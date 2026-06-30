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Kudarcot vallottak a pénzügyi ösztönzők: új módszerrel próbálkozik a távol-keleti metropolisz miniszterelnöke
Gazdaság

Kudarcot vallottak a pénzügyi ösztönzők: új módszerrel próbálkozik a távol-keleti metropolisz miniszterelnöke

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Egyre több szingapúri választja hosszabb távon az egyedüllétet, miközben a városállamban folyamatosan csökken a születésszám – derül ki a szingapúri statisztikai hivatal kedden közzétett felméréséből, amelyet a bloomberg dolgozott fel. A miniszterelnök döntéséből itthon is tanulhatunk: Lawrence Wong a hónap elején jelezte, hogy a kormány a jövőben inkább arra törekszik, hogy Szingapúrt élhetőbbé tegye a családalapításhoz, ahelyett, hogy elsősorban pénzügyi ösztönzőkkel próbálkozna.

A fiatal felnőttek egyre többen döntenek az egyedüli életmód mellett: a 25 és 29 év közötti szingli nők körében az egyedül élés aránya a 2020-as 69 százalékról 2025-re 73,4 százalékra emelkedett, míg a férfiak esetében a 30-34 éves korosztályban történt ezen a téren a legnagyobb elmozdulás, itt az egyedül élők aránya tavaly 47,6 százalékra nőtt.

Mindeközben Szingapúr rekordalacsony termékenységi rátával küzd. A városállam az elmúlt években több intézkedést is bevezetett a gyermekvállalás ösztönzésére, például

  • babakötvény-szerű készpénzes támogatást,
  • hosszabb apasági szabadságot, valamint
  • enyhébb szabályozást a petesejtek lefagyasztására.

Lawrence Wong miniszterelnök a hónap elején jelezte, hogy a kormány a jövőben inkább arra törekszik, hogy

Szingapúrt élhetőbbé tegye a családalapításhoz, ahelyett, hogy elsősorban pénzügyi ösztönzőkkel próbálná gyermekvállalásra bírni a lakosságot.

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Lawrence Wong, Szingapúr miniszterelnöke

A gyermekes házaspárok aránya 2025-ben már a háztartások felét sem érte el. A negyvenes éveikben járó, házas nőknek tavaly átlagosan 1,67 gyermekük volt, ami visszaesést jelent a 2020-ban mért 1,76-os átlaghoz képest.

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