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Megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon: 42 fokig kúszott a hőmérséklet
Gazdaság

Megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon: 42 fokig kúszott a hőmérséklet

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Megdőlt a hazai abszolút melegrekord, miután a HungaroMet előzetes adatai szerint Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, amivel egy közel húszéves országos csúcs dőlt meg. A múlt hét óta tartó rendkívüli kánikula legmelegebb napján emellett a napi és a fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt - írta meg az Időkép.

Az Európa-szerte tapasztalható hőkupola hatására Magyarországon a napokban sorra dőltek a melegrekordok. A négy napja tartó, harmadfokú hőségriadó alatt eddig minden nap új napi csúcs született. A valaha mért legmagasabb hazai hőmérséklet rekordja mostanáig Kiskunhalashoz kötődött, ahol 2007. július 20-án 41,9 Celsius-fokot rögzítettek.

Ezt szárnyalta túl a Szécsényben ma délután három órakor mért 42 Celsius-fok.

Az Időkép felhívja rá a figyelmet, hogy ezek előzetes adatok, így a hivatalos rekordérték még magasabb is lehet.

Kép forrása: HungaroMet

Az új abszolút rekord egy órával korábban már majdnem megszületett Budakalászon, ott azonban 41,8 foknál egy hirtelen kialakuló zivatar az utolsó pillanatban lehűtötte a levegőt.

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A mostani hőség a korábbi 39,6 fokos napi csúcsot is jócskán meghaladta, hiszen több mérőállomáson már délben elérte a hőmérséklet a 40 fokot. Emellett a HungaroMet videója szerint a 40,2 Celsius-fokos fővárosi melegrekord is megdőlt, miután

Budapesten, a lágymányosi állomáson kereken 41 Celsius-fokot rögzítettek a mai nap folyamán.

A HungaroMet hivatalos közlését követően nem sokkal Magyar Péter miniszterelnök is reagált a rekordra. A kormányfő közlése szerint hamarosan bejelentések várhatóak a rendkívüli meleget illetően.

A tikkasztó időjárást egy szerdán érkező, viharokkal kísért hidegfront töri majd meg, amely elsősorban az ország nyugati felén hoz majd érezhető enyhülést.

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