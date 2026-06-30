Tévedésből indulhatott felszámolási eljárás az egyik legnagyobb magyar magánklinika ellen – Megszólalt a társaság

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Felszámolási eljárás indult a Doktor24 Medicina Zrt., a negyedik legnagyobb magyar magánegészségügyi szolgáltató ellen, a társaság azonban azt állítja, hogy nem fizetésképtelenség, hanem súlyos eljárásjogi hibák állnak a döntés hátterében. A társaság stabil pénzügyi helyzetét hangsúlyozva a Fővárosi Törvényszéktől kéri a jogszerű állapot helyreállítását, mivel a helyzet súlyos reputációs és gazdasági károkat okozhat.

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Felszámolási eljárás indult a Doktor24 Medicina Zrt. ellen, a társaság azonban azt állítja, hogy nem fizetőképességi problémák, hanem súlyos eljárásjogi hibák vezettek a döntéshez. A vállalat a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép annak érdekében, hogy helyreálljon a jogszerű állapot.

A társaság tájékoztatása szerint a jogvita egy évekkel ezelőtti, mintegy 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amelyet jogi alapon jóhiszeműen vitatott. A Doktor24 szerint a másodfokú döntést a bíróság csaknem négyhetes késéssel kézbesítette,

ráadásul a felszámolást három nappal azelőtt rendelték el és tették közzé, hogy a másodfokú döntést a társaság részére joghatályosan kézbesítették volna, így az jogerőre emelkedhetett volna.

A cég álláspontja szerint ezzel megfosztották attól a törvényben biztosított lehetőségétől, hogy megismerje a másodfokú döntést, és a követelés kiegyenlítésével elkerülhesse a felszámolást. A vállalat azt közölte:

a másodfokú döntés kézhezvételének napján a teljes tartozást azonnal rendezte, amit a hitelező is igazolt, majd közösen kezdeményezték az eljárás megszüntetését.

A Doktor24 hangsúlyozta, hogy a társaság pénzügyi helyzete stabil. Közlése szerint a cégcsoport idei árbevétele megközelíti a 20 milliárd forintot, EBITDA-ja várhatóan meghaladja az 1,5 milliárd forintot, több mint 1200 munkatársat foglalkoztat, klinikáin és kórházában pedig évente több százezer járó- és több tízezer fekvőbeteget lát el.

Hangsúlyozzák, hogy

a jelenlegi helyzet súlyos reputációs és gazdasági károkat okozhat, ezért a Fővárosi Törvényszéktől a jogszerű állapot mielőbbi helyreállítását kérte.

Lapunk megkérdezte az ügyről a Fővárosi Törvényszéket, amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

A negyedik legnagyobb szolgálató lett

A Doktor24 az elmúlt években a magyar magánegészségügy egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A cég eredetileg 2005-ben, WorCare Kft. néven indult foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóként, majd több felvásárlást követően 2018-ban vette fel a Doktor24 nevet. A jelenlegi társaság 2020 elején jött létre átalakulással. A tulajdonosi kör az elmúlt években többször is változott: pénzügyi befektetők megjelenése után tavaly az alapítók, Kóka János és Lancz Róbert vásárolták vissza a társaságot, így a vállalat ismét magyar magántulajdonba került.

A szolgáltató ma járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátást, diagnosztikai vizsgálatokat, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat, valamint egyes területeken közfinanszírozott ellátást is nyújt. Saját közlése szerint több mint 950 szakemberrel, mintegy 50 szakterületen és közel száz rendelőben működik, többek között Budapesten, Pécsen, Székesfehérváron, Szegeden és Pakson.

2025-ben a cég 9,1 milliárd forintos bevételt ért el, amely lényegesen meghaladja az egy évvel korábbi 6,7 milliárdot. A Doktor 24 ugyanakkor 2024-ben 484, tavaly pedig 391 millió forint veszteséget termelt.

Robbant a magánegészségügy

A magyar magánegészségügyi piac az elmúlt években gyors növekedésen ment keresztül. A Portfolio korábbi elemzése szerint a legnagyobb szereplők összesített árbevétele öt év alatt csaknem megháromszorozódott, amit a javuló makrogazdasági környezet mellett az is támogat, hogy sok beteg a közellátás kapacitásproblémái és várólistái miatt a magánszektor felé fordul.

A piac legnagyobb szereplői között a Medicover, a TritonLife és a Budai Egészségközpont állnak az élen, míg a Doktor24 árbevétel alapján továbbra is a negyedik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatónak számít Magyarországon. A társaság 2024-ben ugyanakkor lényegében stagnáló árbevételt ért el, miközben több versenytársa tovább tudott növekedni.

Jönnek az egyesülések

Lapunk is rendszeresen írt arról, hogy a magánegészségügyi szektorban a korábbi rendkívül jövedelmező működés egyre nehezebbé vált: a növekvő bérköltségek, az emelkedő működési kiadások és a fokozódó verseny miatt a szolgáltatók nyereségessége romlott.

A romló jövedelmezőség miatt a következő években várhatóan folytatódik a piaci konszolidáció, vagyis újabb felvásárlások és összeolvadások jöhetnek a szektorban. Ennek két legfrissebb példája, hogy a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására vár a TritonLife Magánkórházak Zrt. felvásárlása, amelynek eredményeként a társaság Wáberer György érdekeltségébe kerülhet. Emellett április végén lezárult a Medicover és az Affidea egyesülése is, miután a GVH engedélyezte a tranzakciót.

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