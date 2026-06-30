Tisza-kormány: nincs többé Szuverenitásvédelmi Hivatal, hamarosan szavaznak az ügynökaktákról

A Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki Hajdu Jánost Orbán Viktor pártelnök – közölte kedden az MTI-vel Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója. Az egykori rendőrtábornok új feladatát június 30-tól látja el.

A közlemény emlékeztet arra, hogy Hajdu János nem először tölti be ezt a pozíciót: 2010 előtt már éveken át dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként, mielőtt a Terrorelhárítási Központ (TEK) élére került.

Hajdut idén május 27-i hatállyal mentették fel a TEK főigazgatói tisztségéből a belügyminiszter kezdeményezésére, a döntést Magyar Péter miniszterelnök hozta meg. Ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnök – szintén a belügyminiszter javaslatára – június 15-ével megszüntette altábornagyi szolgálati jogviszonyát.

A Központi Nyomozó Főügyészség hétfői tájékoztatása szerint a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu Jánost az úgynevezett aranykonvoj-ügyben.

A nyomozás keretében hét rendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanúját közölték vele.

Hajdu János nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményeket, vallomást tett, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az eljárás ideje alatt szabadlábon védekezik.