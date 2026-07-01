Acemoglu: A foci vb a példa rá, hogy a bevándorlók integrálása és a hazafiság kéz a kézben járhat

Undav esete egyben cáfolatot is ad mind a szélsőjobb, mind a szélsőbal rögeszméire. Ő és a német válogatott többi tagja élő bizonyíték arra, hogy nagyon különböző származású és kinézetű emberek is képesek egy közös ügyért összefogni, amely a kollektív büszkeség forrásává válik. Megmutatják, hogy a hazaszeretet (amit a baloldalon gyakran karikíroznak vagy régimódinak tekintenek) és az újonnan érkezők befogadása (amit a szélsőjobboldal elutasít) nem két összeegyeztethetetlen dolog.
Ez a tanulság nem csak a német válogatottra érvényes. A világbajnokság – még akkor is, ha nem éppen három ország közösen rendezi – folyamatosan etnikailag sokszínű csapatokat állít milliárdnyi szurkoló elé. Minden komoly esélyes csapatban vannak olyan játékosok, akiknek családja csupán egy-két generációval ezelőtt érkezett az adott országba, és szinte mindegyikük örömteli hazafiságot vált ki a szurkolókból.
A sokszínűség és a nemzeti büszkeség kombinációja éppen az, amit a politikai szélsőségek lehetetlennek tartanak.
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