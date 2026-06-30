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Nyakunkon a felfrissülés: érkeznek a zivatargócok, búcsút inthetünk a pokoli hőségnek
Gazdaság

Nyakunkon a felfrissülés: érkeznek a zivatargócok, búcsút inthetünk a pokoli hőségnek

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Kedden a délutáni órákban az ország több részén is zivatargócok jelentek meg, de a valódi felfrissülés szerdán jöhet – számolt be az Időkép.

Történelmi napot jegyezhettünk fel június 30-án, ezen a napon ugyanis Szécsényben megdőlt a történelmi melegrekord. A Nógrád megyei városban 42 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, korábban soha nem mértek még ennyit az országban. A rendkívüli forróságnak azonban ezzel a csúccsal búcsút is inthetünk, amit már jeleztek a kedd délután sűrűsödő felhők is, főleg az ország keleti részén. Számos területen hőzivatarok alakultak ki, amelyek átmenetileg a hőmérséklet csökkenését eredményezték. Ezek

még nem hoznak tartós változást, néhány óra alatt jellemzően visszamelegszik a levegő, növelve a páratartalmat.

Más lesz a helyzet szerdán, amikor már sokkal alacsonyabban éri el a csúcsot a napi hőmérsékleti maximum. Sokfelé lehet még mindig 35 fok is, de az ország több részén alig lesz több 30 foknál. A délutáni órákban aztán a keddihez hasonlóan megjelennek a hőzivatarok, eloszlásuk nem lesz egyenletes, Magyarország számos területét éri majd a csapadék, de lesznek olyan részek, ahol száraz marad a talaj. A hűsítő front a szerda esti órákban éri el az országot nyugati irányból és gyorsan elér a Duna vonaláig. A front hatására csütörtökre már 30 fokos napi maximumokat lehet mérni, ez két nap alatt közel 10 fokos visszaesést jelent. A fronttal együtt csapadék is érkezhet, amely főképp

az ország középső részein hozhat esőt, akár záporok vagy zivatarok formájában.

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