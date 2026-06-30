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Nagyot esett a német infláció
Gazdaság

Nagyot esett a német infláció

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Júniusban a vártnál jobban csökkent az infláció Európa legnagyobb gazdaságaiban: Németországban 2,4%-ra mérséklődött a pénzromlás üteme, Franciaország pedig már elérte az EKB 2%-os célját. A kedvező adatok mögött elsősorban az energiaárak visszaesése áll, amit a közel-keleti feszültségek enyhülése tett lehetővé. A befektetők egyre kevésbé számítanak újabb EKB-kamatemelésre, a jegybank döntéshozói azonban óvatosak maradnak. Philip Lane vezető közgazdász és Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke egyaránt arra figyelmeztetett, hogy az energiaársokk hatásai még nem múltak el teljesen.

Júniusban 2,4%-ra csökkent a német infláció az előző havi 2,7%-ról, miközben az elemzők 2,5%-os értékre számítottak. Az adat arra utal, hogy Európa legnagyobb gazdaságában gyorsabban mérséklődnek az árnyomások, mint azt a piac várta.

Nemcsak Németországban figyelhető meg a lassulás. Franciaországban az infláció ismét elérte az Európai Központi Bank 2%-os célját, míg Olaszországban 3,1%-ra csökkent a pénzromlás üteme, ami szintén kedvezőbb lett a várakozásoknál.

A háttérben elsősorban az energiaárak visszaesése áll. A közel-keleti feszültségek enyhülésével az olajárak jelentősen estek, ami gyorsan megjelent az üzemanyagárakban, és hozzájárult az infláció mérséklődéséhez Európa-szerte.

A kedvező adatok miatt a befektetők már kevésbé tartják biztosnak, hogy az Európai Központi Bank még az idei évben ismét kamatot emel. A jegybank ugyanakkor továbbra is óvatos. Philip Lane vezető közgazdász szerint még vizsgálni kell, hogy a korábbi energiaár-emelkedés milyen hatással lesz az élelmiszer- és szolgáltatási árakra, ezért a döntéshozók továbbra is ülésről ülésre értékelik a beérkező adatokat.

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Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke szintén arra figyelmeztetett, hogy az energiaársokk hatásai még nem múltak el teljesen, ezért korai lenne kijelenteni, hogy az inflációs kockázatok megszűntek.

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