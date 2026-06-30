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Több mint 700 ezer járművet hív vissza a Ford Amerikában
Gazdaság

Több mint 700 ezer járművet hív vissza a Ford Amerikában

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Az Egyesült Államok Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA) közleménye szerint a Ford 741 195 járművet hív vissza az amerikai piacon egy olyan sebességváltó-hiba miatt, amely károsíthatja a parkolóállás rögzítőmechanizmusát, így a leállított autók akár maguktól is elgurulhatnak.

A Ford 741 195 járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy sebességváltó-hiba miatt, amely károsíthatja a parkolóállás rögzítőmechanizmusát, és emiatt a leállított autók elgurulhatnak.

Az intézkedés bizonyos 2018 és 2021 között gyártott Navigator és Expedition, a 2020–2021-es Explorer és Lincoln Aviator, valamint a 2021-es évjáratú F-150-es modelleket érinti. A márkakereskedők díjmentesen frissítik a járművek szoftverét, emellett ellenőrzik és szükség esetén kicserélik a sérült sebességváltó-alkatrészeket.

Ettől függetlenül a Ford további 36 046 Bronco modellt is visszahív az Egyesült Államokban. Ezeknél a gépkocsiknál a nem megfelelően rögzített sárvédő-szélesítések leválhatnak a karosszériáról, ami komoly balesetveszélyt jelent a többi közlekedőre. A sárvédő-szélesítések a kerekek feletti kerékjárati íveket borító, hajlított elemek.

A közlekedésbiztonsági hatóság tájékoztatása alapján a márkakereskedések ennél a visszahívási akciónál is díjmentesen átvizsgálják a járműveket, majd szükség szerint javítják vagy cserélik az érintett alkatrészeket.

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Forrás: Reuters

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