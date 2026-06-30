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Még mindig több mint 20 kiló élelmiszert pazarol évente egy magyar az oda nem figyeléssel
Gazdaság

Még mindig több mint 20 kiló élelmiszert pazarol évente egy magyar az oda nem figyeléssel

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Egy átlagos magyar még mindig közel 21 kilogramm elkerülhető élelmiszerhulladékot termel évente, amely bár közel negyven százalékos csökkenés az elmúlt kilenc évben, amióta a méréseket végzi a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mégis azt mutatja, hogy hazánk 2025-ben is az uniós átlag alatt teljesített.

A tavaly év végén végzett kutatásban 151 háztartás és több mint 400 fogyasztó vett részt, akik egy héten át vezettek részletes naplót a kidobott ételek típusáról, mennyiségéről és a selejtezés okairól. Az uniós módszertan alapján készült felmérés rávilágított, hogy

  • egy magyar ember évente átlagosan 60,7 kilogramm élelmiszerhulladékot termel, ami
  • országos szinten mintegy 576 ezer tonnát jelent.
  • Ennek a mennyiségnek a fele, fejenként 34,3 kilogramm az olyan elkerülhetetlen hulladék, mint a tojáshéj, a csontok vagy a kávézacc.
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Forrás: Nébih

A tényleges pazarlást a maradék, elkerülhető hulladék jelenti, amely évi 20,8 kilogrammot tesz ki fejenként. Ez országos szinten évente majdnem 200 ezer tonna kidobott ételt jelent.

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Forrás: Nébih

A mérések 2016-os kezdete óta komoly javulás látható: a teljes élelmiszerhulladék mennyisége közel 11 százalékkal, míg a valódi pazarlás 37,2 százalékkal esett vissza.

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  • készételek,
  • friss zöldségek és gyümölcsök, valamint
  • pékáruk landolnak - ezek az élelmiszercsoportok adják a kidobott ételek több mint háromnegyedét.
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Forrás: Nébih

Pozitívum ugyanakkor, hogy a készételek pazarlása egyetlen év alatt fejenként nagyjából egy kilogrammal, 7,7 kilogrammra csökkent. A kidobás okai a felmérések szerint évek óta változatlanok, a veszteség hátterében ugyanis

a mindennapi figyelmetlenség áll, vagyis a túlvásárlás, a túl nagy adagok megfőzése, illetve a kamrában vagy a hűtőben felejtett alapanyagok.

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Forrás: Nébih

A hazai mutatók kedvezőbbek az európai átlagnál, amely a legfrissebb, 2023-as adatok szerint 69 kilogramm volt fejenként, de a további fejlődés elengedhetetlen, az Európai Unió célkitűzése ugyanis előírja, hogy a 2021-2023-as időszak átlagához képest 2030-ra 30 százalékkal kell csökkenteni a háztartási és vendéglátóipari élelmiszerhulladékot.

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