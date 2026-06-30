GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Megszólaltak az EKB döntéshozói: új korszakba lépett az infláció kezelése
Gazdaság

Megszólaltak az EKB döntéshozói: új korszakba lépett az infláció kezelése

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Központi Bank (EKB) idei portugáliai fórumán egészen más hangulat uralkodik, mint négy évvel ezelőtt, hiszen a döntéshozók ezúttal magabiztosan és a sürgetettség érzése nélkül kezelik az újabb inflációs sokkot. Bár egy újabb kamatemelés még elképzelhető, az árnyomás már mérsékeltebb, az európai gazdaság pedig ellenállóbbnak mutatkozik a megrázkódtatásokkal szemben - számolt be a Bloomberg.

Négy évvel ezelőtt, az ukrajnai háború kirobbanását követő tanácskozáson még a bizonytalanság volt az úr. Miközben a spanyol infláció éppen elérte a 10 százalékos szintet, és az euróövezet egésze sem járt messze ettől, az Európai Központi Bank döntéshozói csupán a következő ülésre jeleztek előre kamatemelést. Más jegybankok gyakorlatával szemben az irányadó kamatok ekkor még mélyen a negatív tartományban tartózkodtak, így az euróövezet jelentős lemaradásban volt az események mögött.

Ma már teljesen más a helyzet, hiszen az árnyomás messze elmarad a 2022-ben látottól, júniusban ráadásul már az enyhülés is megkezdődhetett.

Mindez azt jelentené, hogy a kezdeti bizonytalanság után új korszakba lépne az EKB infláció elleni küzdelme. A spanyol mutató 3,6 százalékon, a francia 2 százalékon, a vártnál kedvezőbb olasz adat pedig 3,1 százalékon alakult, miközben az euróövezet egészére 3 százalék körüli értéket vetítettek előre. A korábbi bizonytalanságot önbizalom váltotta fel, ráadásul 2022-höz képest az Európai Központi Bank ezúttal a G7-es jegybankok közül elsőként hajtott végre kamatemelést az iráni háború kitörése óta.

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett a döntés, közel 3 év után ismét kamatot emelt az EKB

Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

A korábbi, majd később visszavont lépésekkel ellentétben ez a szigorítás egy olyan gazdasági környezetben gyűrűzik tovább, amely képes elviselni a terheket. Erre utalt Christine Lagarde, az EKB elnöke is a sintrai konferencia megnyitóján, amelyen a résztvevők között ott volt Kevin Warsh, a Fed elnöke is.

Még több Gazdaság

Nagyot esett a német infláció

Több fronton támadja a forróság az áramhálózatot: van rá megoldás?

A NIS2 a digitális érettség mérföldköve, de a valódi verseny július elsején kezdődik

Bár megnőtt a valószínűsége annak, hogy az inflációs céltól eltérítő sokkok érnek bennünket, az Európa által kiépített ellenálló képességnek köszönhetően ezek hatása már mérsékeltebb a gazdaságunkra

– fogalmazott Lagarde. A döntéshozók ugyanakkor sem azt nem szeretnék sugallni, hogy az inflációs nyomás teljesen megszűnt, sem azt, hogy lezárult volna a kamatemelési ciklus,

ám 2022-vel ellentétben most egyáltalán nem sürgeti őket az idő.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ülésről ülésre döntsünk, és ne kössük meg a kezünket a kamatlépésekről szóló találgatásokkal

– mutatott rá Philip Lane főközgazdász. Kollégáival együtt arra utalt, hogy alaposan meg kell vizsgálni, miként csapódik le a fogyasztói árakban a négy hónapja megemelkedett energiaköltség.

A korábban szigorításpárti álláspontjáról ismert belga Pierre Wunsch is lényegesen nyugodtabb, mint négy évvel ezelőtt. Mint mondta, elképzelhető, hogy szükség lesz még egy kamatemelésre, és a piac is ezt árazza, de ennek mértéke elmaradhat a júniusban várttól.

Kapcsolódó cikkünk

Dicsérte Európát az EKB első embere, de a teljes fellélegzés még nem érkezett el

Kapcsolódó cikkünk

Újraszámolták a vészforgatókönyveket: egyre rosszabb helyzetbe kerül Európa gazdasága

Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Tisza-kormány: akkora a vízhiány, hogy Magyar Péter is megszólalt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility