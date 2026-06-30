Vitézy Dávid bejelentette: bővíti a balatoni napijegyet

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A kezdeményezés célja az, hogy a nyaralóknak ne kelljen különféle jegyek megvásárlásával bajlódniuk a vonatokra, illetve a helyi és helyközi autóbuszokra, hanem egyetlen jeggyel utazhassák be az egész térséget.

Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsíti a közlekedést, függetlenül attól, hogy az utasok vonattal érkeznek-e a tóhoz, vagy helyi járatokkal utaznak tovább.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A tesztidőszak a két legnagyobb helyi közlekedési hálózattal rendelkező balatoni városban indul el.

A próbaüzem tapasztalatainak kiértékelése után a rendszert a későbbiekben újabb településekre is kiterjeszthetik.

Az intézkedés utasbarátabbá teszi a közösségi közlekedést, ráadásul kényelmes és környezetkímélő alternatívát kínál az autózással szemben a nyári időszakban.

Címlapkép forrása: Portfolio