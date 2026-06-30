Megkezdődött a készülődés: monumentális bővítés indul Ferihegyen

A repülőteret üzemeltető vállalat olyan generáltervezői és mérnöki szolgáltatásokat keres, amelyek lefedik a légikikötő jövőbeni nagyszabású bővítését. A tervek között kiemelt helyen szerepel
- egy új központi terminálépület megtervezése,
- a jelenlegi 2A és 2B terminálok, valamint a SkyCourt átalakítása és bővítése mintegy 48 ezer négyzetméteren.
- Emellett felépülne egy 20 ezer négyzetméteres új, "E" jelű utasmóló is.
A felsorolt főbb elemeken túl a nyertes tervezők feladata lehet számos további repülőtéri és kiszolgáló létesítmény, például
- irányítótorony,
- repülőgéphangár,
- szálloda,
- parkolóház,
- vasútállomás,
- különféle energetikai épületek – köztük egy geotermikus erőmű – tervezése, illetve
- különféle ipari és közműépületek tervezése is.
A megbízás a beruházási program és a koncepciótervek elkészítésétől az engedélyeztetésen át egészen a kivitelezési dokumentációk összeállításáig terjed. Kiemelt szerepet kap a modern technológiák és a fenntarthatóság alkalmazása, így a kiírás
külön értékeli az épületinformációs modellezés (BIM) használatát és a zöldépítészeti minősítések, mint például a BREEAM vagy a LEED terén szerzett tapasztalatot.
A beszerzési eljárás több szakaszból áll. A beérkező részvételi jelentkezések alapján a legfeljebb öt legalkalmasabb céget hívják meg ajánlattételre, akik közül maximum három szereplővel kötnek keretszerződést. A tényleges megrendelésekre és a konkrét feladatok kiosztására a 96 hónapos, azaz nyolcéves futamidő alatt, a nyertesek közötti belső versenyek eseti újranyitásával kerül majd sor, az éppen aktuális fejlesztési igényeknek megfelelően.
A pályázóknak szigorú pénzügyi és szakmai feltételeknek kell megfelelniük: az alkalmasság alapfeltétele, hogy
- a jelentkező az elmúlt három lezárt üzleti évben legalább nettó 7,5 millió euró árbevételt érjen el generáltervezési munkákból.
- Emellett komoly, több tízezer négyzetméteres referenciákat várnak el ipari, raktározási, közforgalmú, illetve kifejezetten utasforgalmi létesítmények tervezésében.
- A feladatok komplexitása miatt elvárás a magasan képzett, többéves tapasztalattal rendelkező építész és mérnök szakemberek bevonása, akik bizonyítottan dolgoztak már nemzetközi kereskedelmi repülőtér utastermináljának tervezésén.
A beszerzés célja tehát nem egyetlen beruházás megvalósítása, hanem egy éveken át tartó fejlesztéssorozat előkészítése, amely jelentősen bővíti a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúráját. Mivel a keretmegállapodás megkötése önmagában még nem jelent automatikus megrendelést, a Budapest Airport a konkrét tervezési munkákat úgynevezett verseny-újranyitási eljárások keretében osztja szét a résztvevők között: a dokumentáció alapján egy-egy ilyen eljárás során akár 10-12 millió euró értékű tervezési szerződéseket is megköthetnek. A beruházás volumenét jól mutatja, hogy
egy időben várhatóan mintegy 30 ezer négyzetméternyi épület és 175 ezer négyzetméternyi légiforgalmi felület tervezése zajlik majd.
A kiválasztott generáltervezők
- kidolgozzák az építészeti koncepciókat és vázlatterveket,
- az ő feladatuk lesz az engedélyezési dokumentációk összeállítása,
- az engedélyeztetési folyamatok támogatása,
- a kivitelezési tervek elkészítése, továbbá
- a leendő kivitelezők kiválasztását célzó közbeszerzések szakmai támogatása is.
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