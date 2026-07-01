Komoly veszteség érte a magyar földeket: akár ötödével is kevesebb búza teremhet az idén

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A tartós csapadékhiány és a forróság a legérzékenyebb fejlődési fázisokban, a virágzás és a szemtelítődés idején érte a növényeket. A szélsőséges meleg felgyorsította a vegetációs folyamatokat, és kényszerérést idézett elő, így a szemeknek nem maradt idejük a megfelelő fejlődésre. Bár ez jellemzően alacsonyabb termésátlagot és gyengébb minőségi mutatókat eredményez, a végeredményt jelentősen befolyásolják a helyi csapadékviszonyok és a tápanyag-hasznosulás mértéke.

Emiatt nemcsak az egyes régiók, hanem gyakran egyazon gazdaság különböző táblái között is hatalmas eltérések tapasztalhatók.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint a kényszerérés miatt a termésmennyiség országos szinten akár 15–20 százalékkal is elmaradhat a várakozásoktól. A hozamokat tekintve az Alföldön alakult ki a legnehezebb helyzet, ott ugyanis sok területen mindössze hektáronkénti 2–3 tonnás átlaggal folyik a betakarítás. A Dunántúlon általában kedvezőbbek a kilátások, de a területi szórás ott is jelentős, hiszen az északnyugati régióban 2,5 és 5 tonna között alakulnak a hektáronkénti átlagok, miközben Közép-Magyarországon 4–5 tonna várható.

A mennyiségi visszaesés mellett a minőség, különösen a sütőipari feldolgozhatóság terén is bizonytalanságok mutatkoznak.

Lengyel Tamás, a GOF Hungary Kft. dunaföldvári malmának igazgatója elmondta, hogy az első laboratóriumi minták alapján a malmi búza fehérjetartalma kifejezetten magas, ám ez nem párosul arányosan megfelelő sikértartalommal. A szárazságnak ugyanakkor volt egy részben kedvező élettani hatása is, hiszen a gyengébb bokrosodás miatt a növények kevesebb kalászt neveltek, így a megmaradtakra több tápanyag jutott, ami némileg csökkentette az apró, töppedt szemek arányát.

Mivel a betakarítás és az adatok feldolgozása még folyamatban van, a szakemberek óva intenek az elhamarkodott következtetésektől. Az eddigi tendenciák – mint például az, hogy a magasabb termésátlag több helyen gyengébb minőséggel párosul – végleges, országos értékelésével az aratás befejezéséig még várni kell.

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