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Könnyen lehet, hogy már csak pár óráig tart ki a magyar áramrekord
Gazdaság

Könnyen lehet, hogy már csak pár óráig tart ki a magyar áramrekord

Portfolio
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Megdőlt a mindenkori nyári rendszerterhelési csúcsrekord Magyarországon: a MAVIR hitelesített adatai szerint hétfőn a kora esti órákban 7488 MW-ra ugrott a rendszerterhelés, ami 452 MW-tal haladta meg az eddigi legmagasabbat. Az extrém igénybevétel azonban nem áll meg itt, és az előzetes adatok alapján kedden akár 7600 MW körül tetőzhet az áramfelhasználás.
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Történelmi rekordot hozott a hőkupola: a hitelesített rendszerterhelési adatok alapján hétfőn, a kora esti órákban

7488 MW volt a rendszerterhelés legmagasabb értéke, ezzel megdőlt a mindenkori nyári csúcs

- olvasható a MAVIR posztjában.

Hozzáteszik, hogy a tegnapi napon regisztrált terhelés 452 MW-tal volt több, mint a 2024. július 16-án mért eddigi legmagasabb nyári érték, amikor is 7036 MW-on tetőzött.

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A csúcsdöntés nem érheti váratlanul a Portfolio olvasóit, hiszen hétfő este a rendszerirányító nyilvánosan elérhető adatai alapján már beszámoltunk arról, hogy a még nem hitelesített számok alapján új nyári rendszerterhelési rekord született Magyarországon 7400 megawatt körül. Arra is rámutattunk, hogy ez a történelmi csúcs gyorsan feledésbe merülhet, akár már ma, hiszen az előzetes adatok alapján kedden

7600 megawatt körül tetőzhet az áramfelhasználás.

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A tervezett bruttó (teljes) rendszerterhelés (lila) 7600 MW-ot is elérheti - forrás: MAVIR

Az országot fojtogató extrém kánikula és a harmadfokú hőségriasztás a hazai energiarendszert a végletekig feszíti, ami miatt országosan helyi áramkimaradások alakultak ki.

A helyi szolgáltatók ugyanakkor azt jelezték, hogy a lokális áramszünetek nem rendszerszintű probléma miatt alakultak ki, hanem az áramhálózati berendezések meleg miatti túlterheltségére vezethetők vissza.

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