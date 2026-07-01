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Elrendelték a tartósan vízhiányos időszakot Magyarországon
Gazdaság

Elrendelték a tartósan vízhiányos időszakot Magyarországon

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Július elsejétől emelkednek a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjai, a háztartásokat azonban nem érinti a drágulás, derül ki a Magyar Közlönyből. Ezzel párhuzamosan a szaktárca az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot, miközben a hálózat állapota és a sorozatos csőtörések miatt a politikai szereplők felelős vízhasználatra szólítják fel a lakosságot.

A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter által jegyzett rendelet értelmében

a vállalkozások számára drágul a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás.

A nem lakossági fogyasztók ivóvíz-szolgáltatási díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A szennyvízelvezetés díja továbbra is magasabb szinten alakul, így a korábbi 914 forint helyett júliustól már 954 forintot kell fizetni köbméterenként. A fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függő havi alapdíjak mindkét szolgáltatás esetében emelkednek, az új tarifák pedig július elsején lépnek életbe.

A miniszter mindeközben

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az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot.

A Hivatalos Értesítőben megjelent határozat alapján a korábban, 2025-ben elrendelt időszakot 2026. július 1-jével lezárták, majd július 2-tól újabbat léptettek életbe. A jogszabályok értelmében ilyenkor a vízhasználó egyszerű bejelentése alapján, külön vízjogi engedély nélkül is lehetőség nyílik legfeljebb 30 napos, rendkívüli célú öntözésre.

Az elöregedett hálózat és a megnövekedett terhelés miatt több településen is azonnali intézkedéseket kellett hozni a vízellátás fenntartásáért, miután csőtörések és főnyomóvezeték-meghibásodások nehezítették a szolgáltatást.

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