Történelmi szupercsapat alakulhat az Egyesült Államokban, LeBron James klubot vált

A Golden State Warriors történelmi szupercsapat felépítésén dolgozhat: a hírek szerint LeBron James és Anthony Davis is csatlakozhatna Stephen Curryhez és Draymond Greenhez. Green már jelezte, hogy alacsonyabb fizetésért is hajlandó új szerződést kötni, James pedig szintén kész lenne a bércsökkentésre. A négy szupersztár összesen 13 NBA-bajnoki címmel rendelkezik és 48 All-Star-szereplést tudhat maga mögött, ugyanakkor a kvartett átlagéletkora 37 év lenne. A terv megvalósítását a fizetési egyensúly megtartása és Jimmy Butler sorsa is bonyolíthatja.

Magyar idő szerint kedd este érkezett a hír, hogy

LeBron James jelezte a Los Angeles Lakersnek, hogy klubot váltana.

Ezt követően felpörögtek az események, ugyanis képbe került máris egy másik csapat és ezzel újabb sztárok is.

Az ESPN beszámolója szerint Green jelezte a vezetőségnek, hogy hajlandó alacsonyabb fizetésért új megállapodást aláírni, amennyiben a Warriors így minőségi játékosokkal tudja megerősíteni a keretét. Nem mellékes részlet, hogy James régi bizalmasa, Rich Paul, a Klutch Sports vezérigazgatója egyben Green és Davis képviseletét is ellátja.

A hírek szerint James szintén készen állna a fizetéscsökkentésre a Warriors kedvéért. Legutóbb a Lakers kétéves, 101 millió dolláros szerződésének utolsó évét töltötte, és ezen a bérszinten továbbra is csak a Los Angeles-i együttes tudná foglalkoztatni.

A Warriors mindössze egy 15,1 millió dolláros, a luxusadót elkerülő csapatoknak járó középszintű kivételt tudna felajánlani neki.

A pénz ugyanakkor aligha játszik majd döntő szerepet abban, hogy James a visszavonulás mellett dönt, vagy belevág a 24. NBA-szezonjába. A Spotrac adatai szerint eddig 581 millió dollárt keresett tisztán a fizetéséből, míg üzleti vállalkozásait és szponzori szerződéseit is figyelembe véve a Forbes már 1,4 milliárd dollárra becsüli a vagyonát. Számára vélhetően az jelentené a legnagyobb motivációt, hogy két közeli barátjával, Greennel és Davisszel játszhatna egy csapatban, miközben Stephen Curryvel is szorosabbá vált a kapcsolata az utóbbi években - számol be a Reuters.

Amennyiben a Curry, Green, James és Davis alkotta négyes valóban összeáll, a Warriors egyszerre négy olyan szupersztárt küldhetne pályára, akik összesen 13 NBA-bajnoki címmel, 48 All-Star-szerepléssel és 68 szezonnyi tapasztalattal bírnak. A kvartett átlagéletkora ugyanakkor rendkívül magas, 37 év lenne, hiszen Curry 38, Green 36, James 41, Davis pedig 33 esztendős.

A keret kialakításának egyik akadálya, hogy a kötelező fizetési egyensúly megtartása miatt a 36 éves Jimmy Butlert nagy valószínűséggel a Wizardshoz kellene cserélni. Az ESPN információi szerint ugyanakkor a klub már jelezte Butlernek, hogy inkább megtartaná őt.

A négyszeres bajnok James az elmúlt nyolc szezont a Lakersnél töltötte, és kulcsszereplő volt, hogy a gárda 2020-ban megnyerte az NBA-t. A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le. A háromszoros olimpiai bajnok James a legutóbbi szezonban átlagosan 20,9 pontot, 7,2 gólpasszt és 6,1 lepattanót szerzett. A 22-szeres All-Star és négyszeres NBA-bajnok a játszott mérkőzések (1622) és a szerzett pontok (43 440) tekintetében listavezető.

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