Alaposan kihasználta az ÁKK a Magyarország iránti befektetői lelkesedést

Negyedéves értékelésében az ÁKK megállapítja, hogy az állampapírpiacot kimagasló aukciós kereslet és jelentősen csökkenő hozamok jellemezték. Mindezek eredményeképp az első félév végére az időarányos mértéket meghaladó volumenben teljesült az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) 2026. évre vonatkozó finanszírozási terve.
A támogató piaci hangulat és a jelentős befektetői érdeklődés lehetőséget teremtett arra, hogy az ÁKK a korábbi időszakot jellemzőnél alacsonyabb kamatszint mellett biztosítsa az államadósság finanszírozását, és további likviditási tartalékokat képezzen.
Az egész évre tervezett 5 445 milliárd forint összegű nettó forrásbevonási igény finanszírozása időarányosan 108 százalékban teljesült.
Ehhez érdemes hozzátenni, hogy az éves finanszírozási terv több szempontból elavult: a hiány alapesetben a tervezettnél sokkal magasabb lenne, ám eközben sok múlik azon, hogy az uniós források felszabadulása milyen plusz likviditást biztosít majd. Ezzel együtt jól látható, hogy az óriási befektetői érdeklődés mellett az ÁKK mozgástere valóban jelentősen kitágult, amit ki is használt: az aukciókon rendre a meghirdetett mennyiség felett fogadott be ajánlatokat.
- A lakossági állampapírokra vonatkozóan 124 százalékos,
- a forint intézményi finanszírozás esetében 159 százalékos,
- a deviza intézményi finanszírozás vonatkozásában pedig 60 százalékos az éves terv időarányos teljesülése.
Intézményi piac
A második negyedévben jelentősen javult az intézményi piacon a befektetői hangulat, emiatt a forint kötvény és DKJ aukciókon tapasztalható kereslet növekedett a hozamok csökkenésével párhuzamosan.
- Az első két negyedévben a kötvény aukciókon felajánlott összesen 1 155 milliárd forint mennyiségre 5 374 milliárd forint kereslet jelentkezett, ebből az ÁKK 2 433 milliárd forintot fogadott el.
- A nem kompetitív tenderekkel együtt az ÁKK 2 878 milliárd forintnyi intézményi államkötvényt bocsátott ki.
- Emellett az adósságkezelő az első hat hónap kötvény-csereaukcióin 917 milliárd forintnyi rövidebb futamidejű (éven belüli lejáratú) papírt tudott hosszabb (éven túli) futamidejűre cserélni.
A DKJ aukciók esetében a fedezettség átlagosan 1,63. a kötvényeknél 2,21 volt.
Lakossági piac
A lakosság kezében lévő lakossági és intézményi állampapírok állománya június végén 14 390 milliárd forint volt, ami az év eleji állományhoz képest 943 milliárd forintos növekedést jelent. Idén folytatódott a fix kamatozású állampapírok térnyerése a lakossági portfólión belül - ez az ÁKK deklarált célja volt. Ennek keretében a PMÁP állománya 2025 vége óta 809 milliárd forinttal csökkent, miközben a FixMÁP állomány 1352 milliárd forinttal növekedett. A lakossági állampapírok állományán belül
a fix kamatozású instrumentumok aránya az év eleji 44,1 százalékról június végére 54,9 százalékra növekedett.
Adósságmutatók
Az első félév végén fennálló teljes adósság 22,5 %-a lakossági tulajdonban levő állomány.
- Az államadósság devizaaránya 28,3 %, ez 30% feletti értékről csökkent le, amiben bizonyára a forint erősödése is szerepet játszott.
- A teljes adósságon belül a fix kamatozású instrumentumok aránya 74,9 %.
- A teljes adósság lejáratig hátralevő átlagos futamideje 5,5 év, átlagos átárazódási ideje 4,8 év.
Címlapkép forrása: Portfolio
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