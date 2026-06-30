Történelmi rekordot döntött a hőhullám Magyarországon - Már láthatáron a következő kánikula?

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Magyarországon kedden új abszolút melegrekord született: Szécsényben az előzetes adatok szerint 42,0 Celsius-fokot mértek, miután a Nyugat-Európa felől érkező, úgynevezett hőkupola - egy tartós, blokkoló anticiklon - napokra csapdába ejtette a forró légtömeget a Kárpát-medence felett. Az extrém hőséget a medence-jelleg, a száraz talaj és a trópusi éjszakák sorozata tovább fokozta. Utóbbi tényezők a hőhullámok egészségügyi kockázatait is jelentősen növelik a tanulmányok szerint. A World Weather Attribution elemzése szerint a klímaváltozás nélkül egy ilyen júniusi hőhullám akár 3,5 fokkal is hűvösebb lett volna. A csütörtöki hidegfront ugyan véget vet a mostani szélsőséges időszaknak, de a hosszabb távú modellek szerint július közepén újabb, az átlagot jelentősen meghaladó meleg érkezhet Közép-Európába.

Hogy jutottunk el idáig? Ez kellett a 42 fokos abszolút rekordhoz

A mai napra, meteorológiai szempontból biztos, hogy történelmiként emlékezhetünk majd vissza Magyarországon. Az idei nyár első, múlt hét folyamán kibontakozó hőhulláma nem csupán az idei év legmelegebb napjait, hanem a valaha volt legmelegebb napokat hozta el hazánkban. Az elmúlt négy napban megdőlt a napi hőmérsékleti csúcs. Kedden pedig

az előrejelzésekkel összhangban új abszolút melegrekord született Magyarországon, miután az előzetes adatok alapján Szécsényben 42,0 Celsius-fokot mértek.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 30. Megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon: 42 fokig kúszott a hőmérséklet

Az országra telepedő, többfelé napokon át tartó 40 fok feletti csúcsokat hozó hőhullám érkezését már jó előre látni lehetett az időjárás-előrejelzések alapján. Június közepén még úgy nézett ki, hogy az idei nyár kánikulájával kell szembenéznie Magyarországnak, néhány nappal később viszont már egyértelmű volt, hogy tartósabb, országos hőséghelyzet alakul ki.

Az extrém hőség háttérben egy Nyugat-Európa felől keletre húzódó, forró légtömeget csapdába ejtő magasnyomású légköri rendszer állt, amelyet a köznyelvben hőkupolának neveznek. Ez a jelenség elsőként a kontinens nyugati országaiban okozott extrém értékeket, majd a légköri helyzet kelet felé tolódásával, a múlt hét vége és a hét eleje folyamán a Kárpát-medence került a legforróbb zónába.

A hőhullámos helyzetben az éjszaka okozza a legtöbb problémát

Kedden már kora reggelre az ország döntő részén bőven 30 Celsius-fok felett alakult a hőmérséklet, amely jól mutatja a mostani hőhullám egyik legfontosabb tényezőjét: a hőmérséklet az éjszakák folyamán sem hűlt le számottevően az országban. A HungaroMet adatai alapján

az elmúlt 10 napban egy éjszaka sem süllyedt országos átlagban a minimumhőmérséklet 20 Celsius-fok alá,

a Budapest 11. kerületi mérőállomás adatait vizsgálva, így meteorológiai szaknyelven trópusi éjszakának sorolhatóak be.

Trópusi éjszakák száma Magyarországon 1901 és 2023 között. Kép forrása: HungaroMet

Az egészségügyi tényezők szempontjából azért számítanak a trópusi éjszakák kulcskérdésnek, mert a szervezetre ható napi hőterhelés ilyenkor nem szakad meg a nappali csúcsok után. A szervezet hőleadása alvás közben is korlátozott marad, ami különösen az időseknél, a krónikus betegeknél, a kisgyermekeknél és a rosszul szellőző vagy túlmelegedő lakásokban élőknél növeli a kockázatot. Egy japán vizsgálat szerint

azokon az éjszakákon, amikor a hőmérséklet nem csökkent 25 Celsius-fok alá, a halálozások száma 9-10 százalékkal magasabb volt.

