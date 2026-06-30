Meghallgatják, miről beszélt Orbán Viktor és Hajdu János

Március 5-én a TEK kommandósai elfogtak hét ukrán pénzszállítót, akiktől több mint 27 milliárd forint értékű aranyat és valutát foglaltak le. Noha a külföldi állampolgárokat csak tanúként hallgatták ki, megbilincselve és a fejükre húzott csuklyával szállították őket a TEK központjába. A Fővárosi Nyomozó Főügyészség emiatt

hétrendbeli, sanyargatással elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével

gyanúsította meg a májusban felmentett korábbi főigazgatót, aki tagadja a bűncselekmény elkövetését.

A nyomozás során tett tanúvallomások alapján felmerült, hogy a fogvatartás ideje alatt Hajdu többször is egyeztetett telefonon Orbán Viktorral. A volt kormányfő aznap reggel – egy teljesen más ügyből kifolyólag – személyesen is járt a TEK épületében, de az ukrán állampolgárok előállításakor már nem tartózkodott ott. Orbán a gyanúsítást követően azonnal kiállt a TEK korábbi vezetője mellett, politikai leszámolásnak nevezve az eljárást, és haladéktalanul kinevezte Hajdut a Fidesz biztonsági igazgatójának.

A TEK akcióját eredetileg az Alkotmányvédelmi Hivatal pénzmosás gyanúja miatti feljelentése előzte meg, amely a hírek szerint kormányzati nyomásra született. Az ügyészség a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) bízta meg a nyomozással, a TEK pedig az adóhatóság felkérésére avatkozott be. Bár az ukránok védőügyvédje, Horváth Lóránt, valamint az érintett pénzintézetek szerint a pénzszállítmány teljesen legális volt, a NAV továbbra is folytatja az eljárást pénzmosás gyanújával. A védő szerint az egész ügyet mesterségesen kreálták, a szálak pedig a legfelsőbb szintekre vezetnek, hiszen a rajtaütés időzítéséről maga Orbán Viktor döntött. Horváth úgy véli, Hajdu meggyanúsításával a vádhatóság szándékosan akadályozta meg, hogy a felelősségre vonás a magasabb kormányzati szinteket is elérje.

Az aranykonvoj ügye komoly belső feszültségeket generált a vádhatóságon belül is. A közelmúltban lemondott Fürcht Pál főügyész és köre Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész távozását próbálta elérni abban a reményben, hogy a legfőbb ügyész belebukik a botrányba. A kialakult belháborút és a kiszivárgott információkat Magyar Péter kormányfő is igyekezett kihasználni, szintén a legfőbb ügyész menesztését sürgetve, Nagy Gábor Bálint azonban eddig megőrizte pozícióját.

A szövevényes ügy időközben politikai csatározássá alakult a kormánypárti Tisza Párt és a Fidesz között, ahol mindkét oldal a saját javára próbálja fordítani a történteket. A Fidesz igyekszik úgy beállítani a helyzetet, mintha a kormány és az ügyészség az ukránok érdekei szerint járna el.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter