Kiderült, mi kell ahhoz, hogy bevonzzák az energiatároló beruházásokat Magyarországra

A DLA Piper „Capital Unlocks Capacity” című nemzetközi kutatása, amely 550 befektető, fejlesztő, banki és iparági szereplő részvételével készült arra mutat rá, hogy az Egyesült Államok jelenleg a legvonzóbb befektetési célpont az energiatárolási piacon, amelyet az Egyesült Királyság és Kína követ.
A kutatás ugyanakkor kiemeli, hogy a befektetők egyre inkább azokat a piacokat részesítik előnyben,
ahol a projektkockázatok jól felmérhetőek, a hálózati csatlakozás kedvező költségszinten biztosítható és a bevételi modellek hosszú távon is fenntarthatóak.
A kutatás szerint ezek a tényezők fontosabbnak bizonyultak, mint önmagában a piac mérete vagy az állami ösztönzők jelenléte.
A megkérdezett befektetők egyre inkább az úgynevezett „Goldilocks” projektekre koncentrálnak: olyan fejlesztésekre, amelyek már túljutottak a legkockázatosabb korai fejlesztési szakaszon, ugyanakkor még nem váltak alacsonyabb hozamú, operatív eszközökké. A válaszadók 43 százaléka elsősorban az építésre kész (ready-to-build) vagy előrehaladott fejlesztési fázisban lévő energiatárolói projekteket keresi, míg a korai fázisú fejlesztések iránt jóval visszafogottabb az érdeklődés.
A felmérés azt is megállapította, hogy
a befektetők mintegy fele 11-12 százalékos IRR-t vár el energiatárolói beruházásaitól.
Ez arra utal, hogy a piac jelentős része nem a kockázatosabb, magasabb hozamú projekteket keresi, hanem azokat a fejlesztéseket részesíti előnyben, ahol a bizonytalanságok jól azonosíthatóak, kezelhetők és megfelelően beárazhatóak.
Nemzetközi viszonylatban az energiatárolási szektor a kezdeti, gyors növekedési szakaszból egy intézményesült, világos szabályok mentén működő iparággá vált. Magyarországon a kiforrott, bankok által elfogadott piaci bevételi modell még várat magára, amelynek rendelkezésre állásával nőhet az állami támogatás nélküli BESS projektek aránya
– mondta Simon Gábor, a DLA Piper Hungary energia szakterületének vezetője.
A felmérés eredményei alapján a befektetők különösen nagy érdeklődést mutatnak az energiatárolással kombinált, úgynevezett 'kolokációs' modellek iránt, amelyek lehetővé teszik a megújuló energiaforrások és az energiatárolók közös hálózati csatlakozási ponton történő működését.
A kutatás számos olyan piaci trendet azonosít, amelyek Magyarországon és a CEE régióban is egyre markánsabban jelentkeznek. A naperőművi termelés gyors növekedésével párhuzamosan felértékelődik az energiatárolás, a szélerőművi (akár hibrid) fejlesztések, a rugalmassági szolgáltatások és a kolokációs modellek szerepe, amelyek lehetővé tehetik a meglévő hálózati infrastruktúra hatékonyabb kihasználását
- tette hozzá Simon Gábor.
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