Már szó szerint megfőnek a madárfiókák a fészkükben a hőség miatt Magyarországon

A tartós, 35–38 fokos hőség nemcsak az embereket, hanem a vadon élő madarakat is súlyosan veszélyezteti: a BirdMania Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője, Márton András szerint drámai mértékben nőtt a mentésre szoruló madarak száma. Az odvakban, padlásokon és felforrósodó épületekben fészkelő fiókák tömegesen pusztulnak el, sok madár szó szerint kiszáradt, aszott állapotban érkezik a központba. A hőség még az afrikai telelő gólyákat is megviseli, a röpdéket ventillátorokkal és párakapus hűtéssel próbálják elviselhetővé tenni. A mentőközpont munkatársai emberfeletti terhelés alatt dolgoznak, miközben a hétvégi balesetben megsérült kisteherautójuk napokra kiesett a szolgálatból.

Az ország nagy részén továbbra is kitart a rendkívüli hőség: több helyen 35–38 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékleteket mérnek, az éjszakák sem hoznak érdemi felfrissülést. A tartós hőkupola nemcsak az emberek szervezetét terheli meg, hanem a vadon élő állatokra is egyre súlyosabb veszélyt jelent.

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A szélsőséges időjárás különösen a fészkekben nevelkedő madárfiókákat is sújtja. Márton András, a BirdMania Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont tulajdonos-vezetője közösségi oldalán arról számolt be, hogy a hőség miatt drámai mértékben nőtt a mentésre szoruló madarak száma.

A szakember azt írta, hiába hirdettek felvételi stopot, egyetlen nap alatt így is 14 molnárfecske-fiókát vittek hozzájuk, amelyek gyakorlatilag „megfőttek” a fészkükben, emellett több rigót és más madarakat is menteni próbáltak. Beszámolója szerint

az odvakban, padlásokon, épületek födémszerkezeteiben vagy felforrósodó melléképületekben fészkelő madarak fiókái közül rengeteg elpusztul a rendkívüli hőség miatt.

Márton András arról írt, a fiókák sokszor inkább kiugranak a fészekből, hogy meneküljenek a forróság elől, ám mire az emberek megtalálják és eljuttatják őket a mentőközpontba, többségük már súlyosan kiszáradt és legyengült. Úgy fogalmazott:

sok madár szó szerint aszott állapotban érkezik hozzájuk, és közülük már csak kevésnek van esélye arra, hogy egyszer még elrepüljön.

A központban emberfeletti terhelés alatt dolgoznak, beszámolója szerint egyik kollégájuk hajnal óta késő estig folyamatosan eteti és gondozza a beérkező madarakat, miközben újabb és újabb segítségkérések érkeznek.

A hőség a gólyákat sem kíméli, a telepen a röpdéket már hűteni kell, mert bár a gólyák afrikai telelő madarak, ez a forróság számukra is elviselhetetlen. Emiatt ventilátorokat szereztek be, sőt egy önkéntes egy nagy teljesítményű ipari ventilátort is felajánlott a központnak. A madármentő szerint a gólyák azonnal a készülék elé álltak, hogy hűsítsék magukat, a fekete gólyák kifutójában pedig fehér tető, átszellőzés és párakapus hűtés segíti az állatokat.

A nehézségeket tovább fokozta, hogy a hétvégén baleset érte a mentőközpont kisteherautóját is. A jármű egy közlekedési helyzet miatt árokba csúszott, a sofőr nem sérült meg, ugyanakkor a bal oldali kerekek tönkrementek, így az autó napokra kiesett a szolgálatból, ami jelentősen megnehezíti a mentési feladatokat.

A központ vezetője végül azt írta, munkatársaival már a szerdára ígért lehűlést várják, mert a jelenlegi hőségben alig állnak a lábukon, miközben folyamatosan érkeznek a segítségre szoruló madarak.

A természetvédelmi szakemberek szerint a lakosság is sokat tehet a madarakért a hőség idején: a legfontosabb segítség a sekély, tiszta vízzel feltöltött itató kihelyezése, amelyet naponta érdemes friss vízzel újratölteni és rendszeresen kitisztítani. Az itatóba célszerű néhány kavicsot vagy ágat is tenni, hogy a kisebb madarak és a rovarok biztonságosan meg tudjanak állni rajta. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fészekből kiesett fiókákat nem szabad automatikusan hazavinni: ha sértetlenek, érdemes először megfigyelni, hogy a szülők visszatérnek-e hozzájuk, sérült vagy kiszáradt madár esetén pedig mielőbb természetvédelmi mentőközponthoz kell fordulni.

Emellett a kertekben és erkélyeken is sokat segíthet, ha a hőségben nem vágjuk túl rövidre a növényzetet, és lehetőség szerint árnyékos, hűvösebb menedéket biztosítunk a vadon élő állatok számára.

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