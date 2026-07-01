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Hatalmas techrobbanás a Távol-Keleten: itt látszik, mekkora összeget öntenek a mesterséges intelligenciába
Gazdaság

Hatalmas techrobbanás a Távol-Keleten: itt látszik, mekkora összeget öntenek a mesterséges intelligenciába

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Dél-Korea exportja júniusban is erőteljesen bővült, ami jól mutatja a gazdasági növekedést megalapozó félvezetőipari fellendülés tartósságát. A vámhivatal közlése szerint a munkanaphatással kiigazított kivitel az egy évvel korábbihoz képest 59,5 százalékkal, míg a behozatal 30,1 százalékkal nőtt, így a kereskedelmi többlet elérte a 36,1 milliárd dollárt. A nyers, kiigazítatlan adatok szerint az export 70,9 százalékkal ugrott meg, szemben a májusi, felülvizsgált 53,4 százalékos bővüléssel - írta a Bloomberg.

A statisztikai hivatal tájékoztatásából kiderült, hogy

a növekedést ismét a félvezetőszektor húzta, amelyet a mesterséges intelligenciához és az adatközpontokhoz kapcsolódó beruházások pörgettek fel.

A chipek kivitele 199,5 százalékkal, 44,8 milliárd dollárra nőtt, de a számítástechnikai eszközök és a kőolajszármazékok exportja is kiugróan, 308,8, illetve 49,8 százalékkal emelkedett.

Pak Csongu, a Nomura közgazdásza szerint

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a második félévben hasonló ütemű exportbővülés várható, a harmadik negyedév pedig még erősebbé válhat, miután az Nvidia Vera Rubin chipjei sorozatgyártásba kerülnek, és felfut a termelésük.

Az adatok támogatják a dél-koreai jegybank egyre szigorúbb, hawkish jellegű álláspontját. A monetáris döntéshozók szerint az erősödő növekedés, a makacs infláció, a gyenge deviza és a szárnyaló ingatlanárak együttesen mind a kamatemelés szükségességére utalnak. Sin Hjunszong jegybankelnök úgy fogalmazott, hogy a félvezetőipari fellendülés átgyűrűzik a fogyasztásra, a beruházásokra és a bérnövekedésre is, emiatt pedig fennáll a veszélye annak, hogy az inflációs nyomás tartósan beépül a gazdaságba.

A kamatemelési várakozásokat a dél-koreai von közelmúltban látott gyengülése is erősíti.

A von szerdán akár 0,6 százalékkal is gyengült, és dolláronként 1559,10-es szintre süllyedt, amivel megközelítette az előző hónapban elért 1562,20-as árfolyamot. Ennél magasabb jegyzésre legutóbb 2009 márciusában volt példa. A külföldi befektetők ugyanezen a napon nettó 1460 milliárd von (mintegy 938 millió dollár) értékben adtak el részvényeket a Kospi-indexből, így már a nyolcadik egymást követő napon regisztráltak tőkekiáramlást a tőkepiacon.

Szakértők szerint a dollár ereje miatt a von további gyengülése sem lenne meglepő. Mun Davun, a szöuli Korea Investment & Securities közgazdásza úgy véli, hogy

ha az árfolyam áttöri a jelenlegi szinteket, nehéz lesz meghatározni a következő technikai támaszt, így a dél-koreai fizetőeszköz akár a dolláronkénti 1600-as szintig is gyengülhet.

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USDKRW árfolyam alakulása. Forrás: TradingView.

Az elemzők arra számítanak, hogy a jegybank júliusban egy 25 bázispontos emeléssel megkezdi a monetáris szigorítást, és a további lépésekkel 2027 első felére a jelenlegi 2,5 százalékról 3,5 százalékra emelheti az irányadó rátát.

A fogyasztói árindex májusban több mint két éve nem látott ütemben emelkedett, amiben a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai is közrejátszottak. Az ingadozó élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció szintén 2,5 százalékra kúszott fel, ami arra utal, hogy az árnyomás egyre szélesebb körben jelentkezik. Nem minden ágazat teljesít azonban kiemelkedően, az iráni háború ugyanis megdrágította a nyersanyagokat, ami komoly nyomás alá helyez több gyártót is. A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index júniusban 52,1 pontra csökkent a májusi 54,8 pontról.

A friss adatok néhány nappal azután láttak napvilágot, hogy a kormány nagyszabású félvezetőipari beruházási tervet jelentett be.

Az I Dzsemjong vezette kormányzat legalább 1350 billió von (mintegy 880 milliárd dollár) értékű beruházást szeretne mozgósítani a Samsung Electronics, az SK Hynix és más vállalatok bevonásával a chipgyártás és a mesterségesintelligencia-adatközpontok fejlesztésére. A program célja, hogy öt éven belül megduplázzák a memóriachipek gyártási kapacitását. Pak Csongu szerint ugyanakkor egyelőre korai lenne ezt a tervet beépíteni az előrejelzésekbe, mivel a vállalatok még nem határozták meg a pontos összegeket, és a beruházási döntések az üzleti feltételektől, valamint az igazgatótanácsi jóváhagyásoktól függenek.

A célországokat vizsgálva a Kínába irányuló kivitel 92,1 százalékkal, az Egyesült Államokba tartó szállítmányok értéke pedig 78,6 százalékkal nőtt. Az ASEAN-országokba irányuló export szintén stabil maradt, ami jól tükrözi a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, egész Ázsiára kiterjedő élénk keresletet.

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