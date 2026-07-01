Elképesztő számok: sorra szedi halálos áldozatait a hőhullám

Spanyolországban júniusban több mint ezer ember veszthette életét a kivételes hőséggel összefüggésben - közölte statisztikai becslését a III. Károly Egészségügyi Intézet szerdán.

Spanyolországban júniusban több mint ezer ember veszthette életét a kivételes hőséggel összefüggésben.

A napi halálozási monitoringrendszer (MoMo) adatai alapján készített jelentés szerint ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között.

A hónapban június 23-a volt a legforróbb nap, az átlaghőmérséklet 29,6 Celsius-fok volt, ami 0,1 fokkal meghaladta az előző, tavaly június 29-én felállított rekordot. Ezen a napon a lakosság 73 százaléka, 35,7 millió ember volt kitéve egészségügyi kockázatoknak a magas hőmérséklet miatt.

A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött, a hőmérséklet 26 egymást követő napon maradt az évszakra jellemző átlag felett.

A hónap legmagasabb hőmérsékletét, 45,1 Celsius-fokot az andalúziai Andújarban mérték június 22-én, ami a nyár első hőhullámának idejére esett. A június 20-tól június 24-éig tartó hőségepizód alatt 6,5 fokkal volt az átlaghőmérséklet az ilyenkor szokásos felett.

A közegészségügyi szakértők szerint az évszak első hőhulláma gyakran azért a legveszélyesebb, mivel az emberi szervezet még nem alkalmazkodott a magas hőmérséklethez. Spanyolországban 1975 óta 12 hőhullám fordult elő júniusban, ebből hat 2015 óta.

"Ez bizonyíték arra, hogy a hőhullámepizódok gyakrabban jelentkeznek nyár elején, mint az előző évtizedekben" - magyarázta az Aemet szóvivője.

Rubén del Campo szerint a

hőhullámok időtartama évtizedenként körülbelül három nappal nőtt, míg intenzitásuk tízévente 0,3 fokkal emelkedett.

Tavaly nyáron Spanyolországban minden harmadik nap extrém hőséget tapasztaltak - tette hozzá.

A meteorológiai szolgálat becslése szerint Spanyolországban az átlagos éves hőmérséklet az 1960-as évek óta körülbelül 1,8 fokkal emelkedett, ennek hatása különösen a nyári hónapokban érezhető.

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