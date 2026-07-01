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Azt kéri a kormány, hogy együnk sertéshúst: itt tartanak most az árak
Gazdaság

Azt kéri a kormány, hogy együnk sertéshúst: itt tartanak most az árak

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A kormány arra kéri a vásárlókat, hogy a következő hetekben lehetőség szerint több magyar sertéshúst vásároljanak, ezzel segítve a hazai sertéstartókat az afrikai sertéspestis okozta piaci nehézségek átvészelésében. A járvány Magyarországon először júniusban jelent meg a házisertés-állományban, és bár újabb fertőzést nem találtak, a nemzetközi kereskedelmi korlátozások túlkínálatot és árcsökkenést okoznak az uniós piacon. A magyar gazdák helyzetét az erős forint is nehezíti, amely olcsóbbá teszi az import sertéshúst. A hat nagy kereskedelmi láncban a sertéshúsárak az elmúlt félévben csökkenő tendenciát mutattak, a sertéscomb kilónkénti átlagára jelenleg 1600-1630 forint körül alakul.

A kormány arra kéri a vásárlókat, hogy a következő hetekben lehetőség szerint több magyar sertéshúst vásároljanak, mert ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hazai sertéstartók átvészeljék az afrikai sertéspestis miatt kialakult piaci nehézségeket. A cél nem az, hogy a járvány miatt megváltozzanak az élelmiszer-biztonsági szokások – az afrikai sertéspestis ugyanis az emberre nem veszélyes –, hanem az, hogy a nemzetközi kereskedelmi zavarok miatt nehéz helyzetbe került magyar ágazat átmeneti segítséget kapjon.

A kabinet emellett exportpiacok újranyitásán, a termelők finanszírozásának támogatásán, valamint a közétkeztetésben és a kereskedelemben a magyar sertéshús nagyobb arányú felhasználásán is dolgozik.

Az afrikai sertéspestis több kontinensen jelen van, Európában pedig tavaly jelentősen nőtt a fertőzések száma. Magyarországon június elején első alkalommal mutatták ki a vírust házisertés-állományban egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei telepen. Bár a hatóságok gyors intézkedései után nem találtak újabb fertőzött házisertést, a vírus továbbra is jelen van a vaddisznóállományban, ezért a járványügyi korlátozások és a fokozott védekezés továbbra is indokoltak.

A gazdasági hatások ugyanakkor messze túlmutatnak az érintett telepeken. A sertéspestis miatt számos Európai Unión kívüli ország korlátozza az importot az érintett tagállamokból, így az eredetileg exportra szánt hús nagyobb része az uniós piacon marad.

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Ez túlkínálatot okoz, ami lefelé nyomja a termelői árakat.

A magyar gazdák helyzetét tovább nehezíti, hogy az erős forint olcsóbbá teszi az import sertéshúst, így a hazai termelők még élesebb versennyel szembesülnek.

Hullámzó sertéshúsárak

A sertéshús világpiaci ára az elmúlt években egyébként is jelentős hullámzást mutatott. A korábbi áremelkedést részben a kínai sertéspestis-járvány, majd az energia- és takarmányköltségek robbanása okozta, 2023 óta azonban inkább az árak csökkenése jellemző. Ebben szerepet játszik Kína mérséklődő importigénye, valamint az is, hogy az európai export egy része a korlátozások miatt az uniós piacon marad. A nemzetközi szervezetek szerint idén tavasszal is a bőséges európai kínálat és a gyengébb kereslet húzta lefelé a sertéshús világpiaci árát.

Magyarországon ugyanakkor a fogyasztói árakat az utóbbi években nem kizárólag a világpiaci folyamatok alakították. A sertéscomb 2021 februárja és 2023 nyara között az árstop hatálya alá tartozott, ennek kivezetése után jól látható áremelkedés következett. Jelenleg a sertéscomb, a sertéskaraj, a sertéstarja és a sertésoldalas az árrésstop szabályai szerint értékesíthető, vagyis a kiskereskedők legfeljebb 10 százalékos árrést alkalmazhatnak a beszállítói árhoz képest. Ennek a szabályozásnak a jövője egyelőre bizonytalan, miközben a kormány most elsősorban abban bízik, hogy a vásárlók átmenetileg nagyobb kereslete segíthet stabilizálni a hazai sertéságazat helyzetét.

Az Online Árfigyelő adatai szerint jelenleg Magyarországon a hat nagy kereskedelmi láncban (Lidl, Penny, Aldi, Tesco, Spar, Auchan) kapható sertéshúsok kilogrammonkénti átlagára a következőképpen alakul:

  • Comb: 1600-1630 forint
  • Karaj: 1800-1850 forint
  • Darálthús: 2050-2100 forint
  • Tarja: 2250-2300 forint
  • Oldalas: 2300 forint

Az elmúlt bő fél évben is inkább csökkenő tendencia volt megfigyelhető minden hústípus esetésben.

Ha valaki az akciókat vagy a kevésbé prémium termékeket kereste, akkor még alacsonyabb árakat is találhatott. A sertéscomb minimumárainál is egyértelmű csökkenő trend rajzolódik ki. A diszkontok, így az Aldi, a Lidl és a Penny mostanra azonos árszintre kerültek. Az Auchanban az elmúlt fél évben szinte végig 1300 forint környékén lehetett egy kilogramm combot venni, de összességében a különbségek nem voltak szélsőségesek.

A darált sertéshús minimumárai hektikusabban változtak, de tavaly év véghez képest itt is lejjebb vannak az árak. A Lidl a teljes időszak nagy részében a kedvezőbb minimális árakat kínálta, a Penny pedig tavasszal látványos árcsökkentéssel zárkózott fel hozzá. A Tesco és az Auchan árai jóval kisebb mértékben változtak, miközben a Sparban a minimumár a tavaszi hónapokban fokozatosan emelkedett.

A rántott hús egyik fontos alapanyagának, a karajnak az ára is csökkent a láncokban, bár eltérő mértékben. A diszkontláncok kezdetben eltérő ütemben mérsékelték áraikat, később azonban az Aldi, a Lidl és a Penny árai hosszabb időre közel kerültek egymáshoz, ami erősödő árversenyre utal. A szupermarketek eltérő stratégiát követtek: a Tesco tartósan a legalacsonyabb minimumárakat kínálta, miközben az Auchan is végig alacsony árszinten maradt, a Spar viszont a teljes időszak jelentős részében magasabb minimumárakkal szerepelt.

Az árrésstop bevezetésekor látott áresésből következtehetünk arra, hogy mekkora árrést használtak a szabályozás előtt az üzletek. Ha ennek az árrésnek a visszatérésével kalkulálunk, akkor akkor

  • a sertéskaraj közel 8,
  • a comb 5 százalékkal drágulna.

Ez természetesen egy igen statikus számítás, amit rengeteg egyéb tényező befolyásol. Például az MNB a legutóbbi jelentésében rámutatott, hogy üzletláncok szintjén tavaly az árrések nem csökkentek, vagyis a boltok más termékeknél kompenzálták magukat az árrésstop okozta veszteségekért. Ha ez így van, akkor könnyen elképzelhető, hogy az árréstop feloldása után sem emelnének a fenti mértékben árat a boltok, és/vagy egyéb termékek magasabb árrését mérsékelnék cserébe.

Még messze a járvány vége

Az afrikai sertéspestis várhatóan még évekig meghatározó kockázat marad a sertéspiacon. Az alapeseti forgatókönyv szerint Európában és Ázsiában a betegség továbbra is jelen lesz, de inkább időszakos, regionális kitörések és az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi korlátozások okozhatnak piaci zavarokat, nem pedig folyamatos ellátási válság.

Kedvezőtlenebb esetben azonban, ha a vírus egy újabb jelentős sertéstartó országban vagy régióban is elterjed a házisertés-állományban, ismét tömeges állományfelszámolásra, exporttilalmakra és jelentős árpiaci felfordulásra lehet számítani. Bár Ázsiában már megjelentek engedélyezett vagy kísérleti vakcinák, jelenleg nincs olyan, széles körben alkalmazható megoldás, amely gyorsan felszámolhatná a betegséget, ezért a védekezés továbbra is elsősorban a megelőzésre és a szigorú járványvédelmi intézkedésekre épül.

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