Nagy átrendeződés zajlik a nemzetközi pénzvilágban: Hongkong és Szingapúr a két fő nyertes

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Mindenekelőtt érdemes rögzíteni, hogy a nemzetközi pénzügyek talán a legglobalizáltabb szegmens, ahol a tőke könnyedén áramlik a világban. A 20. század második felében a nemzetközi vagyonkezelés döntően nyugati központok köré szerveződött. New York, Svájc, London vagy Luxemburg nemcsak a tőke, hanem a pénzügyi szakértelem, a szabályozás és a bizalom globális központjai voltak és persze továbbra is azok. A világ vagyonának jelentős része ezekbe a központokba áramlott, függetlenül attól, hogy a vagyon eredetileg hol keletkezett.

Hongkong beelőzte Svájcot

Az elmúlt két évtizedben azonban a globális vagyontermelés súlypontja fokozatosan Ázsiába helyeződött át. Kína, India, Dél-Korea, Indonézia, Vietnam és más gyorsan növekvő gazdaságok új milliárdosokat, családi vagyonokat és intézményi befektetőket hoztak létre. Danny Quah, szingapúri professzor szavával élve

a globális gazdasági gravitációs központ keletre tolódásával kezd átrendeződni a nemzetközi pénzügyi helyzet is.

A mélyebb folyamat azonban nem egy pénzügyi központ hanyatlásáról és egy másik felemelkedéséről szól. Sokkal inkább annak lehet a jele, hogy a globális pénzügyi rendszer fokozatosan több pólusúvá alakulhat.

Erről adott látleletet a Boston Consulting Group (BCG) tanulmánya is, amely szerint a globális tőke rekordszintű növekedés mellett új utakat keres. Történelmi fordulatként a globális privátbanki és vagyonkezelési piac évtizedek óta megkérdőjelezhetetlen központjának számító Svájc helyét egy ázsiai pénzügyi hub vette át. 2025-ben a Hongkong által kezelt vagyon 10,7%-os éves növekedéssel elérte a 2950 milliárd dollárnyi értéket. Ahogy a régió gazdagodik, úgy egyre természetesebb, hogy a vagyonkezelési szolgáltatások is közelebb kerülnek ezekhez az ügyfelekhez. Hongkong sikerének kulcsa is elsősorban az, hogy stabilitással és mély tőkepiaccal hagyományosan Kína kapujaként szolgál a globális piacok felé. A kezelt eszközök több mint 60%-a ugyanis Kínából érkező tőkeáramlásból származik.

Ha a dobogót nézzük, akkor a harmadik helyre Szingapúr ért fel, amely stabil és kifinomult platformot biztosít a gyorsan gazdagodó ázsiai rétegek számára. 2025-ben a városállamban kezelt határokon átnyúló vagyon mértéke elérte a 2100 milliárd dollárt, ami 10,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Hongkonggal együtt Szingapúr alkotja azt a csomópont-hálózatot, amely a kínai, indiai és délkelet-ázsiai tőkét szolgálja ki.

A BCG szerint Hongkonghoz hasonlóan Szingapúr is megőrzi dinamizmusát, és esetében 2030-ig évi 9%-os növekedést jósolnak a határokon átnyúló vagyon tekintetében, míg a két hub együtt 12%-os éves növekedést produkálhat. A szingapúri siker kulcsa a kiemelkedő ökoszisztémában keresendő, így a kedvező szabályozás kiszámíthatósága és a korrupciómentes, intézményi stabilitás tette vonzóvá a várost a vagyonos családok számára. Szingapúr Ázsia leginkább diverzifikált vagyonközpontja, amely semleges összekötőként szolgál az ázsiai és a nyugati tőkepiacok között. Ez a szerepkör különösen felértékelődött az amerikai-kínai feszültségek idején, mivel az országot „biztonságos kikötőnek” (safe haven) tekintik a befektetők.

Két párhuzamos hálózat alakulhat ki

Ha egy másik komplex rangsort, a Global Financial Centres Index (GFCI) megállapításait is megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a top 10 globális pénzügyi hub közé csak három nyugati központ, New York, London, San Francisco fért fel az idei listára. A GFCI több szempont alapján összeállított listáján Hongkong a harmadik, Szingapúr a negyedik helyen szerepel. Mindkét központ kiemelkedő pontszámokat ért el az olyan kritikus versenyképességi területeken, mint az emberi tőke, az üzleti környezet és a fejlett infrastruktúra.

