Több fronton támadja a forróság az áramhálózatot: van rá megoldás?

A hőhullámok idején nem önmagában az jelenti a legnagyobb problémát, hogy sokan használnak klímát, hanem az, hogy a fogyasztás éppen akkor ugrik meg, amikor a naperőművek termelése gyorsan visszaesik. Szabó László, a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) vezetője a Portfolio Checklist hétfői adásában (a 14. perctől) elmondta, hogy az esti órákban a rendszernek egyszerre kell több hazai erőművet és nagyobb importot mozgósítania, miközben a nagykereskedelmi áramár akár a napközbeni szint többszörösére emelkedhet.

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A kánikula a villamosenergia-rendszer szinte minden elemét terheli: a hálózati berendezések, a vezetékek és a transzformátorok rosszabb körülmények között működnek, a napelemek hatásfoka a túlmelegedés miatt csökken, miközben a lakossági hűtési igény gyorsan nő. A legkritikusabb időszak az este 6 és 9 óra közötti sáv, amikor sokan hazaérnek, bekapcsolják a klímát, főznek, tévét néznek, töltenek, vagyis egyszerre jelentkezik több fogyasztási igény. Ezzel párhuzamosan a naperőművi termelés már kifutóban van, ezért a hiányzó energiát földgázos, olajos vagy más erőműveknek, illetve importnak kell pótolnia.

Szabó szerint ilyenkor az import részaránya akár meg is többszöröződhet, miközben

a villamos energia nagykereskedelmi ára a napközbeni 60–100 euró/megawattórás szintről 500–800 euró/megawattórára is felugorhat.

„A végén ezt ki kell fizetni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a lakossági fogyasztó ezt ma nem közvetlenül érzékeli, mert átlagárat fizet, így nincs valódi árjelzés arra, hogy mikor lenne érdemes visszafognia vagy átidőzítenie a fogyasztását.

Mi a megoldás?

A rövid távú megoldás ezért elsősorban a tudatosabb fogyasztói viselkedés lehet: aki teheti, ne este hűtse le teljes erővel a lakást, hanem napközben, amikor a rendszerben sok a napenergia és alacsonyabb az ár, majd a csúcsidőben mérsékelje a használatot. Ugyanez igaz az elektromos autók, laptopok és más eszközök töltésére is, amelyeket érdemes lenne késő estére vagy éjszakára időzíteni.

Középtávon Szabó szerint az időalapú tarifák bevezetése jelenthetne áttörést: az átlagos lakossági teher változatlan maradhatna, de az esti csúcs drágább, a napközbeni fogyasztás olcsóbb lenne, ami ösztönözné az alkalmazkodást.

Hosszabb távon viszont az épületállomány energetikai korszerűsítése, a jobb szigetelés, az árnyékolás, a hatékonyabb klímaberendezések, az energiatárolás, valamint a termelési mix diverzifikálása csökkenthetné érdemben a nyári csúcsterhelést. A probléma súlyát jól mutatja, hogy a paksi termelés visszaterhelése a Duna korlátozott hűtési kapacitása miatt éppen a legrosszabb időszakban vehet ki több száz megawattot a rendszerből, amit drágább forrásokból kell pótolni.

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