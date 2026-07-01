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Hivatalos: sorban dőltek a melegrekordok Magyarországon
Gazdaság

Hivatalos: sorban dőltek a melegrekordok Magyarországon

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Hivatalossá vált Magyarország új abszolút melegrekordja. Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek június 30-án, ezzel egy tizeddel megdőlt a 2007 óta fennállt, Kiskunhalason mért 41,9 Celsius-fokos csúcs. Budapesten is történelmi rekord született, a lágymányosi állomáson 41 Celsius-fokot regisztráltak. Az éjszaka sem hozott enyhülést a történelmi napot követően: Siófokon a hajnalban mindössze 26,9 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ami szintén új országos rekordot jelent.

Hivatalossá vált a tegnap még csak előzetesen közölt úgy abszolút melegrekord értéke.

Az új csúcsot Szécsényben regisztrálták, ahol a hőmérők kereken 42 Celsius-fokot mutattak.

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Ezzel egy tizeddel megdőlt az előző rekord, amelyet 2007. július 20. óta Kiskunhalas tartott 41,9 fokkal. Az új érték egyben a június 30-ra vonatkozó napi maximumot is jócskán felülmúlta, hiszen ezen a naptári napon legutóbb 2022-ben, Berettyóújfalun mértek kiemelkedő, 39,6 fokos meleget.

Kép forrása: HungaroMet

Nemcsak a nappal, hanem az éjszaka is történelmi hőséget hozott.

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Siófokon a hajnali órákban mindössze 26,9 fokig hűlt le a levegő, ami új országos napi legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekordot jelent.

A korábbi, 24,7 fokos csúcsot 2022-ben regisztrálták Budapest-Lágymányoson.

Kép forrása: HungaroMet

Ahogy azt tegnapi, részletes elemzésünkben is megírtuk, a hőhullámok egyik legártalmasabb tényezője a magas éjszakai hőmérséklet, amely komoly egészségügyi terhet ró a teljes társadalomra. A hét elején berobbanó hőhullám kezdete óta Budapesten minden nap, a meteorológia által trópusi éjszakaként jellemhett helyzet állt elő, ugyanis a hőmérséklet nem süllyedt 20 Celsius-alá.

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A HungaroMet beszámolója szerint a fővárosban is megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja. A lágymányosi mérőállomáson rögzített

41 Celsius-fok átadta a múltnak a pestszentlőrinci, szintén 2007-ben feljegyzett 40,7 fokos abszolút csúcsot.

Ezzel értelemszerűen a június 30-i budapesti rekord is megváltozott, amely eddig 38,2 fok volt az újpesti mérőállomás 2022-es adatai alapján. A budapesti éjszaka szintén kivételesen fülledt maradt, a János-hegyen mért 26,6 fokos napi minimum-hőmérséklet új fővárosi hajnali melegrekordot jelent.

Kép forrása: HungaroMet

Bár a meteorológiai mérések ellenőrzése folyamatos, a szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy ezek a kiugró abszolút szélsőértékek jellemzően egy-egy konkrét földrajzi helyre és rövid időszakra vonatkoznak. Kialakulásuk többnyire a különböző időjárási tényezők véletlenszerű egybeesésének, valamint a helyi mikroklimatikus hatások felerősödésének a következménye.

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