Tartósan vízhiányos időszakot rendeltek el Magyarországon

Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg.
A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján, a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter.
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