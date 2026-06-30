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Vitézy Dávid bejelentette: bővíti a balatoni napijegyet
Gazdaság

Vitézy Dávid bejelentette: bővíti a balatoni napijegyet

Portfolio
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Kísérleti jelleggel kibővül a Balaton24 napijegy érvényessége július 1. és augusztus 30. között, így a főszezonban már a siófoki és a balatonfüredi helyi autóbuszjáratokon is utazhatnak azok, akik megvásárolják - jelentette be Facebook-posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
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Információ és jelentkezés

A kezdeményezés célja az, hogy a nyaralóknak ne kelljen különféle jegyek megvásárlásával bajlódniuk a vonatokra, illetve a helyi és helyközi autóbuszokra, hanem egyetlen jeggyel utazhassák be az egész térséget.

Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsíti a közlekedést, függetlenül attól, hogy az utasok vonattal érkeznek-e a tóhoz, vagy helyi járatokkal utaznak tovább.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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A tesztidőszak a két legnagyobb helyi közlekedési hálózattal rendelkező balatoni városban indul el.

A próbaüzem tapasztalatainak kiértékelése után a rendszert a későbbiekben újabb településekre is kiterjeszthetik.

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