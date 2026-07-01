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A hőség miatt több vonat is kiesett a menetrendből
Gazdaság

A hőség miatt több vonat is kiesett a menetrendből

Portfolio
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A nagy meleg a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz: a MÁV-csoport hivatalos tájékoztatása szerint a hőség miatt több motorvonat túlmelegedett, ezért több járat nem, vagy csak rövidebb útvonalon közlekedik.

Az S10/S12-es vonalon az Oroszlányból 13:20-kor a Déli pályaudvarra induló S12-es vonat nem közlekedik. Emellett a Győrből 14:59-kor a Déli pályaudvarra elindult S10-es járat csak Tatabányáig közlekedik.

Az Agria/Mátra InterRégiókat is érinti a fennakadás: a Gyöngyösről 12:08-kor a Keleti pályaudvarra elindult Mátra IR csak Aszódig közlekedett. Az utasok a Hernád-Zemplén InterCityvel utazhatnak tovább.

Győr elővárosi forgalmában szintén változások vannak. A Győrből 15:21-kor Rajkára elindult vonat helyett Hegyeshalomtól pótlóbusz közlekedik, míg a Rajkáról 16:18-kor Győrbe induló járat helyett Hegyeshalomig jár pótlóbusz.

A MÁV tájékoztatása szerint a Győrből 17:21-kor Mosonmagyaróvárra induló vonat sem közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendi információkat.

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