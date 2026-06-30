Már szó szerint megfőnek a madárfiókák a fészkükben a hőség miatt Magyarországon

Az ország nagy részén továbbra is kitart a rendkívüli hőség: több helyen 35–38 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékleteket mérnek, az éjszakák sem hoznak érdemi felfrissülést. A tartós hőkupola nemcsak az emberek szervezetét terheli meg, hanem a vadon élő állatokra is egyre súlyosabb veszélyt jelent.
A szélsőséges időjárás különösen a fészkekben nevelkedő madárfiókákat is sújtja. Márton András, a BirdMania Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont tulajdonos-vezetője közösségi oldalán arról számolt be, hogy a hőség miatt drámai mértékben nőtt a mentésre szoruló madarak száma.
A szakember azt írta, hiába hirdettek felvételi stopot, egyetlen nap alatt így is 14 molnárfecske-fiókát vittek hozzájuk, amelyek gyakorlatilag „megfőttek” a fészkükben, emellett több rigót és más madarakat is menteni próbáltak. Beszámolója szerint
az odvakban, padlásokon, épületek födémszerkezeteiben vagy felforrósodó melléképületekben fészkelő madarak fiókái közül rengeteg elpusztul a rendkívüli hőség miatt.
Márton András arról írt, a fiókák sokszor inkább kiugranak a fészekből, hogy meneküljenek a forróság elől, ám mire az emberek megtalálják és eljuttatják őket a mentőközpontba, többségük már súlyosan kiszáradt és legyengült. Úgy fogalmazott:
sok madár szó szerint aszott állapotban érkezik hozzájuk, és közülük már csak kevésnek van esélye arra, hogy egyszer még elrepüljön.
A központban emberfeletti terhelés alatt dolgoznak, beszámolója szerint egyik kollégájuk hajnal óta késő estig folyamatosan eteti és gondozza a beérkező madarakat, miközben újabb és újabb segítségkérések érkeznek.
A hőség a gólyákat sem kíméli, a telepen a röpdéket már hűteni kell, mert bár a gólyák afrikai telelő madarak, ez a forróság számukra is elviselhetetlen. Emiatt ventilátorokat szereztek be, sőt egy önkéntes egy nagy teljesítményű ipari ventilátort is felajánlott a központnak. A madármentő szerint a gólyák azonnal a készülék elé álltak, hogy hűsítsék magukat, a fekete gólyák kifutójában pedig fehér tető, átszellőzés és párakapus hűtés segíti az állatokat.
A nehézségeket tovább fokozta, hogy a hétvégén baleset érte a mentőközpont kisteherautóját is. A jármű egy közlekedési helyzet miatt árokba csúszott, a sofőr nem sérült meg, ugyanakkor a bal oldali kerekek tönkrementek, így az autó napokra kiesett a szolgálatból, ami jelentősen megnehezíti a mentési feladatokat.
A központ vezetője végül azt írta, munkatársaival már a szerdára ígért lehűlést várják, mert a jelenlegi hőségben alig állnak a lábukon, miközben folyamatosan érkeznek a segítségre szoruló madarak.
A természetvédelmi szakemberek szerint a lakosság is sokat tehet a madarakért a hőség idején: a legfontosabb segítség a sekély, tiszta vízzel feltöltött itató kihelyezése, amelyet naponta érdemes friss vízzel újratölteni és rendszeresen kitisztítani. Az itatóba célszerű néhány kavicsot vagy ágat is tenni, hogy a kisebb madarak és a rovarok biztonságosan meg tudjanak állni rajta. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fészekből kiesett fiókákat nem szabad automatikusan hazavinni: ha sértetlenek, érdemes először megfigyelni, hogy a szülők visszatérnek-e hozzájuk, sérült vagy kiszáradt madár esetén pedig mielőbb természetvédelmi mentőközponthoz kell fordulni.
Emellett a kertekben és erkélyeken is sokat segíthet, ha a hőségben nem vágjuk túl rövidre a növényzetet, és lehetőség szerint árnyékos, hűvösebb menedéket biztosítunk a vadon élő állatok számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, miért ment el az áram több budapesti kerületben
Megszólalt a szolgáltató a kánikulai üzemzavarokról.
2 GW-os fejlesztésen dolgozik az Electron: már nem elég áramot termelni
A naperőművek után most a tárolók írhatják át az energiapiacot – Szücs Ádámot, az Electron vezérigazgatóját kérdeztük.
Jobban tanulunk, ha veszíthetünk? Meglepő erővel bír a veszteségkerülés az oktatásban
Az azonos nagyságú veszteséget erősebbnek éljük meg, mint a nyereséget.
Warren Buffett váratlan lépése: milliárdoktól eshet el Bill Gates alapítványa az Epstein-szál miatt
A befektető két évtized után most először halasztja el a Gates Alapítványnak szánt szokásos évközi adományát.
Meglépi az EU: 50 százalékos védővámot vezetnek be az európai piacon
Az érintett exportőröket is bevonták a vámrezsim kialakításába.
Súlyos tévhitben élnek a magyarok: jócskán mellélőnek, amikor a nyugdíjpénztári hozamokat kell eltalálni
Lényegesen jobban hoztak a nyugdíjcélú befektetések.
Megkezdődött a készülődés: monumentális bővítés indul Ferihegyen
Nyolc évre szóló tervezési keretmegállapodást írt ki a Budapest Airport Zrt.
Figyelmeztet a Shell: évtizedes növekedés után itt a fordulat
A közel-keleti konfliktus miatt.
Eljött a Vidéki Otthonfelújítási Támogatás utolsó napja
A preferált kistelepüléseken elérhető felújítási támogatást 2026. június 30-ig lehet igényelni. Mit tehetnek még az érdeklődők az utolsó napon? És mi marad azok számára, akik lecsúszta
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.