Meghallgatják, miről beszélt Orbán Viktor és Hajdu János

Március 5-én a TEK kommandósai elfogtak hét ukrán pénzszállítót, akiktől több mint 27 milliárd forint értékű aranyat és valutát foglaltak le. Noha a külföldi állampolgárokat csak tanúként hallgatták ki, megbilincselve és a fejükre húzott csuklyával szállították őket a TEK központjába. A Fővárosi Nyomozó Főügyészség emiatt
hétrendbeli, sanyargatással elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével
gyanúsította meg a májusban felmentett korábbi főigazgatót, aki tagadja a bűncselekmény elkövetését.
A nyomozás során tett tanúvallomások alapján felmerült, hogy a fogvatartás ideje alatt Hajdu többször is egyeztetett telefonon Orbán Viktorral. A volt kormányfő aznap reggel – egy teljesen más ügyből kifolyólag – személyesen is járt a TEK épületében, de az ukrán állampolgárok előállításakor már nem tartózkodott ott. Orbán a gyanúsítást követően azonnal kiállt a TEK korábbi vezetője mellett, politikai leszámolásnak nevezve az eljárást, és haladéktalanul kinevezte Hajdut a Fidesz biztonsági igazgatójának.
A TEK akcióját eredetileg az Alkotmányvédelmi Hivatal pénzmosás gyanúja miatti feljelentése előzte meg, amely a hírek szerint kormányzati nyomásra született. Az ügyészség a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) bízta meg a nyomozással, a TEK pedig az adóhatóság felkérésére avatkozott be. Bár az ukránok védőügyvédje, Horváth Lóránt, valamint az érintett pénzintézetek szerint a pénzszállítmány teljesen legális volt, a NAV továbbra is folytatja az eljárást pénzmosás gyanújával. A védő szerint az egész ügyet mesterségesen kreálták, a szálak pedig a legfelsőbb szintekre vezetnek, hiszen a rajtaütés időzítéséről maga Orbán Viktor döntött. Horváth úgy véli, Hajdu meggyanúsításával a vádhatóság szándékosan akadályozta meg, hogy a felelősségre vonás a magasabb kormányzati szinteket is elérje.
Az aranykonvoj ügye komoly belső feszültségeket generált a vádhatóságon belül is. A közelmúltban lemondott Fürcht Pál főügyész és köre Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész távozását próbálta elérni abban a reményben, hogy a legfőbb ügyész belebukik a botrányba. A kialakult belháborút és a kiszivárgott információkat Magyar Péter kormányfő is igyekezett kihasználni, szintén a legfőbb ügyész menesztését sürgetve, Nagy Gábor Bálint azonban eddig megőrizte pozícióját.
A szövevényes ügy időközben politikai csatározássá alakult a kormánypárti Tisza Párt és a Fidesz között, ahol mindkét oldal a saját javára próbálja fordítani a történteket. A Fidesz igyekszik úgy beállítani a helyzetet, mintha a kormány és az ügyészség az ukránok érdekei szerint járna el.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
Kiszámíthatóság és az uniós források pörgethetik fel a hazai cégeket - Mi vár a kkv-szektorra?
Interjúban kérdeztük az OTP kelet-magyarországi régióvezetőjét.
Időzített bombák a SpaceX-nél? - Ez vár most a befektetőkre
Jön még néhány próbatétel.
Nagyot esett a német infláció
A francia és olasz kilátások is javultak.
Betelt a pohár Ukrajna szomszédjánál: tömegesen adják vissza a kitüntetéseket Zelenszkij lépése után
Morawiecki páros lábbal szállt bele az ukrán kormányba.
Több fronton támadja a forróság az áramhálózatot: van rá megoldás?
A végén mindent ki kell fizetni.
Bemondták a profik, hogy hova kell most fektetni a pénzt, és mit kell messze elkerülni
Közzétette globális befektetési kitekintését a BlackRock kutatórészlege.
Megszólaltak az EKB döntéshozói: új korszakba lépett az infláció kezelése
Természetesen a 2022-es hibák és tanulságaik is szóba kerültek.
Nagyon magas szinten kongatják a vészharangot: súlyos összeomlás fenyeget
Azonnal lépni kell.
Így kaphatsz személyi kölcsönt lakásfelújításra akár néhány napon belül
A nyár sok családnál nem csak a pihenésről szól, hanem a felújításról is. Ilyenkor könnyebb festeni, burkolni, nyílászárót cserélni, tetőt javítani vagy végre belevágni abba a munkába,
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.