A GDP akár 14 százalékát is felemésztheti, ha elfoglal a bűnözés egy országot

Az OECD friss jelentése szerint a bűnözés már nem csupán rendészeti, hanem komoly makrogazdasági probléma: a termelékenységre, a beruházásokra, az inflációra és a költségvetésre gyakorolt hatása akár a GDP 2-14 százalékát kitevő veszteséget is okozhat. Magyarország az erőszakos bűncselekmények terén kedvező helyzetben van – az emberölési ráta jóval az OECD-átlag alatt marad –, ugyanakkor a pénzmosási esetek számának markáns emelkedése aggodalomra ad okot. A szervezet szerint tartós eredményt azok az országok érhetnek el, amelyek a rendészeti fellépés mellett megelőzésre és rehabilitációra is hangsúlyt fektetnek, a közbiztonságot pedig a hosszú távú növekedési stratégia részeként kezelik.

A Tisztítótűz művelet elindítása óta Magyar Péter miniszterelnök az előző kormányt rendszeresen egy szervezett bűnözői körhöz hasonlítja, azt ígérve, hogy pusztán ennek megszüntetése is hatalmas növekedést hozhat Magyarország számára. Bár az új kormányfő rendre a korrupciógyanús mechanizmusokra utal – amelyek gazdasági árát sok kutatás sokféle eredménnyel mérte már fel –, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) egy friss jelentésében most megvizsgálta, hogy a hétköznapibb, erőszakos vagy vagyon elleni bűncselekmények milyen hatással járnak.

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A kutatás újszerűségét az adja, hogy egy olyan terület gazdasági következményeit vizsgálja, amivel a közgazdaságtan sokáig elsősorban rendészeti vagy társadalompolitikai problémaként kezelte. Az elemzés viszont most amellett érvel, hogy mára makrogazdasági tényezővé vált: befolyásolja a termelékenységet, a beruházási hajlandóságot, az állami költségvetést, az inflációt és a hosszú távú növekedési potenciált is. A szervezet szerint már nem az a kérdés, hogy van-e gazdasági ára a bűnözésnek, hanem az, hogy az államok milyen szakpolitikákkal tudják ezt a veszteséget a leghatékonyabban mérsékelni.

Az OECD elemzése négy fő gazdasági csatornát azonosít, bár azok hatásáról pontos GDP-hatás szerinti adatokat nem közöl:

Az első közvetlenül a háztartásokat érinti: a bűncselekmények egészségügyi és jogi költségeket okoznak, csökkentik a munkában eltölthető időt, rontják a termelékenységet, miközben a bizonytalanság visszafoghatja az oktatásba és készségfejlesztésbe történő beruházásokat is.

A második csatorna a vállalati szektor, mivel a cégeknek többet kell költeniük biztonsági rendszerekre, biztosításra és megfelelési költségekre, miközben a bűnözés növeli a működési bizonytalanságot és csökkenti a beruházási hajlandóságot.

A harmadik terület az államháztartás, vagyis hogy a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás fenntartása jelentős költségvetési forrásokat köt le.

A negyedik csatorna a makrogazdasági teljesítmény egésze.

A háztartások szintjén az említett költségek, valamint termelékenységi kockázatok mellett van még egy fontos szemppont: a tartós bizonytalanság a mentális egészség romlásán keresztül generációkon átívelő negatív hatásokat is kiválthat, ami végül a humántőke felhalmozását gyengíti. A fejlett országokban mindehhez egyre inkább hozzájárulnak a pénzügyi csalások és a kibertámadások is, amelyek a digitális rendszerekbe vetett bizalmat csökkentik.

A vállalatoknál ugyanez magasabb biztonsági, biztosítási és megfelelési költségekben látszik, ami az OECD szerint különösen érzékenyen érinti a kis- és középvállalkozásokat, amelyek kevésbé képesek elviselni a pluszkiadásokat. Azokban az országokban, ahol erős a szervezett bűnözés, a legális vállalkozásoknak gyakran olyan szereplőkkel kell versenyezniük, amelyek nem tartják be a szabályozást, nem viselik a hivatalos működés költségeit, és ezzel torzítják a versenyt.

Latin-Amerikában a bűnözés közvetlen költsége átlagosan a GDP 3,4 százaléka, és ennek közel felét a vállalatok saját biztonsági kiadásai adják.

