi szaklapban megjelent, majd később teljesen visszavont tanulmány nyomán.

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A technológiát gyakran igénybe vevők 29 százaléka hiszi azt a téves állítást, hogy az mRNS-alapú vakcinák képesek megváltoztatni az emberi DNS-t, miközben a nem használóknál ez az arány csak 20 százalék. Hasonló mintázat rajzolódik ki a kanyaróoltás veszélyességével kapcsolatos tévhitnél is, amelyet a rendszeres felhasználók 22 százaléka, míg a chatbotokat elkerülők 15 százaléka hisz el.

A közösségi média egészségügyi célú látogatása ugyancsak szorosan kapcsolódik az oltásszkeptikus nézetek elfogadásához.

Az ezeket a platformokat hetente legalább egyszer használók körében több mint kétszer akkora az MMR-oltással kapcsolatos tévhit elfogadottsága, mint a nem használóknál, ami 37 százalékot jelent a 16 százalékkal szemben. Éles különbség mutatkozik meg ugyanakkor a felhasználói csoportok összetételében, a közösségi médiát ugyanis inkább az alacsonyabb jövedelmű és kevésbé iskolázott rétegek preferálják, míg a mesterséges intelligencia eszközökhöz nagyobb arányban fordulnak a magasabb jövedelmű, diplomás háztartásokban élők.

A kutatás nem részletezte, hogy a válaszadók pontosan melyik mesterséges intelligencia modellt alkalmazták. Ez azért is lényeges szempont, mert a különböző chatbotok eltérő mértékben hajlamosak a félretájékoztatásra, ami nagyban függ a tanításukhoz használt adatbázisoktól, valamint attól, hogy az adott rendszerek miként kezelik a tudományosan vitatott vagy megosztó kérdéseket.

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