A kutatók ezt akkor is kimutatták, amikor figyelembe vették, hogy nappal mennyire volt meleg. Ez arra utal, hogy az éjszakai hőség önmagában is megterheli a szervezetet, nem csak a nappali forróság „utóhatása”.

Ezt erősíti a Lancet Planetary Health tanulmánya is, amely szerint az éjszakai hőség jelentős szerepet játszhat a hőhullámokhoz köthető többlethalálozásban. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) önkormányzatoknak szóló elemzése alapján a hőhullámos napokon a napi halálozás országos átlagban körülbelül 15 százalékkal emelkedik.

Ezek mentén tehát fontos kiemelni, hogy bár a napi csúcsok a leglátványosabb és legtöbbet taglalt tényezői egy hőhullámnak, a valódi egészségügyi kockázatot az adja, ha a forró nappalokat sorozatban olyan éjszakák követik, amelyek már nem biztosítanak érdemi lehűlést.

Egy „fogságba esett” anticiklon tarolta le Európát

A perzselő napok fő okozója, a nyilvánosságban gyakran csak hőkupolaként emlegetett jelenség, amely alapvetően nem számít kifejezetten ritkának Európában és Magyarországon sem a nyári hónapokban.

A hőkupola kifejezés nem egy önálló, különleges meteorológiai objektumra utal, hanem közérthető gyűjtőnév arra a helyzetre, amikor egy nagy kiterjedésű, magasnyomású rendszer hosszabb időre egy térség fölött ragad.

A Klímapolitikai Intézet magyarázata szerint a mostani helyzetet

az afrikai eredetű, forró légtömegek,

a tartós anticiklonális időjárás

és az úgynevezett omegablokk együttesen erősítették fel.

Utóbbi olyan légköri elrendeződést jelent, amelyben a nyugatias áramlás és a frontok nem tudják gyorsan kisöpörni a meleget a kontinens belsejéből.

A mechanizmus lényege a leszálló légmozgásban rejlik. Anticiklonban a levegő nagyobb területen lefelé áramlik; süllyedés közben pedig összenyomódik, amely melegedéssel jár. A folyamat közben a felhőzet is feloszlik, így a zavartalan napsütés tovább fűti a felszínt.

Emiatt a magasnyomású hőhullámos helyzet nem egyszerűen „jó időt” jelent, hanem olyan stabil légköri állapotot, amely napokra, vagy akár hetekre bezárhatja a meleget egy térség fölé.

A World Weather Attribution június 26-i elemzése is ezt a mintázatot írta le a mostani európai hőhullámnál: a tartós magasnyomású rendszer észak-afrikai eredetű forró levegőt szállított a kontinens fölé, miközben derült eget és erős napsütést hozott. Nyugat-Európa érintett térségeiben - Franciaországtól Spanyolországig - a hőmérsékletek több helyen 5-12 Celsius-fokkal haladták meg a szezonális átlagot.

A Kárpát-medence tovább erősítette a hőséget Magyarországon

Ahogy tehát az elemzések mutatják, a hőhullámért a nagytérségi légköri helyzet felelős. Azonban, az, hogy a hőhullám Magyarországon sorban döntötte a rekordokat, részben a Kárpát-medence adottságaival magyarázható. A HungaroMet hőhullámokról szóló elemzése szerint a medence-jelleg kedvez a hőség felépülésének. A hazánkat szegélyező hegységeken átbukó levegő főn jelleggel melegebbé és szárazabbá válhat, miközben a gyenge légmozgás és a szélcsendes helyzetek nehezítik az átszellőzést.

Ezért válhat ugyanaz az európai léptékű, blokkoló anticiklonnal járó helyzet Magyarországon különösen intenzívvé, főként az Alföldön és a városi térségekben.