A bűnözés inflációs hatással is járhat: a magasabb biztosítási díjak, a vagyonvédelmi költségek, a zsarolás vagy az ellátási láncokat érintő bűncselekmények végső soron a fogyasztói árakban is megjelenhetnek.

Költségvetési oldalon a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás fenntartása jelentős forrásokat köt le, miközben az illegális és informális gazdasági tevékenységek az adóbevételeket is csökkentik. Az OECD-tagországok átlagosan GDP-jük 1,7 százalékát fordítják közrendre és közbiztonságra, ez az arány az elmúlt évtizedekben viszonylag stabil maradt. Magyarországon a közrend és közbiztonság a teljes állami kiadások mintegy 4 százalékát teszi ki, ami nagyjából megfelel az európai OECD-országok átlagának. A magyar kiadási szerkezet ugyanakkor eltér több nyugat-európai országétól:

a rendőrségi feladatok nagyobb súlyt képviselnek, míg a bíróságokra és egyéb igazságügyi funkciókra jutó részarány alacsonyabb.

Mégis mennyivel lopnak meg minket a bűnözők?

Az OECD az elvi okfejtéseken és filozófiai kérdeseken túllépve azt állítja, az alacsonyabb termelékenység, a kockázatok miatt leskálázott, vagy nem megvalósuló beruházások, a gyengébb innovációs teljesítmény jelentette alacsonyabb versenyképesség

a GDP 2-14 százalékát elérő gazdasági veszteséget okozhat.

A tanulmány melléklete szerint a becslések széles sávban mozognak: az Egyesült Államokra egy korábbi számítás 3 százalékos GDP-arányos költséget adott, Angliára és Walesre 7 százalékot, Ausztráliára 10 százalékot, Latin-Amerikára pedig a módszertantól függően 3,55–14 százalék közötti értékeket.

Az, hogy hol mekkora a valós kár, nagyban függ attól, hogy milyen az adott ország kultúrája, történelme, gazdaságszerkezete, de leginkább az meghatározó, hogy milyen jellegű bűncselekmények a leggyakoribbak. A nemzetközi összehasonlítást nehezíti, hogy sok bűncselekményt nem jelentenek be, az országok jogi definíciói eltérnek, és a rendészeti kapacitások különbségei is torzíthatják az adatokat. Az OECD ezért elsősorban a szándékos emberölések statisztikáját használja, mert ezt tartja a legegységesebb és legmegbízhatóbb mutatónak.

Mint írják, az OECD-országokban az elmúlt évtizedben emelkedett az emberölések átlagos rátája, a világjárvány óta pedig a 38 tagállamból 22-ben nőtt a mutató. A legnagyobb romlást több latin-amerikai ország, az Egyesült Államok, valamint néhány nyugat-európai állam, köztük Franciaország és Belgium mutatta – bár utóbbiaknál a bázis is nagyon alacsony volt. Az OECD-adatai alapján 2022-ben a tagországokban átlagosan 5,5 emberölés volt 100 ezer lakosra vetítve, miközben Kolumbiában 35 körüli, Mexikóban 25 feletti, Costa Ricában pedig 12 körüli érték látszik.

Magyarország ebben az összevetésben kedvező helyzetben van, az OECD szerint a magyar emberölési ráta 2022-ben nagyjából 0,9 eset volt százezer lakosra vetítve, vagyis jóval az OECD-átlag alatt maradt, és messze elmarad a latin-amerikai országok vagy az Egyesült Államok értékeitől.

A gazdasági kockázatokat ugyanakkor nem lehet kizárólag az erőszakos bűncselekmények alapján megítélni, mert a fejlett európai országokban egyre inkább a pénzügyi bűncselekmények, a pénzmosás és a kiberbűnözés jelentenek növekvő kihívást.

A bűnözés szerkezetének átalakulását jól mutatja, hogy az adatok alapján a kábítószer-kereskedelem miatt fogvatartottak OECD-átlaga 2010 és 2022 között egyértelmű növekedést mutat: 15 éve még nagyjából 20 fő volt 100 ezer lakosra vetítve az OECD-átlagban, 2022-re viszont 25 fölé emelkedett. A szervezet ezt a globális drogpiac gyors bővülésével magyarázza: a kokaintermelés az elmúlt tíz évben megháromszorozódott, miközben az új szintetikus drogok megjelenése tovább növelte a szervezett bűnözői csoportok bevételeit. Mindez nemcsak az erőszakos bűncselekmények számát emeli, hanem megkönnyíti a pénzügyi csalások, a pénzmosás és más illegális tevékenységek terjedését is.

