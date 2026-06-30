Tisza-kormány: nincs többé Szuverenitásvédelmi Hivatal, hamarosan szavaznak az ügynökaktákról

Megszavazták: megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, megvonják a polgármesterek költségtérítését
Az Országgyűlés keddi rendkívüli ülésén megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a polgármesteri fizetések befagyasztását. A Tisza Párt képviselője által benyújtott javaslatot 135 igen szavazattal fogadták el: a hivatal a kihirdetést követő tizenötödik napon megszűnik, jogutódja az Igazságügyi Minisztérium lesz, amely azonban nem folytatja a szervezet munkáját. Lánczi Tamás elnök és helyettesei nem kapnak végkielégítést. A szintén elfogadott fizetésmódosítás elsősorban a vármegyei közgyűlési elnökök illetményét csökkenti jelentősen, szorzójukat négyszeresről kétszeresre mérsékelve.
Megszólalt az MNB elnöke az aranytartalékról
Tegnap Varga Mihály a Facebookon hívta fel a figyelmet arra, hogy tegnap a parlamentben válaszolt egy aranytartalkéra vonatkozó kérdése. Válaszában elmondta, hogy
"a magyar jegybank a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően tartalék aranyának nagyobbik részét (85%-át) hazai helyszínen, kisebb mennyiségét (15%) külföldön tartja. Hasonló példát látunk Ausztriában (50% otthon, 30% London, 20% Svájc), Lengyelországban (30% otthon, többi New York és London), Romániában (59% London).A kockázatkezelési gyakorlatot a hitelminősítők és a befektetők is pozitívnak látják, ezt követjük a jövőben is."
Magyar Péter a parlamentben: 4000 milliárd forint hiányzik a vízi közműhálózatból
Magyar Péter a parlamenti beszédében elmondja, hogy egye sszmáítások szerint 4000 milliárd forint hiányzik a vízi közműhálózatból. Elmondja azt is, hoy a múltban elégtelen energetikai beruházások valósultak meg, miközben ezek a problémák nem az elmúlt néhány évben kezdődtek.
Az aranykonvoj ügyben kihallgatott Hajdu János lett a Fidesz biztonsági igazgatója
A Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki Hajdu Jánost Orbán Viktor pártelnök – közölte kedden az MTI-vel Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója. Az egykori rendőrtábornok új feladatát június 30-tól látja el.
A közlemény emlékeztet arra, hogy Hajdu János nem először tölti be ezt a pozíciót: 2010 előtt már éveken át dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként, mielőtt a Terrorelhárítási Központ (TEK) élére került.
Hajdut idén május 27-i hatállyal mentették fel a TEK főigazgatói tisztségéből a belügyminiszter kezdeményezésére, a döntést Magyar Péter miniszterelnök hozta meg. Ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnök – szintén a belügyminiszter javaslatára – június 15-ével megszüntette altábornagyi szolgálati jogviszonyát.
A Központi Nyomozó Főügyészség hétfői tájékoztatása szerint a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu Jánost az úgynevezett aranykonvoj-ügyben.
A nyomozás keretében hét rendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanúját közölték vele.
Hajdu János nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményeket, vallomást tett, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az eljárás ideje alatt szabadlábon védekezik.
Babavárósok, diákhitelesek, figyelem: megjelentek a sorsdöntő rendeletek
Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében négy hónappal, november 1-jéig meghosszabbította a kormány a gyermekvállalás első ötéves határidejét azok számára, akik 2019. július 1-je és 2021. október 31-e között babaváró hitelt vettek fel, és a gyermek érkezése lenne a futamidő végéig lehetővé tett kamatmentes törlesztés feltétele számukra. Egy másik rendelettel a 2024. december 31-éig felvett szabad felhasználású Diákhitel 1 „kamatstopját” is az eddigi 7,99%-on tartja még fél évig a kormány. A rendeletek megfelelnek a kormány korábbi bejelentésének.
Tisza-kormány: indul a vagyonvisszaszerzés, dönthet a bérek korlátozásáról a parlament
A tegnapi nap is izgalmasan telt a magyar politikában. Ezek voltak a főbb események:
- Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében az ivóvíz-fogyasztás azonnali mérséklésére szólította fel a lakosságot.
- Kihallgatták a TEK volt főigazgatóját az ukrán aranykonvoj ügyében.
- Szerdáig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást a Katasztrófavédelem
- Rendkívüli felmentést kapott Paksi Atomerőmű a hőség miatt
- Forsthoffer Ágnes kezdeményezi az előző házelnök által kiszabott büntetések miatt folyó peres eljárások megszüntetését
- Magyar Péter: "A leköszönő kormány költségvetési politikája orosz rulett volt"
- Kármán András bejelentette: megvan a döntés a NAV új vezetéséről
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni
A víziközműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, mint amilyen a hálózatöblítés - válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek Zrt. Azt is elárulták, hol miért alakul ki vízhiány, és hogyan lehet megelőzni a helyzetet.
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