Nagyot esett a német infláció

Júniusban 2,4%-ra csökkent a német infláció az előző havi 2,7%-ról, miközben az elemzők 2,5%-os értékre számítottak. Az adat arra utal, hogy Európa legnagyobb gazdaságában gyorsabban mérséklődnek az árnyomások, mint azt a piac várta.
Nemcsak Németországban figyelhető meg a lassulás. Franciaországban az infláció ismét elérte az Európai Központi Bank 2%-os célját, míg Olaszországban 3,1%-ra csökkent a pénzromlás üteme, ami szintén kedvezőbb lett a várakozásoknál.
A háttérben elsősorban az energiaárak visszaesése áll. A közel-keleti feszültségek enyhülésével az olajárak jelentősen estek, ami gyorsan megjelent az üzemanyagárakban, és hozzájárult az infláció mérséklődéséhez Európa-szerte.
A kedvező adatok miatt a befektetők már kevésbé tartják biztosnak, hogy az Európai Központi Bank még az idei évben ismét kamatot emel. A jegybank ugyanakkor továbbra is óvatos. Philip Lane vezető közgazdász szerint még vizsgálni kell, hogy a korábbi energiaár-emelkedés milyen hatással lesz az élelmiszer- és szolgáltatási árakra, ezért a döntéshozók továbbra is ülésről ülésre értékelik a beérkező adatokat.
Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke szintén arra figyelmeztetett, hogy az energiaársokk hatásai még nem múltak el teljesen, ezért korai lenne kijelenteni, hogy az inflációs kockázatok megszűntek.
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