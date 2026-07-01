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Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt
Gazdaság

Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt

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Azonnali lemondásra és a helyi közgyűlés feloszlatására szólította fel Debrecen polgármesterét, Papp Lászlót az akkumulátorgyárak ügyében kialakult fejlemények miatt egy Facebook-bejegyzésben Tárkányi Zsolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter államtitkára. A városvezetőt azzal vádolják, hogy a lakosság akarata ellenére engedélyezte a környezetszennyező üzemek betelepülését, amelyek káros hatásait a korábbi tagadás után most kénytelen volt elismerni.

Azonnali lemondásra és a helyi közgyűlés feloszlatására szólította fel Debrecen polgármesterét, Papp Lászlót az akkumulátorgyárak ügyében kialakult fejlemények miatt egy Facebook-bejegyzésben Tárkányi Zsolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter államtitkára.

Az ügy előzménye az, hogy Papp László egy Facebook-posztban közölte, hogy Debrecen önkormányzata kezdeményezi a környezetszennyező kínai akkumulátor gyár, a SEMCORP működésének leállítását, és felszólítja a vállalatot, hogy helyezze át tevékenységét más helyszínre a környezetvédelmi szabálytalanságok miatt.

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A városvezető Tárkányi elmondása szerint a lakosság akarata ellenére engedélyezte a környezetszennyező üzemek betelepülését, amelyek káros hatásait a korábbi tagadás után most kénytelen volt elismerni.

A beruházásokat

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  • lakosság kizárásával,
  • érdemi párbeszéd nélküli közmeghallgatásokkal vitték véghez,
  • miközben a tiltakozó civileket idegen ügynököknek bélyegezték a hivatalos kommunikációban.

Tárkányi hangsúlyozta, hogy a városvezető tizenkét éves munkásságának egyetlen érdemi, ám rendkívül kártékony eredménye a környezetet pusztító vegyi üzemek betelepítése maradt, amelyeket korábban saját maga jelentett be és ünnepelt.

Ön már évekkel ezelőtt tudta, hogy az akkugyárakat kizárólag a debreceniek szándékaival szemben lehet a városba telepíteni.

- tette hozzá Tárkányi.

A számonkérés kitér egy korábbi nyilatkozatra is, amelyben a polgármester azt ígérte, hogy probléma esetén nemcsak a gyárakon, hanem mindenkin behajtják a felelősséget, aki a nevét adta a projekthez. Tárkányi szerint azonban éveken át éppen a városvezető volt az, aki ehhez a nevét adta, így

a felelősség elhárítása helyett az egyetlen elfogadható lépés a közéletből való azonnali távozása.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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