Hongkong és Szingapúr ma már túllépve a regionális szerepen egyre inkább olyan teljes értékű pénzügyi ökoszisztémákká válnak, amelyek alternatívát kínálnak a hagyományos európai központokkal szemben.

Érdemes aláhúzni az alternatívát. A tőke továbbra is nemzetközi marad, és a pénzügyi piacok összekapcsoltsága sem tűnik el. Inkább a pénzügyi központok két párhuzamos hálózata alakulhat ki. A nyugati központok továbbra is meghatározó szerepet játszanak az európai, amerikai és közel-keleti ügyfelek kiszolgálásában. A globális geopolitikai bizonytalanság idején felértékelődhet Svájc „biztonságos kikötő” szerepe, mint annyiszor a történelem során. New York továbbra is világelső pénzügyi ökoszisztémával és hírnévvel rendelkezik, amely a stabil jogi keretek, valamint az üzleti környezet és a humán tőke terén elért globális vezető pozícióján alapul.

Ki építi a jövő pénzügyi rendszerét?

Ugyanakkor a pénzügyi központok versenye ma már nem csupán arról szól, hogy hol kezelik a vagyont, hanem egyre inkább arról, hogy ki építi a jövő pénzügyi rendszerét. Ázsia, Kína vezetésével számos területen saját intézményi és innovatív technológiai ökoszisztémát épít.

Ez részben abból fakad, hogy Ázsiában már korábban összekapcsolták a fizetést, a fogyasztói hitelezést és a befektetési szolgáltatásokat egyéb szolgáltatásokkal, illetve social media lehetőségekkel. Így a pénzügyi szolgáltatások digitalizációja sok esetben gyorsabban és mélyebben ment végbe, mint a fejlett nyugati piacokon.

Ezzel együtt fontos szerep jut az állami kezdeményezéseknek is. Ide tartozik többek között Kína világelső digitális jegybankpénz fejlesztése és ehhez kapcsolódóan a nemzetközi együttműködési kezdeményezései.

Továbbá a határokon átnyúló digitális fizetési megoldások terén is igyekszik egyre inkább befolyásolni a trendeket a nagy tech-platformjainak (Alibaba, Tencent stb.) terjeszkedésével.

De érdemes megemlíteni a kínai nemzetközi elszámolási rendszer (CIPS) fejlesztését is, amely ugyan lassan növekedve, de bizonyos tranzakciók esetében alternatívát kínálhat a hagyományos nyugati infrastruktúrákkal szemben.

Hasonló folyamat figyelhető meg a tartalékeszközök világában is. Kína az elmúlt években jelentősen növelte aranytartalékait, miközben Szingapúr célja, hogy regionális aranykereskedelmi és aranytárolási központtá váljon. A városállam már nemcsak a magánvagyonok, hanem a jegybanki és intézményi aranytartalékok számára is alternatív letétkezelési és elszámolási infrastruktúrát kíván biztosítani.

Összességében ezek a folyamatok várhatóan nem a nemzetközi pénzügyi rendszer széttöredezését, vagy az ázsiai pénzügyi rendszer leválását hozzák el. Nagyobb a valószínűsége, hogy

a globális pénzügyi rendszerben egyre több alternatív, párhuzamos hálózat jelenik meg, amelyek részben eltérő szabályokkal, technológiai platformokkal és ügyfélkörrel rendelkező pénzügyi ökoszisztémák köré rendeződnek.

És éppen emiatt a következő évek egyik legérdekesebb kérdése lehet, hogy kik lesznek képesek összekötni a két világot. A párhuzamos pénzügyi rendszerek kialakulásával felértékelődhetnek azok az országok és pénzügyi központok, amelyek egyszerre képesek kapcsolódni mindkét oldalhoz. A Közel-Kelettől Közép-Európáig egyre fontosabb szerepet kaphatnak azok a közvetítő hubok, amelyek nem kizárólag egyik vagy másik blokk részeként működnek, hanem összekapcsoló csomópontként szolgálnak a változó globális tőkeáramlásban.

Címlapkép forrása: Portfolio