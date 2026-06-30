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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
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Szerdától változatlan marad a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak. Szombaton kivezették az védett áras rendszert Magyarországon, ráadásul az elemzők szerint jó esély van arra, hogy a benzin és a dízel piaci ára tartósan 600 forint alatt maradjon.
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A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

A közelmúlt jelentős árcsökkenései után egyelőre nem érkezett újabb korrekció, így stabil árak jellemzik a hazai üzemanyagpiacot.

2026.06.30-án az átlagárak az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 593 Ft/liter
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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

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