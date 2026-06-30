Megszavazták: megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, megvonják a polgármesterek költségtérítését

Két fontos törvényjavaslatot is elfogadott az Országgyűlés a keddi rendkívüli ülésén. A képviselők megszavazták a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, valamint a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló módosítást is.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot 135 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett fogadta el a parlament. A javaslatot Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője nyújtotta be. A Fidesz–KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk frakciója pedig tartózkodott.
A döntéshez szükséges Alaptörvény-módosítást az Országgyűlés korábban már elfogadta. A most megszavazott törvény kimondja, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal „tényleges közfeladatot nem lát el”, létrehozása pedig a javaslat szerint politikai célt szolgált. Az indoklás szerint a hivatal működése nem a magyar szuverenitás védelméről szólt, hanem arról, hogy nyomást gyakoroljon állampolgárokra, civil szervezetekre, sajtótermékekre és ellenzéki szereplőkre.
A törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Ezzel a Szuverenitásvédelmi Hivatal azonnal megszűnik, és megszűnnek az általa indított, folyamatban lévő eljárások is. Ugyanekkor véget ér Lánczi Tamás elnöki, valamint az elnökhelyettesek megbízatása. A hivatal jogutódja az Igazságügyi Minisztérium lesz, ugyanakkor a törvényalkotási bizottság módosítása alapján a minisztérium semmilyen formában nem folytatja a megszűnő hivatal munkáját.
A végleges változatba az is bekerült, hogy Lánczi Tamás és helyettesei nem kapnak végkielégítést, a törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül pedig záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük.
A Szuverenitásvédelmi Hivatalt még az Orbán-kormány hozta létre, a szervezet 2024-ben kezdte meg működését. Hivatalosan a „külföldi beavatkozásra utaló folyamatokat” vizsgálta, kritikusai szerint azonban főként a kormánnyal szemben kritikus civil szervezeteket, sajtótermékeket és ellenzéki szereplőket próbálta a magyar szuverenitásra veszélyes szereplőként bemutatni. A hivatal többek között vizsgálatokat indított az ellenzéki összefogás pártjai, a Transparency International Magyarország és az Átlátszó ellen is.
A hivatal működése több ügyben is vitát váltott ki. Az Átlátszóval kapcsolatos perben a Fővárosi Törvényszék első fokon elmarasztalta a hivatalt a lap jó hírnevének megsértése miatt. A hivatal a perben azzal érvelt, hogy az általa kiadott jelentések nem tényállítások, hanem vélemények voltak.
A szervezet költségvetése jelentős volt: a háttéranyag szerint tavaly már 6,2 milliárd forintból gazdálkodhatott, ebből több mint 1,4 milliárd forint ment bérekre. Lánczi Tamás bruttó 5,4 millió forintos havi fizetést kapott, az elnökhelyettesek pedig bruttó 3,7 millió forintot kerestek. Kommunikációra is jelentős összegeket fordítottak, 2025-ben például 1,2 milliárd forintos keretszerződést kötöttek Balázsy Gyula cégeivel.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése a Tisza Párt egyik fontos kampányígérete volt.
Magyar Péter korábban közérdeknek nevezte a hivatal felszámolását, és azt mondta, céljuk, hogy ne fordulhasson elő újra, hogy az ország vezetői „szembefordulnak a saját nemzetükkel”.
A keddi ülés másik fontos döntése a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szólt. Ezt a javaslatot 136 igen szavazattal, 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el az Országgyűlés. A szavazáson meglepetésre a KDNP-s Seszták Miklós is igennel voksolt.
A polgármesteri fizetések ügyét Magyar Péter vetette fel májusban, amikor arról beszélt, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett az önkormányzati vezetők illetményét is csökkenteni kellene. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosítását végül Szabó Tibor, a Tisza Párt országgyűlési képviselője nyújtotta be egyéni indítványként.
A javaslat indoklása a nemzetgazdaság érdekeire és a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásra hivatkozik.
A módosítás azonban nem minden polgármester fizetését csökkenti: a háttéranyag szerint elsősorban a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye változik jelentősen. Ők eddig négyszeres szorzóval számolhatták a fizetésüket, a módosítás után viszont csak kétszeres szorzóval. Így havi bruttó illetményük 1 334 730 forintra csökken, ami megegyezik egy 1501–2000 lakosú település polgármesterének fizetésével.
A többi polgármester esetében az illetménytábla szorzói változatlanok maradnak. A számítás alapja továbbra is a 2024-es havi bruttó átlagbér, vagyis 667 365 forint.
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