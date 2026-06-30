Vitézy Dávid bejelentette: bővíti a balatoni napijegyet

A kezdeményezés célja az, hogy a nyaralóknak ne kelljen különféle jegyek megvásárlásával bajlódniuk a vonatokra, illetve a helyi és helyközi autóbuszokra, hanem egyetlen jeggyel utazhassák be az egész térséget.
Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsíti a közlekedést, függetlenül attól, hogy az utasok vonattal érkeznek-e a tóhoz, vagy helyi járatokkal utaznak tovább.
A tesztidőszak a két legnagyobb helyi közlekedési hálózattal rendelkező balatoni városban indul el.
A próbaüzem tapasztalatainak kiértékelése után a rendszert a későbbiekben újabb településekre is kiterjeszthetik.
Az intézkedés utasbarátabbá teszi a közösségi közlekedést, ráadásul kényelmes és környezetkímélő alternatívát kínál az autózással szemben a nyári időszakban.
Címlapkép forrása: Portfolio
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