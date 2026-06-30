Kiderült, miért ment el az áram több budapesti kerületben

Az országosan érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás olyan terhelés alá helyezte a hazai energetikai infrastruktúrát, amilyenre csak igen ritkán van példa. Bár a nyári villamosenergia-fogyasztási csúcs hétfőn megdőlt, az áramhálózati rendszerirányító (MAVIR) előzetes adatai alapján ez könnyen a múlté lehet már ma.
A rendkívüli helyzetet jól illusztrálja, hogy a Paksi Atomerőműnél különleges kormányzati beavatkozásra volt szükség: a Duna vizének felmelegedése miatt az erőmű további teljesítménykorlátozásra kényszerült volna, ám a hálózat stabilitásának megőrzése érdekében ideiglenes és korlátos felmentést kapott a szigorú szabályok alól.
Bár a hazai energiarendszer helyzete a brutális terhelés miatt rendkívül kifeszített, az országszerte tapasztalható lokális áramkimaradások nem rendszerszintű elégtelenségre utalnak. A problémák gyökere a lakosságot közvetlenül kiszolgáló, kisebb feszültségű elosztóhálózati rendszerek fizikai korlátaiban rejlik.
Az Index megkeresésére az EON áramszolgáltató azt közölte, hogy a kisfeszültségű hálózati berendezések – különösen a transzformátorok – az egész napos hőségben képtelenek lehűlni, mivel az éjszakai meleg miatt a visszahűlés normál üzemi hőmérsékletre elmarad.
Ezért a 18 és 21 óra közötti késő délutáni és esti csúcsfogyasztás során bizonyos esetekben
a transzformátorok egyszerűen túlmelegednek, ami helyi védelmi lekapcsolásokhoz és üzemzavarokhoz vezet
- emelték ki.
Adott esetben súlyosabb problémákat is okozhat a hőség az áramhálózati berendezésekben. Győrben például tűz keletkezett egy utcai transzformátorállomáson az olajos kábelfej meghibásodása miatt, amely áramszünetet okozott a környék utcáiban hétfőn - írta meg a Kisalföld.
A szolgáltató megerősített hibaelhárító kapacitással dolgozik a hibák elhárításán, de a hálózat fizikai stabilitásához "az eszközök visszahűlése is elengedhetetlen" - tették hozzá. Éppen ezért tudatos és takarékos energiahasználatra kéri a fogyasztókat a kritikus napokban. Azt javasolják, hogy a nagy teljesítményű elektromos háztartási eszközök (mosó-, szárító- és mosogatógépek), valamint a klímaberendezések használatát a lakosság lehetőség szerint ütemezze át a késő esti vagy kora reggeli órákra, és a hálózati csúcsidőszakban kerülje el több nagyfogyasztó egyidejű működtetését, ezzel is csökkentve a helyi transzformátorállomásokra nehezedő közvetlen nyomást.
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