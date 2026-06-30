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Megkezdődött a készülődés: monumentális bővítés indul Ferihegyen
Gazdaság

Megkezdődött a készülődés: monumentális bővítés indul Ferihegyen

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Hatalmas, nyolc évre szóló tervezési keretmegállapodást írt ki a Budapest Airport Zrt. a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hosszú távú fejlesztési programjára. A nettó 18 millió euró keretösszegű beszerzés célja egyebek mellett egy új terminálépület tervezése, a meglévő utasforgalmi terek bővítése, valamint a repülőtéri infrastruktúra jelentős fejlesztése. A konkrét feladatokat a nyertes ajánlattevők között lefolytatott egyedi versenyek során osztják majd ki.
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Információ és jelentkezés

A repülőteret üzemeltető vállalat olyan generáltervezői és mérnöki szolgáltatásokat keres, amelyek lefedik a légikikötő jövőbeni nagyszabású bővítését. A tervek között kiemelt helyen szerepel

  • egy új központi terminálépület megtervezése,
  • a jelenlegi 2A és 2B terminálok, valamint a SkyCourt átalakítása és bővítése mintegy 48 ezer négyzetméteren.
  • Emellett felépülne egy 20 ezer négyzetméteres új, "E" jelű utasmóló is.

A felsorolt főbb elemeken túl a nyertes tervezők feladata lehet számos további repülőtéri és kiszolgáló létesítmény, például

  • irányítótorony,
  • repülőgéphangár,
  • szálloda,
  • parkolóház,
  • vasútállomás,
  • különféle energetikai épületek – köztük egy geotermikus erőmű – tervezése, illetve
  • különféle ipari és közműépületek tervezése is.

A megbízás a beruházási program és a koncepciótervek elkészítésétől az engedélyeztetésen át egészen a kivitelezési dokumentációk összeállításáig terjed. Kiemelt szerepet kap a modern technológiák és a fenntarthatóság alkalmazása, így a kiírás

külön értékeli az épületinformációs modellezés (BIM) használatát és a zöldépítészeti minősítések, mint például a BREEAM vagy a LEED terén szerzett tapasztalatot.

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A beszerzési eljárás több szakaszból áll. A beérkező részvételi jelentkezések alapján a legfeljebb öt legalkalmasabb céget hívják meg ajánlattételre, akik közül maximum három szereplővel kötnek keretszerződést. A tényleges megrendelésekre és a konkrét feladatok kiosztására a 96 hónapos, azaz nyolcéves futamidő alatt, a nyertesek közötti belső versenyek eseti újranyitásával kerül majd sor, az éppen aktuális fejlesztési igényeknek megfelelően.

A pályázóknak szigorú pénzügyi és szakmai feltételeknek kell megfelelniük: az alkalmasság alapfeltétele, hogy

  • a jelentkező az elmúlt három lezárt üzleti évben legalább nettó 7,5 millió euró árbevételt érjen el generáltervezési munkákból.
  • Emellett komoly, több tízezer négyzetméteres referenciákat várnak el ipari, raktározási, közforgalmú, illetve kifejezetten utasforgalmi létesítmények tervezésében.
  • A feladatok komplexitása miatt elvárás a magasan képzett, többéves tapasztalattal rendelkező építész és mérnök szakemberek bevonása, akik bizonyítottan dolgoztak már nemzetközi kereskedelmi repülőtér utastermináljának tervezésén.

A beszerzés célja tehát nem egyetlen beruházás megvalósítása, hanem egy éveken át tartó fejlesztéssorozat előkészítése, amely jelentősen bővíti a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúráját. Mivel a keretmegállapodás megkötése önmagában még nem jelent automatikus megrendelést, a Budapest Airport a konkrét tervezési munkákat úgynevezett verseny-újranyitási eljárások keretében osztja szét a résztvevők között: a dokumentáció alapján egy-egy ilyen eljárás során akár 10-12 millió euró értékű tervezési szerződéseket is megköthetnek. A beruházás volumenét jól mutatja, hogy

egy időben várhatóan mintegy 30 ezer négyzetméternyi épület és 175 ezer négyzetméternyi légiforgalmi felület tervezése zajlik majd.

A kiválasztott generáltervezők

  • kidolgozzák az építészeti koncepciókat és vázlatterveket,
  • az ő feladatuk lesz az engedélyezési dokumentációk összeállítása,
  • az engedélyeztetési folyamatok támogatása,
  • a kivitelezési tervek elkészítése, továbbá
  • a leendő kivitelezők kiválasztását célzó közbeszerzések szakmai támogatása is.
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