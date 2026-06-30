Megszólaltak az EKB döntéshozói: új korszakba lépett az infláció kezelése

Négy évvel ezelőtt, az ukrajnai háború kirobbanását követő tanácskozáson még a bizonytalanság volt az úr. Miközben a spanyol infláció éppen elérte a 10 százalékos szintet, és az euróövezet egésze sem járt messze ettől, az Európai Központi Bank döntéshozói csupán a következő ülésre jeleztek előre kamatemelést. Más jegybankok gyakorlatával szemben az irányadó kamatok ekkor még mélyen a negatív tartományban tartózkodtak, így az euróövezet jelentős lemaradásban volt az események mögött.

Ma már teljesen más a helyzet, hiszen az árnyomás messze elmarad a 2022-ben látottól, júniusban ráadásul már az enyhülés is megkezdődhetett.

Mindez azt jelentené, hogy a kezdeti bizonytalanság után új korszakba lépne az EKB infláció elleni küzdelme. A spanyol mutató 3,6 százalékon, a francia 2 százalékon, a vártnál kedvezőbb olasz adat pedig 3,1 százalékon alakult, miközben az euróövezet egészére 3 százalék körüli értéket vetítettek előre. A korábbi bizonytalanságot önbizalom váltotta fel, ráadásul 2022-höz képest az Európai Központi Bank ezúttal a G7-es jegybankok közül elsőként hajtott végre kamatemelést az iráni háború kitörése óta.

A korábbi, majd később visszavont lépésekkel ellentétben ez a szigorítás egy olyan gazdasági környezetben gyűrűzik tovább, amely képes elviselni a terheket. Erre utalt Christine Lagarde, az EKB elnöke is a sintrai konferencia megnyitóján, amelyen a résztvevők között ott volt Kevin Warsh, a Fed elnöke is.

Bár megnőtt a valószínűsége annak, hogy az inflációs céltól eltérítő sokkok érnek bennünket, az Európa által kiépített ellenálló képességnek köszönhetően ezek hatása már mérsékeltebb a gazdaságunkra

– fogalmazott Lagarde. A döntéshozók ugyanakkor sem azt nem szeretnék sugallni, hogy az inflációs nyomás teljesen megszűnt, sem azt, hogy lezárult volna a kamatemelési ciklus,

ám 2022-vel ellentétben most egyáltalán nem sürgeti őket az idő.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ülésről ülésre döntsünk, és ne kössük meg a kezünket a kamatlépésekről szóló találgatásokkal

– mutatott rá Philip Lane főközgazdász. Kollégáival együtt arra utalt, hogy alaposan meg kell vizsgálni, miként csapódik le a fogyasztói árakban a négy hónapja megemelkedett energiaköltség.

A korábban szigorításpárti álláspontjáról ismert belga Pierre Wunsch is lényegesen nyugodtabb, mint négy évvel ezelőtt. Mint mondta, elképzelhető, hogy szükség lesz még egy kamatemelésre, és a piac is ezt árazza, de ennek mértéke elmaradhat a júniusban várttól.

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