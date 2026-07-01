FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Komoly veszteség érte a magyar földeket: akár ötödével is kevesebb búza teremhet az idén
Gazdaság

Komoly veszteség érte a magyar földeket: akár ötödével is kevesebb búza teremhet az idén

agrarszektor.hu
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A 2026-os rendkívüli aszály és a kora nyári hőhullámok miatt a hazai búzatermés mennyisége várhatóan 15–20 százalékkal elmarad a várakozásoktól - igaz, ezek még csak elsődleges becslések. Bár az aratás még tart, a korai adatok alapján jelentősek a területi különbségek, hiszen míg az Alföldön komoly hozamveszteségek mutatkoznak, a hőség okozta kényszerérés a búza minőségét és sütőipari felhasználhatóságát is kedvezőtlenül érintheti - közölte az Agrárszektor.
Agrárszektor Konferencia 2026
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

A tartós csapadékhiány és a forróság a legérzékenyebb fejlődési fázisokban, a virágzás és a szemtelítődés idején érte a növényeket. A szélsőséges meleg felgyorsította a vegetációs folyamatokat, és kényszerérést idézett elő, így a szemeknek nem maradt idejük a megfelelő fejlődésre. Bár ez jellemzően alacsonyabb termésátlagot és gyengébb minőségi mutatókat eredményez, a végeredményt jelentősen befolyásolják a helyi csapadékviszonyok és a tápanyag-hasznosulás mértéke.

Emiatt nemcsak az egyes régiók, hanem gyakran egyazon gazdaság különböző táblái között is hatalmas eltérések tapasztalhatók.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint a kényszerérés miatt a termésmennyiség országos szinten akár 15–20 százalékkal is elmaradhat a várakozásoktól. A hozamokat tekintve az Alföldön alakult ki a legnehezebb helyzet, ott ugyanis sok területen mindössze hektáronkénti 2–3 tonnás átlaggal folyik a betakarítás. A Dunántúlon általában kedvezőbbek a kilátások, de a területi szórás ott is jelentős, hiszen az északnyugati régióban 2,5 és 5 tonna között alakulnak a hektáronkénti átlagok, miközben Közép-Magyarországon 4–5 tonna várható.

A mennyiségi visszaesés mellett a minőség, különösen a sütőipari feldolgozhatóság terén is bizonytalanságok mutatkoznak.

Még több Gazdaság

Nem lehet panasz az amerikai munkaerőpiacra

Erre vártunk: kiderült, pontosan mikor ér véget a nagy forróság

Napokon belül nagy leépítési jön a Microsoftnál

Lengyel Tamás, a GOF Hungary Kft. dunaföldvári malmának igazgatója elmondta, hogy az első laboratóriumi minták alapján a malmi búza fehérjetartalma kifejezetten magas, ám ez nem párosul arányosan megfelelő sikértartalommal. A szárazságnak ugyanakkor volt egy részben kedvező élettani hatása is, hiszen a gyengébb bokrosodás miatt a növények kevesebb kalászt neveltek, így a megmaradtakra több tápanyag jutott, ami némileg csökkentette az apró, töppedt szemek arányát.

Mivel a betakarítás és az adatok feldolgozása még folyamatban van, a szakemberek óva intenek az elhamarkodott következtetésektől. Az eddigi tendenciák – mint például az, hogy a magasabb termésátlag több helyen gyengébb minőséggel párosul – végleges, országos értékelésével az aratás befejezéséig még várni kell.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elindult a folyamat, amitől a szakértők rettegtek: extrém időjárásra figyelmeztetnek, súlyosbodik a helyzet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
444: pontosan tudni lehet, kivel beszélt Hajdu János az ukrán pénzszállítók elfogásának napján
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility