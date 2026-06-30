Lassult a francia infláció, csökken a nyomás az EKB-n

A francia infláció júniusban a vártnál nagyobb mértékben lassult: az éves fogyasztóiár-emelkedés 2,8%-ról 2,0%-ra csökkent, elsősorban az energiaárak mérséklődése miatt. Az adat kedvező jel az euróövezet inflációs kilátásai szempontjából, és enyhítheti az Európai Központi Bankra nehezedő nyomást a további kamatemelések tekintetében. A francia háztartások fogyasztása is pozitív képet mutat: májusban 0,5%-kal nőtt, meghaladva az elemzői várakozásokat. Ha az euróövezet egészében hasonló trend rajzolódik ki, az javíthatja a piaci hangulatot és mérsékelheti a kamatemelési várakozásokat.

Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.

A francia infláció júniusban a vártnál nagyobb mértékben lassult: az éves fogyasztóiár-emelkedés 2,8%-ról 2,0%-ra csökkent, elsősorban az energiaárak mérséklődése miatt. Ez az első lassulás az iráni konfliktus kirobbanása óta, és kedvező jel az euróövezet inflációs kilátásai szempontjából.

Az adat enyhíti az Európai Központi Bankra nehezedő nyomást, hogy tovább emelje a kamatokat.

Bár az EKB továbbra is magas inflációval számol, és a piac még egy idei 25 bázispontos kamatemelést is elképzelhetőnek tart, a csökkenő energiaárak és a mérséklődő szolgáltatási infláció visszafoghatják a további szigorítás szükségességét.

A friss adatok szerint a francia gazdaság is stabil maradt: a háztartások fogyasztása májusban 0,5%-kal nőtt az előző havi visszaesés után, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. Ha az euróövezet egészében is hasonló inflációs trend rajzolódik ki, az javíthatja a piaci hangulatot és mérsékelheti a további kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásokat.

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