Történelmi fordulatnak örülhet Trump, de nem minden fenékig tejfel: maradhat az elnök által betámadott jegybankár

A rendkívül szoros, 5-4 arányban meghozott határozat értelmében

Lisa Cook egyelőre maradhat a posztján,

amíg védekezik az ellene felhozott jelzáloghitel-csalási vádak ellen. A bíróság szűken értelmezte az ügyet, így indoklásásában csak azt mondta ki, hogy az elnök nem biztosította Cook számára a törvény által garantált eljárási garanciákat, így a kormányzó nem tudta megfelelően vitatni a vele szemben megfogalmazott vádakat.

A Fedet létrehozó 1913-as törvény értelmében az elnök csak "alapos okkal" mentheti fel a jegybank kormányzóit. Ez hivatott megvédeni a gazdaság irányításában kulcsszerepet játszó intézményt a politikai nyomástól.

Cook a korábbi demokrata elnök, Joe Biden kinevezettje, 14 éves megbízatása 2038-ban jár le. Trump tavaly augusztusban a közösségi médiában jelentette be az elbocsátását, arra hivatkozva, hogy Cook bizonyítottan jelzáloghitel-csalást követett el. A Fed-kormányzó tagadta a vádakat, és pert indított a kormányzat ellen, mivel álláspontja szerint alapos indok nélkül bocsátották el.

Az adminisztráció érvelése szerint a Truth Social-poszt megfelelő és elegendő eljárás volt Cook menesztésére, míg a kormányzó úgy véli, az ügy nem a jelzáloghiteleiről szól, hanem arról, hogy nem hajolt meg az elnök nyomása előtt, hogy csökkentsék a kamatokat. Cook hozzátette, a jegybanknak "független megítélés alapján, politikai beavatkozástól mentesen" kell szakpolitikai döntéseket hoznia.

A per most egy alacsonyabb szintű bíróságra lett visszautalva. Amennyiben Cook megfelelő eljárásban részesült, Trump ismét megpróbálhatja kirúgni. Ha erre sor kerül, a jogvita ismét a legfelsőbb bíróságon köthet ki.

Bár Cook ügyében nem a Trump által áhított eredmény született a legfelsőbb bíróságon, egy másik ítélet miatt kétségkívül örülhet a Fehér Ház.

Ugyancsak hétfőn döntött a csúcstestület arról, hogy Trump jogszerűen váltotta le Rebecca Slaughtert, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) demokrata párti biztosát, ezzel pedig felülírta a Humphrey's Executor néven ismert 1935-ös precedenst, amely kimondta: a Kongresszus által létrehozott független szabályozó testületek tagjait csak alapos indokkal lehet leváltani - emeli ki a BBC tudósítása.

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A 91 éves precedenst 6-3 arányban semmisítette meg a bíróság, mondván, ezek a hatóságok végrehajtó hatalmat gyakorolnak, mely hatalmi ág feje az elnök, akit ezáltal megillet a felettük gyakorolt kontroll.

A mindenkori elnök hatáskörét ezzel jelentősen kibővítette a csúcsbíróság,

ezt az érvelést azonban nem terjesztette ki a Fedre, amelyet szerinte különleges státusz illet meg.

A legfelsőbb bíróság tegnap 5-4 arányban elutasította a Trump-kormányzat azon kezdeményezését is, hogy a jövőre nézve minősítse törvényellenesnek azokat a levélszavazatokat, amelyek a választás napja után érkeznek be. A testület engedélyezte a voksok megszámlálását, amennyiben legkésőbb a választás napján adták fel azokat postán - számolt be az AP.

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