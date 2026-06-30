Megkezdődött a készülődés: monumentális bővítés indul Ferihegyen

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A repülőteret üzemeltető vállalat olyan generáltervezői és mérnöki szolgáltatásokat keres, amelyek lefedik a légikikötő jövőbeni nagyszabású bővítését. A tervek között kiemelt helyen szerepel

egy új központi terminálépület megtervezése,

megtervezése, a jelenlegi 2A és 2B terminálo k, valamint a SkyCourt átalakítása és bővítése mintegy 48 ezer négyzetméteren.

k, valamint a átalakítása és bővítése mintegy 48 ezer négyzetméteren. Emellett felépülne egy 20 ezer négyzetméteres új, "E" jelű utasmóló is.

A felsorolt főbb elemeken túl a nyertes tervezők feladata lehet számos további repülőtéri és kiszolgáló létesítmény, például

irányítótorony,

repülőgéphangár,

szálloda,

parkolóház,

vasútállomás,

különféle energetikai épületek – köztük egy geotermikus erőmű – tervezése, illetve

különféle ipari és közműépületek tervezése is.

A megbízás a beruházási program és a koncepciótervek elkészítésétől az engedélyeztetésen át egészen a kivitelezési dokumentációk összeállításáig terjed. Kiemelt szerepet kap a modern technológiák és a fenntarthatóság alkalmazása, így a kiírás

külön értékeli az épületinformációs modellezés (BIM) használatát és a zöldépítészeti minősítések, mint például a BREEAM vagy a LEED terén szerzett tapasztalatot.

A beszerzési eljárás több szakaszból áll. A beérkező részvételi jelentkezések alapján a legfeljebb öt legalkalmasabb céget hívják meg ajánlattételre, akik közül maximum három szereplővel kötnek keretszerződést. A tényleges megrendelésekre és a konkrét feladatok kiosztására a 96 hónapos, azaz nyolcéves futamidő alatt, a nyertesek közötti belső versenyek eseti újranyitásával kerül majd sor, az éppen aktuális fejlesztési igényeknek megfelelően.

A pályázóknak szigorú pénzügyi és szakmai feltételeknek kell megfelelniük: az alkalmasság alapfeltétele, hogy

a jelentkező az elmúlt három lezárt üzleti évben legalább nettó 7,5 millió euró árbevételt érjen el generáltervezési munkákból.

Emellett komoly, több tízezer négyzetméteres referenciákat várnak el ipari, raktározási, közforgalmú, illetve kifejezetten utasforgalmi létesítmények tervezésében.

A feladatok komplexitása miatt elvárás a magasan képzett, többéves tapasztalattal rendelkező építész és mérnök szakemberek bevonása, akik bizonyítottan dolgoztak már nemzetközi kereskedelmi repülőtér utastermináljának tervezésén.

A beszerzés célja tehát nem egyetlen beruházás megvalósítása, hanem egy éveken át tartó fejlesztéssorozat előkészítése, amely jelentősen bővíti a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúráját. Mivel a keretmegállapodás megkötése önmagában még nem jelent automatikus megrendelést, a Budapest Airport a konkrét tervezési munkákat úgynevezett verseny-újranyitási eljárások keretében osztja szét a résztvevők között: a dokumentáció alapján egy-egy ilyen eljárás során akár 10-12 millió euró értékű tervezési szerződéseket is megköthetnek. A beruházás volumenét jól mutatja, hogy

egy időben várhatóan mintegy 30 ezer négyzetméternyi épület és 175 ezer négyzetméternyi légiforgalmi felület tervezése zajlik majd.

A kiválasztott generáltervezők

kidolgozzák az építészeti koncepciókat és vázlatterveket,

az ő feladatuk lesz az engedélyezési dokumentációk összeállítása,

az engedélyeztetési folyamatok támogatása,

a kivitelezési tervek elkészítése, továbbá

a leendő kivitelezők kiválasztását célzó közbeszerzések szakmai támogatása is.

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