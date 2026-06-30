Magyar Péter rendkívüli intézkedéseket sürget az extrém meleg miatt

Rendkívüli intézkedéseket és lakossági összefogást sürgetett Magyar Péter miniszterelnök a Magyarországot sújtó történelmi hőség, valamint az abból fakadó vízellátási és vasúti közlekedési nehézségek miatt.

Magyarországon eddig nem tapasztalt forróság uralkodik: Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, és az ország nagy részén meghaladta a hőmérséklet a 40 fokot, emiatt továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Bár a meteorológiai előrejelzések szerint órákon belül enyhülés várható, a kialakult helyzet miatt a kormány és a Védelmi Igazgatási Hivatal folyamatos egyeztetést folytat a védekezésben érintett hatóságokkal és társszervezetekkel.

A hőség komoly kihívások elé állítja az ivóvízhálózatot. A Duna menti Regionális Vízmű (DMRV) teljes szolgáltatási területén elrendelték a harmadfokú vízkorlátozást, ami Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegye 120 települését érinti. Ebben a fokozatban a szolgáltatónak joga van korlátozni a vízellátást egyes településrészeken a rendszer működőképességének megőrzése érdekében.

Az ország több pontján is azonnali beavatkozásra volt szükség. Decsen egy csőtörés miatt 3700 lakos vízellátását kellett átmenetileg biztosítani. Boldogasszonyfán és Szentlászlón egy gerincvezeték-törést követően vízszállító kocsikkal oldották meg a lakossági ivóvízellátást. Szadára a Magyar Honvédség közreműködésével 20 ezer tasakos ivóvizet szállítottak ki. Üröm térségében a tárolók vízszintje lassan ugyan emelkedik, de a helyzet stabilizálásához elengedhetetlen a lakossági takarékosság.

A rendkívüli időjárás miatt elengedhetetlen a hálózati ivóvíz felelős és takarékos használata, mert az alapvető ellátás biztonságát ebben a helyzetben csak a lakosság tudatos magatartásával lehet fenntartani

– hangsúlyozta a miniszterelnök, ismételten arra kérve a lakosságot, hogy a következő két napban mellőzzék a locsolást, a medencék feltöltését és az autómosást.

A rendkívüli meleg a közlekedést is akadályozza. Jelenleg 22 vasútvonalon és 3 HÉV-vonalon van érvényben sebességkorlátozás a sínek túlmelegedése miatt. Emellett a viszonylag modern járműparkból 24 darab Stadler gyártmányú vonat vált üzemképtelenné. Ennek oka, hogy ezeket a szerelvényeket legfeljebb 35 fokos üzemi hőmérsékletre tervezték, így a fedélzeti rendszereik a biztonsági protokoll szerint automatikusan leállnak az extrém melegben.

A modern szerelvények fedélzeti rendszereit nem készítették fel a hazánkban tapasztalható extrém hőségre, így a technológiai korlátok miatt most átmenetileg pótlóbuszokkal és régebbi típusú vonatokkal kell megoldani a kieső kapacitásokat

– tette hozzá a kormányfő. A MÁV jelenleg is egyeztetéseket folytat a Stadler gyártóval a probléma hosszú távú műszaki megoldása érdekében.

A katasztrófavédelem és a tűzoltók több vármegyében is gabonatüzek oltásán dolgoznak. A védekezési munkálatokban a vízügyi szakemberek, a katonák, a mentőszolgálat, a rendőrség és az önkormányzatok munkatársai is folyamatosan részt vesznek. A kormány emellett arra kérte a hűtött helyiségeket, közintézményeket és templomokat, hogy tartsák nyitva kapuikat a lakosság előtt, a bevásárlóközpontokat, üzleteket és éttermeket pedig arra, hogy szükség esetén biztosítsanak friss vizet és felfrissülési lehetőséget a rászorulóknak.

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