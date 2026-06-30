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FONTOS Babavárósok, diákhitelesek, figyelem: megjelentek a sorsdöntő rendeletek
Tisza-kormány: indul a vagyonvisszaszerzés, dönthet a bérek korlátozásáról a parlament
Gazdaság

Tisza-kormány: indul a vagyonvisszaszerzés, dönthet a bérek korlátozásáról a parlament

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Ma szavaz a parlament a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, a polgármesterek javadalmazásának korlátozásáról és az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának létrehozásáról. Napirendre kerül továbbá az állambiztonsági iratok nyilvánosságának bővítését célzó javaslat, valamint olyan adó- és egészségügyi törvénymódosítások is, amelyek a különadó meghosszabbítását és a méltányossági gyógyszertámogatás rendszerének átalakítását érintik. Ezenfelül pedig továbbra is fókuszban az időjárás, amely szerdáig nagy kihívás elé állítja az országot.
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Tisza-kormány: Tisza-kormány: indul a vagyonvisszaszerzés, dönthet a bérek korlátozásáról a parlament

A tegnapi nap is izgalmasan telt a magyar politikában. Ezek voltak a főbb események:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni

A víziközműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, mint amilyen a hálózatöblítés - válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek Zrt. Azt is elárulták, hol miért alakul ki vízhiány, és hogyan lehet megelőzni a helyzetet.

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