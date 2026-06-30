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Új miniszteri biztost neveztek ki
Gazdaság

Új miniszteri biztost neveztek ki

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Paradigmaváltás előtt áll a hazai pszichiátria, miután a Semmelweis Egyetemen tartott, jövőbe tekintő mentális egészségügyi konferencián bejelentették, hogy a terület önálló miniszteri biztost kap Szekeres György személyében. A közel ezer fős szakmai fórum célja egy olyan átfogó problématérkép felállítása volt, amely a kormányzati cselekvési terv alapjául szolgálhat, és a betegségek puszta kezelése helyett a megelőzésre, valamint a társadalmi jóllét támogatására helyezi a hangsúlyt - számolt be a Telex.
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A jelenlegi mentális egészségügyi rendszer ugyanis összetett kihívásokkal küzd. A szakemberek szerint egy évtizedes folyamat végpontjaként akut krízis alakult ki az ágazatban, amelyet a súlyos orvos- és ápolóhiány, a gyermekpszichiátriai kapacitások szűkössége, az elavult infrastruktúra, valamint a területi ellátási egyenlőtlenségek jellemeznek. Unoka Zsolt klinikai osztályvezető és Szabó Attila klinikai rektorhelyettes is hangsúlyozta, hogy a lelki egészség nem csupán az egészségügy, hanem az oktatás, a munkahelyek és a teljes társadalom közös ügye.

Európában és Magyarországon is minden hatodik ember küzd valamilyen mentális zavarral, a hatékony segítségnyújtáshoz így az ágazatok közötti szorosabb együttműködésre van szükség.

A szakma képviselői szerint ritka politikai lehetőség adódott, mivel a döntéshozók végre felismerték a terület súlyát. Wernigg Róbert, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke elmondta, hogy a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel folytatott egyeztetésük nyomán ígéretet kaptak a sürgősségi ellátás és a pszichiátria kiemelt kezelésére. Már meg is állapodtak a legfontosabb lépésekről, amelyek értelmében új főigazgatói pályázatot írnak ki a súlyos szakorvoshiánnyal és vezetési válsággal küzdő Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet élére, emellett több budapesti kórházat is bevonnának az akut ellátásba, valamint célzott ösztönzőket vezetnének be a rendszer stabilizálására.

Különösen aggasztó a felnövekvő generációk helyzete. A civil szervezetek friss jelentései szerint a gyermekek mentális állapota válságos, az iskolapszichológusok végletesen túlterheltek, a segélyvonalakat pedig egyre gyakrabban tárcsázzák 12, sőt 10 évnél fiatalabbak is. Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár a konferencián a szemléletmód megváltoztatására hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy az elakadással küzdő fiatalok megbélyegzése helyett a támogatásra és az elfogadásra kell helyezni a hangsúlyt, hiszen a gyermekek jólléte közvetlenül a felnőtt társadalom állapotát tükrözi.

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Bár a miniszteri biztos kinevezése és a kormányzati figyelem történelmi lehetőséget jelenthet, az anyagi realitások egyelőre komoly gátat szabnak a fejlődésnek. A nemzetközi statisztikák szerint az ország egészségügyi kiadásainak mindössze 2,5–3 százaléka jut a mentális egészségügyre. A tartós alulfinanszírozottság egyenes következménye a kettészakadt ellátórendszer, amelyben a tehetősebbek jelentős összegekért a magánegészségügyben keresnek megoldást, míg a rászorulók érdemi segítség nélkül, problémáikkal magukra hagyatva próbálnak boldogulni.

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