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Teljes hálózati összeomlásra figyelmeztet az egyik vízszolgáltató: több településen már most sincs víz, másodfokú vízkorlátozás jöhet
Gazdaság

Teljes hálózati összeomlásra figyelmeztet az egyik vízszolgáltató: több településen már most sincs víz, másodfokú vízkorlátozás jöhet

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A kánikula és a kritikus mértékű túlfogyasztás miatt a teljes hálózati összeomlás fenyegeti a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) ellátási területét. Mivel több településen már most sincs ivóvíz, a szolgáltató másodfokú vízkorlátozás elrendelését kérte az önkormányzatoktól, egyúttal azonnali, szigorú víztakarékosságra szólította fel a lakosságot az alapellátás fenntartása érdekében - írja honlapján a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

A június 26-án, pénteken elrendelt elsőfokú vízkorlátozás ellenére – amely kifejezetten tiltotta a vezetékes vízzel történő locsolást, a medencék feltöltését és az autómosást –

a hétvégén az átlagosnál 55 százalékkal magasabb volt a hálózat terhelése.

A lakossági együttműködés hiánya miatt június 29-én reggelre Szada volt az első olyan település, amely teljesen ivóvíz nélkül maradt. A probléma időközben a Duna jobb partján fekvő, magasabban elhelyezkedő településeket is elérte, így Üröm, Pomáz és Solymár bizonyos részein már szintén nincs ivóvíz, és a helyzet további romlása várható.

A DMRV ellátási területe Budapestet nem, de az északi agglomeráció és az északi országrész (Pest Megye, Komárom-Esztergom megye és Nógrád megye) jelentős területét lefedi:

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Bár a DMRV Zrt. már a hétvégén kérte az érintett polgármesterek segítségét a lakosság tájékoztatásában, a vízfelhasználás nem csökkent, hanem tovább növekedett. A fogyasztás még a hétköznapokon is olyan kritikus szinten maradt, amely még a nyári hétvégi csúcsidőszakot is felülmúlja, így

a rendszer fizikailag képtelen pótolni a tárolómedencékből hiányzó vizet.

A teljes hálózati összeomlás elkerülése érdekében a szolgáltató az összes érintett önkormányzattól

a másodfokú vízkorlátozás elrendelését kérte, amely az intézkedéseket már a helyi gazdasági szereplőkre is kiterjeszti.

Az átlagos igényeket helyenként akár kétszeresen is meghaladó fogyasztás súlyos műszaki meghibásodásokkal fenyegeti a vízbázisokat, a kutakat és a vezetékrendszert. A szolgáltató nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy ha a fogyasztók a következő órákban nem korlátozzák a felhasználást a legszükségesebb mértékre,

a teljes rendszer összeomolhat, amelynek a helyreállítása rendkívül hosszú időt vehet igénybe.

A drasztikus nyomáscsökkenés megállításának egyetlen célja a lakossági alapellátás biztosítása. Kizárólag a nem létfontosságú vízhasználat azonnali beszüntetése garantálhatja, hogy mindenhol jusson elegendő víz az alapvető szükségletekre, így az ivásra, a főzésre és a tisztálkodásra, valamint a kritikus feladatok ellátására, mint a létfontosságú intézmények működtetése és a tűzoltás.

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