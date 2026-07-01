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Felmentette Magyar Péter a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét
Gazdaság

Felmentette Magyar Péter a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét

Portfolio
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Magyar Péter javaslatára a mai nappal felmentésre kerül Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke.

A miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben tette közzé a felmentés tényét.

Koltayt

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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