A fehér galléros bűnözésért is nagy árat kell fizetni

A pénzmosási statisztikák is ebbe az irányba mutatnak: az OECD adatai szerint 2013 óta a rendelkezésre álló adatokkal rendelkező 31 tagállamból 22-ben nőtt az ilyen ügyek száma. Európában különösen magasak a mutatók, amit a fejlett pénzügyi rendszerek, a jelentős nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és egyes országokban az intézményi hiányosságok egyaránt magyaráznak. Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, ahol az elmúlt években emelkedett a pénzmosási esetek száma. Magyarországon a pénzmosási ráta a járvány előtti átlaghoz képest 2022-re körülbelül 4,5 üggyel nőtt 100 ezer lakosra vetítve az OECD módszertanával összefésült statisztikák alapján. Ez 100 százalék feletti emelkedést jelentett, vagyis a magyar adat nem a legmagasabb, de már a markánsan romló országok közé sorolja Magyarországot.

A pénzmosási bűncselekmények száma 100 ezer lakosra vetítve, valamint azok változása 2019 és 2022 között. Forrás: OECD/UNODC.

A digitalizációval a kiberbűnözés vált az egyik leggyorsabban növekvő gazdasági kockázattá. Az OECD becslése szerint a kibertámadások gazdasági költsége évente akár a globális GDP 1 százalékát is elérheti. A veszteségek nemcsak a közvetlen károkat jelentik, hanem az előzetes védekezés, a vírusvédelmi rendszerek, a biztosítások, a megfelelési költségek, az incidensek utáni helyreállítás, a reputációs károk és a digitális szolgáltatásokba vetett bizalom romlásának árát is. Az OECD adatai szerint a számítógépes rendszerek működésébe való jogellenes beavatkozások rátája 2014 és 2021 között több mint 10 ponttal emelkedett, az illetéktelen rendszerhozzáféréseké pedig 2019 és 2021 között körülbelül 6 ponttal nőtt. Magyarország ezen a területen kedvezőbb képet mutat: az OECD kiberbiztonsági indexe alapján a fejlettebb tagállamok közé tartozik, és a járvány előtti időszakhoz képest számottevő javulást ért el, bár az északi országok és Észtország továbbra is magasabb digitális felkészültséget mutatnak.

Az OECD szakpolitikai következtetése szerint tartós eredményt azok az országok érhetnek el, amelyek egyszerre alkalmaznak rendészeti, megelőzési és rehabilitációs eszközöket. A legerősebb bizonyítékokkal alátámasztott intézkedések közé tartozik a bűnügyi gócpontokra koncentráló rendőri jelenlét, a közösségi rendészet, a koragyermekkori fejlesztés, az iskolai prevenció, a kognitív viselkedésterápia és a munkaerőpiaci reintegráció. Ezek nemcsak a bűnözést csökkentik, hanem hosszú távon gazdaságilag is megtérülnek, mert javítják a foglalkoztatást, mérséklik a visszaesést és csökkentik az igazságszolgáltatás költségeit. A Perry Preschool Project esetében az OECD által idézett becslés szerint a program résztvevőnként több mint 80 ezer dollár nettó társadalmi hasznot termelt, főként az alacsonyabb bűnözés és a magasabb későbbi keresetek miatt. Egy másik becslés szerint minden befektetett dollár 16 dollár társadalmi hozamot hozott, míg az OECD által idézett metaanalízis szerint a kognitív viselkedésterápiás programok átlagosan 25 százalékkal csökkentették a visszaesési kockázatot, különösen a magas kockázatú elkövetők körében.

Az OECD végső üzenete alapján a közbiztonságot a hosszú távú növekedési stratégia részeként kell kezelni. A termelékenység, a beruházások, a versenyképesség, a digitális gazdaság és az államháztartás teljesítménye egyaránt függ attól, hogy az országok mennyire képesek visszaszorítani a hagyományos és az új típusú bűncselekményeket. Magyarország helyzete kedvező az erőszakos bűnözés nemzetközi összevetésében, de a pénzmosás, a kiberbűnözés és más gazdasági bűncselekmények egyre inkább ugyanazokat a makrogazdasági kockázatokat hordozzák, amelyek korábban főként a magas erőszakos bűnözésű országokra voltak jellemzőek.

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