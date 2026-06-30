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Tartósan vízhiányos időszakot rendeltek el Magyarországon
Gazdaság

Tartósan vízhiányos időszakot rendeltek el Magyarországon

MTI
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Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-i kezdettel - az erről szóló közlemény kedden jelent meg a Hivatalos Értesítőben.

Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg.

A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján, a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter.

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