Nagy átrendeződés zajlik a nemzetközi pénzvilágban: Hongkong és Szingapúr a két fő nyertes

Mindenekelőtt érdemes rögzíteni, hogy a nemzetközi pénzügyek talán a legglobalizáltabb szegmens, ahol a tőke könnyedén áramlik a világban. A 20. század második felében a nemzetközi vagyonkezelés döntően nyugati központok köré szerveződött. New York, Svájc, London vagy Luxemburg nemcsak a tőke, hanem a pénzügyi szakértelem, a szabályozás és a bizalom globális központjai voltak és persze továbbra is azok. A világ vagyonának jelentős része ezekbe a központokba áramlott, függetlenül attól, hogy a vagyon eredetileg hol keletkezett.
Hongkong beelőzte Svájcot
Az elmúlt két évtizedben azonban a globális vagyontermelés súlypontja fokozatosan Ázsiába helyeződött át. Kína, India, Dél-Korea, Indonézia, Vietnam és más gyorsan növekvő gazdaságok új milliárdosokat, családi vagyonokat és intézményi befektetőket hoztak létre. Danny Quah, szingapúri professzor szavával élve
a globális gazdasági gravitációs központ keletre tolódásával kezd átrendeződni a nemzetközi pénzügyi helyzet is.
A mélyebb folyamat azonban nem egy pénzügyi központ hanyatlásáról és egy másik felemelkedéséről szól. Sokkal inkább annak lehet a jele, hogy a globális pénzügyi rendszer fokozatosan több pólusúvá alakulhat.
Erről adott látleletet a Boston Consulting Group (BCG) tanulmánya is, amely szerint a globális tőke rekordszintű növekedés mellett új utakat keres. Történelmi fordulatként a globális privátbanki és vagyonkezelési piac évtizedek óta megkérdőjelezhetetlen központjának számító Svájc helyét egy ázsiai pénzügyi hub vette át. 2025-ben a Hongkong által kezelt vagyon 10,7%-os éves növekedéssel elérte a 2950 milliárd dollárnyi értéket. Ahogy a régió gazdagodik, úgy egyre természetesebb, hogy a vagyonkezelési szolgáltatások is közelebb kerülnek ezekhez az ügyfelekhez. Hongkong sikerének kulcsa is elsősorban az, hogy stabilitással és mély tőkepiaccal hagyományosan Kína kapujaként szolgál a globális piacok felé. A kezelt eszközök több mint 60%-a ugyanis Kínából érkező tőkeáramlásból származik.
Ha a dobogót nézzük, akkor a harmadik helyre Szingapúr ért fel, amely stabil és kifinomult platformot biztosít a gyorsan gazdagodó ázsiai rétegek számára. 2025-ben a városállamban kezelt határokon átnyúló vagyon mértéke elérte a 2100 milliárd dollárt, ami 10,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Hongkonggal együtt Szingapúr alkotja azt a csomópont-hálózatot, amely a kínai, indiai és délkelet-ázsiai tőkét szolgálja ki.
A BCG szerint Hongkonghoz hasonlóan Szingapúr is megőrzi dinamizmusát, és esetében 2030-ig évi 9%-os növekedést jósolnak a határokon átnyúló vagyon tekintetében, míg a két hub együtt 12%-os éves növekedést produkálhat. A szingapúri siker kulcsa a kiemelkedő ökoszisztémában keresendő, így a kedvező szabályozás kiszámíthatósága és a korrupciómentes, intézményi stabilitás tette vonzóvá a várost a vagyonos családok számára. Szingapúr Ázsia leginkább diverzifikált vagyonközpontja, amely semleges összekötőként szolgál az ázsiai és a nyugati tőkepiacok között. Ez a szerepkör különösen felértékelődött az amerikai-kínai feszültségek idején, mivel az országot „biztonságos kikötőnek” (safe haven) tekintik a befektetők.
Két párhuzamos hálózat alakulhat ki
Ha egy másik komplex rangsort, a Global Financial Centres Index (GFCI) megállapításait is megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a top 10 globális pénzügyi hub közé csak három nyugati központ, New York, London, San Francisco fért fel az idei listára. A GFCI több szempont alapján összeállított listáján Hongkong a harmadik, Szingapúr a negyedik helyen szerepel. Mindkét központ kiemelkedő pontszámokat ért el az olyan kritikus versenyképességi területeken, mint az emberi tőke, az üzleti környezet és a fejlett infrastruktúra.
Hongkong és Szingapúr ma már túllépve a regionális szerepen egyre inkább olyan teljes értékű pénzügyi ökoszisztémákká válnak, amelyek alternatívát kínálnak a hagyományos európai központokkal szemben.