A domborzati tényezők mellett a száraz talaj tovább emelheti a hőhullámok intenzitását, amely Magyarországon egyértelműen súlyosbította az egyébként is rendkívüli időjárást. Nedves felszín esetén a napsugárzás energiájának jelentős része párolgásra fordítódik, ami hűti a környezetet. Ha viszont alacsony a talajnedvesség, ez a természetes hűtőhatás gyengül, és több energia melegíti közvetlenül a felszínt, illetve a felszín közeli levegőt. Egy a Climate and Atmospheric Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a talajnedvesség érdemben befolyásolhatja a nyári felszínhőmérsékleteket, a szélsőségeknél pedig különösen erős lehet a hatás.

Ez a mechanizmus a mostani magyar helyzetben is releváns volt. A HungaroMet agrometeorológiai elemzései alapján a hőhullám előtt több térségben, különösen a középső országrészben csak korlátozottan enyhült az aszály, a talaj felső rétege pedig gyorsan kiszáradhatott. A Portfolio részletes elemzése szerint a Duna-Tisza közi Homokhátságról közel 2 köbkilométer - nagyjából egy Balatonnyi - víz hiányzik a sokéves átlaghoz képest, a tényleges hiány pedig ennek akár két-háromszorosa is lehet.

A száraz felszín tehát nem csak a következménye, hanem erősítője is lehet a hőségnek.

A Copernicus/NHESS tanulmánya is hasonló jelenséget ír le: a száraz felszín csökkenti a párolgást, ez növeli a felszínhőmérsékletet, ami tovább száríthatja a talajt. Ehhez jön hozzá a városi hősziget-hatás, amelyet jól érzékeltetett az elmúlt napokban, hogy mikor a hőtérképekre pillantottunk, Budapest szinte mindig a legmelegebb országrészek között volt.

Mennyi írható a hőhullámból a klímaváltozás számlájára?

A mostani hőhullámnál fontos különválasztani az időjárási kiváltó okot és a klímaváltozás szerepét. A blokkoló anticiklon, a déli áramlás és az afrikai eredetű forró levegő nem új jelenség Európában, de ma már egy melegebb éghajlati alapállapotra rakódik rá. A már említett WWA elemzés szerint

Nyugat-Európában egy júniusi hőhullám a jelenlegihez hasonló feltételek melett 1976-ban nappal körülbelül 3,5 Celsius-fokkal, 2003-ban körülbelül 2 Celsius-fokkal lett volna hűvösebb.

Az éjszakai hőmérsékleteknél is nagy a különbség: a WWA szerint a mostanihoz hasonló éjszakai hőség 2003-ban több mint százszor kevésbé lett volna valószínű.

Magyarország szempontjából különösképpen relevánsnak számít, hogy a Copernicus európai klímajelentése szerint Európa a globális átlagnál több mint kétszer gyorsabban melegszik, és a leggyorsabban melegedő régiók között Közép- és Kelet-Európa is ott van.

Mi jön ezután? A hőség nyugatról keletre vándorol

A csütörtöki hidegfront a mostani hőhullámnak véget vet Magyarországon, a hosszabb távú előrejelzések azonban nem kecsegtetnek tartós felfrissüléssel. Az ECMWF kiterjesztett, heti átlagos hőmérsékleti anomáliát (történelmi átlagtól való eltérést) mutató előrejelzései szerint a hőség súlypontja a következő hetekben fokozatosan nyugatról kelet felé húzódik. A modellezések szerint július 6 és 13 között még Nyugat-Európa - Franciaország, az Ibériai-félsziget és a Brit-szigetek - maradhat a legmelegebb az átlaghoz képest, miközben a Kárpát-medencében ekkor még az átlaghoz közeli hőmérsékleti értékek várhatóak.

Kép forrása: ECMWF

Július 13 és 20 között viszont a pozitív anomália középpontja egyértelműen Közép-Európa fölé érkezik:

Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria és Magyarország fölött a heti középhőmérséklet a sokévi átlagot helyenként 3 Celsius-fokkal is meghaladhatja.

Kép forrása: ECMWF

Fontos azonban megjegyezni, hogy az ECMWF által biztosított kiterjesztett előrejelzések úgynevezett együttes (ensemble) átlagok, és minél távolabbi hétről van szó, annál nagyobb a lehetséges forgatókönyvek közötti szórás. Épp ezért, a napi hőmérsékletre nézve rövid távú előrejelzések mondhatnak biztosat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás