Újabb vízműcégek figyelmeztetik a lakosságot a hőségben megnőtt fogyasztás miatt

Országszerte már csaknem 120 településen vezettek be vízkorlátozást a kánikula és a szárazság miatt megugrott vízfogyasztás következtében. Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. és a Heves Megyei Vízmű Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy a zavartalan ellátás biztosítása és a vízhiány elkerülése érdekében mellőzzék az ivóvíz nem alapvető célú használatát.

Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV) tájékoztatása szerint a regionális vízellátó rendszer a megugrott fogyasztás miatt jelenleg maximális kapacitással üzemel. A rendkívüli terhelés következtében

Gyermelyen jelentős nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra kell készülni.

Bár a szakemberek ellenőrizték a hálózatot, műszaki hibát nem találtak, így a problémát egyértelműen a megnövekedett igények okozzák. A szolgáltató folyamatosan felügyeli a rendszert, vizsgálja a víz átirányításának lehetőségeit, és

szükség esetén vízszállító járművekkel biztosítja a lakosság ivóvízellátását.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltatási területén eddig ugyan sikerült zavartalanul kielégíteni a hőség miatti többletigényeket, a megelőzés érdekében azonban ők is takarékosságra szólítják fel a lakosságot.

A szolgáltatók nyomatékosan kérik a fogyasztókat a tudatos vízhasználatra, hogy mindenkinek biztosított legyen a biztonságos ivóvízellátás. Arra szólítják fel a lakosságot, hogy korlátozzák a nem létfontosságú vízfogyasztást, így lehetőség szerint

mellőzzék a medencék feltöltését,

az autómosást, valamint

valamint az utak és járdák ivóvízzel történő locsolását .

és ivóvízzel történő . Emellett javasolják a kerti növények öntözésére szánt vízmennyiség csökkentését , valamint

, valamint az automata öntözőberendezések ideiglenes leállítását.

Korábban a Nemzeti Vízművek Zrt. is elárulta, hol miért alakul ki vízhiány, és hogyan lehet megelőzni a helyzetet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán