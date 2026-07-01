Erre vártunk: kiderült, pontosan mikor ér véget a nagy forróság

A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján
szerda este, illetve éjszakába nyúlóan egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok, legnagyobb számban az esti órákban.
Ezeket általában felhőszakadás, 25–50 milliméternyi csapadék, 1–2 centiméter körüli jég és 60–90 kilométer/órás széllökések kísérhetik. Intenzívebb zivatarok is előfordulhatnak, amelyek környezetében 90 kilométer/óra feletti széllökés, 2 centiméternél nagyobb jég és 50 milliméternél is több csapadék hullhat. A HungaroMet szerint emiatt a nap folyamán narancs riasztás is érvénybe léphet.
Csütörtökön már inkább az ország keleti felén várhatók konvektív csapadékgócok. A zivatarokat 50–60 kilométer/órás széllökések, kisebb jég és intenzív csapadék, helyenként felhőszakadás kísérheti. Az északkeleti határszélen egy-egy intenzívebb zivatar sem zárható ki, amelyet 2 centiméternél nagyobb jég és 90 kilométer/óra körüli viharos szél kísérhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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