GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Tisza-kormány: nincs többé Szuverenitásvédelmi Hivatal, hamarosan szavaznak az ügynökaktákról
Gazdaság

Tisza-kormány: nincs többé Szuverenitásvédelmi Hivatal, hamarosan szavaznak az ügynökaktákról

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megszavazta a parlament a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, a polgármesterek javadalmazásának korlátozását. Napirendre kerül továbbá az állambiztonsági iratok nyilvánosságának bővítését célzó javaslat, valamint olyan adó- és egészségügyi törvénymódosítások is, amelyek a különadó meghosszabbítását és a méltányossági gyógyszertámogatás rendszerének átalakítását érintik. Ezenfelül pedig továbbra is fókuszban az időjárás, amely szerdáig nagy kihívás elé állítja az országot.
Megosztás

Megszavazták: megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, megvonják a polgármesterek költségtérítését

Az Országgyűlés keddi rendkívüli ülésén megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a polgármesteri fizetések befagyasztását. A Tisza Párt képviselője által benyújtott javaslatot 135 igen szavazattal fogadták el: a hivatal a kihirdetést követő tizenötödik napon megszűnik, jogutódja az Igazságügyi Minisztérium lesz, amely azonban nem folytatja a szervezet munkáját. Lánczi Tamás elnök és helyettesei nem kapnak végkielégítést. A szintén elfogadott fizetésmódosítás elsősorban a vármegyei közgyűlési elnökök illetményét csökkenti jelentősen, szorzójukat négyszeresről kétszeresre mérsékelve.

Tovább a cikkhez
Megszavazták: megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, megvonják a polgármesterek költségtérítését
Megosztás

Megszólalt az MNB elnöke az aranytartalékról

Tegnap Varga Mihály a Facebookon hívta fel a figyelmet arra, hogy tegnap a parlamentben válaszolt egy aranytartalkéra vonatkozó kérdése. Válaszában elmondta, hogy

"a magyar jegybank a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően tartalék aranyának nagyobbik részét (85%-át) hazai helyszínen, kisebb mennyiségét (15%) külföldön tartja. Hasonló példát látunk Ausztriában (50% otthon, 30% London, 20% Svájc), Lengyelországban (30% otthon, többi New York és London), Romániában (59% London).A kockázatkezelési gyakorlatot a hitelminősítők és a befektetők is pozitívnak látják, ezt követjük a jövőben is."

Megosztás

Magyar Péter a parlamentben: 4000 milliárd forint hiányzik a vízi közműhálózatból

Magyar Péter a parlamenti beszédében elmondja, hogy egye sszmáítások szerint 4000 milliárd forint hiányzik a vízi közműhálózatból. Elmondja azt is, hoy a múltban elégtelen energetikai beruházások valósultak meg, miközben ezek a problémák nem az elmúlt néhány évben kezdődtek.

Kapcsolódó cikkünk

Egy egész balatonnyi víz hiányzik az Alföldön, több méter mélyen kiszáradt már a talaj

Megosztás

Az aranykonvoj ügyben kihallgatott Hajdu János lett a Fidesz biztonsági igazgatója

A Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki Hajdu Jánost Orbán Viktor pártelnök – közölte kedden az MTI-vel Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója. Az egykori rendőrtábornok új feladatát június 30-tól látja el.

A közlemény emlékeztet arra, hogy Hajdu János nem először tölti be ezt a pozíciót: 2010 előtt már éveken át dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként, mielőtt a Terrorelhárítási Központ (TEK) élére került.

Hajdut idén május 27-i hatállyal mentették fel a TEK főigazgatói tisztségéből a belügyminiszter kezdeményezésére, a döntést Magyar Péter miniszterelnök hozta meg. Ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnök – szintén a belügyminiszter javaslatára – június 15-ével megszüntette altábornagyi szolgálati jogviszonyát.

A Központi Nyomozó Főügyészség hétfői tájékoztatása szerint a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu Jánost az úgynevezett aranykonvoj-ügyben.

A nyomozás keretében hét rendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanúját közölték vele.

Hajdu János nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményeket, vallomást tett, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az eljárás ideje alatt szabadlábon védekezik.

Megosztás

Babavárósok, diákhitelesek, figyelem: megjelentek a sorsdöntő rendeletek

Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében négy hónappal, november 1-jéig meghosszabbította a kormány a gyermekvállalás első ötéves határidejét azok számára, akik 2019. július 1-je és 2021. október 31-e között babaváró hitelt vettek fel, és a gyermek érkezése lenne a futamidő végéig lehetővé tett kamatmentes törlesztés feltétele számukra. Egy másik rendelettel a 2024. december 31-éig felvett szabad felhasználású Diákhitel 1 „kamatstopját” is az eddigi 7,99%-on tartja még fél évig a kormány. A rendeletek megfelelnek a kormány korábbi bejelentésének.

Tovább a cikkhez
Babavárósok, diákhitelesek, figyelem: megjelentek a sorsdöntő rendeletek
Megosztás

Tisza-kormány: indul a vagyonvisszaszerzés, dönthet a bérek korlátozásáról a parlament

A tegnapi nap is izgalmasan telt a magyar politikában. Ezek voltak a főbb események:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Megosztás

Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni

A víziközműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, mint amilyen a hálózatöblítés - válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek Zrt. Azt is elárulták, hol miért alakul ki vízhiány, és hogyan lehet megelőzni a helyzetet.

Tovább a cikkhez
Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Tisza-kormány: akkora a vízhiány, hogy Magyar Péter is megszólalt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility