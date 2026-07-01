19 út, több mint kétmilliárd forint: nyilvánosságra hozták Szijjártó Péter repülőútjainak listáját

Az átvilágítás során feltárt adatok szerint

az utak költségei kizárólag a repülőgépek bérlési díját jelentik, amelyhez a delegációk szállásköltségei és egyéb kiegészítő kiadásai még hozzá sem adódtak.

A nyilvánosságra hozott dokumentumok a hivatali utak indokoltságát is megkérdőjelezik. Velkey szerint a számlákból az látszik, hogy a tárca olyan esetekben is a drága repülést választotta a menetrend szerinti járatok vagy az autós, vonatos közlekedés helyett, amikor a szomszédos Pozsonyba vagy Belgrádba vezetett az út. Az ügyben ráadásul komoly politikai kérdéseket vet fel egy visszatérő szereplő jelenléte is: a minisztériumi vizsgálat nyomán felmerült a kérdés, hogy Budai Gyula milyen feladatkörben és miért kísérte el rendszeresen Szijjártó Pétert ezeken a luxus különgépes utazásokon.

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