Érdemes aláhúzni az alternatívát. A tőke továbbra is nemzetközi marad, és a pénzügyi piacok összekapcsoltsága sem tűnik el. Inkább a pénzügyi központok két párhuzamos hálózata alakulhat ki. A nyugati központok továbbra is meghatározó szerepet játszanak az európai, amerikai és közel-keleti ügyfelek kiszolgálásában. A globális geopolitikai bizonytalanság idején felértékelődhet Svájc „biztonságos kikötő” szerepe, mint annyiszor a történelem során. New York továbbra is világelső pénzügyi ökoszisztémával és hírnévvel rendelkezik, amely a stabil jogi keretek, valamint az üzleti környezet és a humán tőke terén elért globális vezető pozícióján alapul.
Ki építi a jövő pénzügyi rendszerét?
Ugyanakkor a pénzügyi központok versenye ma már nem csupán arról szól, hogy hol kezelik a vagyont, hanem egyre inkább arról, hogy ki építi a jövő pénzügyi rendszerét. Ázsia, Kína vezetésével számos területen saját intézményi és innovatív technológiai ökoszisztémát épít.
- Ez részben abból fakad, hogy Ázsiában már korábban összekapcsolták a fizetést, a fogyasztói hitelezést és a befektetési szolgáltatásokat egyéb szolgáltatásokkal, illetve social media lehetőségekkel. Így a pénzügyi szolgáltatások digitalizációja sok esetben gyorsabban és mélyebben ment végbe, mint a fejlett nyugati piacokon.
- Ezzel együtt fontos szerep jut az állami kezdeményezéseknek is. Ide tartozik többek között Kína világelső digitális jegybankpénz fejlesztése és ehhez kapcsolódóan a nemzetközi együttműködési kezdeményezései.
- Továbbá a határokon átnyúló digitális fizetési megoldások terén is igyekszik egyre inkább befolyásolni a trendeket a nagy tech-platformjainak (Alibaba, Tencent stb.) terjeszkedésével.
- De érdemes megemlíteni a kínai nemzetközi elszámolási rendszer (CIPS) fejlesztését is, amely ugyan lassan növekedve, de bizonyos tranzakciók esetében alternatívát kínálhat a hagyományos nyugati infrastruktúrákkal szemben.
Hasonló folyamat figyelhető meg a tartalékeszközök világában is. Kína az elmúlt években jelentősen növelte aranytartalékait, miközben Szingapúr célja, hogy regionális aranykereskedelmi és aranytárolási központtá váljon. A városállam már nemcsak a magánvagyonok, hanem a jegybanki és intézményi aranytartalékok számára is alternatív letétkezelési és elszámolási infrastruktúrát kíván biztosítani.
Összességében ezek a folyamatok várhatóan nem a nemzetközi pénzügyi rendszer széttöredezését, vagy az ázsiai pénzügyi rendszer leválását hozzák el. Nagyobb a valószínűsége, hogy
a globális pénzügyi rendszerben egyre több alternatív, párhuzamos hálózat jelenik meg, amelyek részben eltérő szabályokkal, technológiai platformokkal és ügyfélkörrel rendelkező pénzügyi ökoszisztémák köré rendeződnek.
És éppen emiatt a következő évek egyik legérdekesebb kérdése lehet, hogy kik lesznek képesek összekötni a két világot. A párhuzamos pénzügyi rendszerek kialakulásával felértékelődhetnek azok az országok és pénzügyi központok, amelyek egyszerre képesek kapcsolódni mindkét oldalhoz. A Közel-Kelettől Közép-Európáig egyre fontosabb szerepet kaphatnak azok a közvetítő hubok, amelyek nem kizárólag egyik vagy másik blokk részeként működnek, hanem összekapcsoló csomópontként szolgálnak a változó globális tőkeáramlásban.
Címlapkép forrása: Portfolio
Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni
A vízhasználat időzítése kulcsfontosságú lett.
Tovább nőtt az ebolás halottak száma, már 377-en hunytak el a ragályos betegségben
Kongóban betiltották a nyilvános gyülekezést.
Közel az egyezség: az oroszok ellen bevetett csúcsfegyver gyártása indulhat meg Ukrajnában
A háború első felében nagy favoritok voltak.
Három hétnyi szavazatszámlálás kellett hozzá, de kiderült, ki lesz az elnök a politikai válságok sújtotta országban
50 ezer szavazat döntött a 35 milliós országban.
A szabályozás súlyos ára: a magyar kriptósok több mint harmada lemorzsolódott
A magyar piacon az elmúlt év fejleményei a túlszabályozottság irányába mutattak.
Minden egy irányba mutat: ez a világformáló megatrend lehet az évtized befektetése
Szép csendben bontakozik ki.
Kinek mennyire fáj a túl erős forint Magyarországon?
Friss felmérés érkezett.
Kiderült, mely miniszterekhez kerülnek a közérdekű alapítványok Magyarországon
Megjelent a határozat.
Megjelent a rendelet: változik a Babaváró, hosszabbítják a kamatstopot a Diákhitelnél
Megjelent a Magyar Közlönyben: fél évvel meghosszabbítják a szabad célú diákhitelre érvényes kamatstopot. De azok is átmenetileg fellélegezhetnek, akik Babavárót vettek fel és nem születet
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.