FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Lemondanak a fizetésükről a Semmelweis kuratóriumának vezetői, teljes együttműködést ajánlanak az új kormánynak
Gazdaság

Lemondanak a fizetésükről a Semmelweis kuratóriumának vezetői, teljes együttműködést ajánlanak az új kormánynak

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Semmelweis Egyetemet fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vezetői bejelentették, hogy mostantól ügyvivőként tekintenek magukra, és emiatt készek lemondani a kuratóriumi pozícióval járó tiszteletdíjról, vagy felajánlani azt a Semmelweis Egyetem részére.

Orbán Gábor, a kuratórium elnöke, egyben a Richter vezérigazgatója a friss hirdetményben azt írta, hogy az alapítvány áttekintette a kekvákat érintő törvényi változásokat, és ennek fényében jelzik, hogy

Az Alapítvány kész arra, hogy az átmeneti időszakban a Kormány által kijelölt miniszterrel, mint az alapítói jogok gyakorlójával együttműködésben járjon el.

Ezzel arra a változásra utalnak, amellyel a kormány lényegében visszavette az irányítást az alapítványok felett, lehetővé téve például a vagyonok feletti szorosabb állami ellenőrzést, valamint akár kuratóriumi tagok leváltását is. Hozzátették,

Tekintettel az ügyvivői tevékenységre az Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának tagjai 2026. július 1. napjától tiszteletdíjukról lemondanak, vagy felajánlják a Semmelweis Egyetem részére.

Még több Gazdaság

Megjött a várva várt fordulat: nagyot enyhült az árnyomás az euróövezetben

Stabilitásból versenyelőny: ezzel a mestertervvel készülnek a hazai kis- és középvállalatok a szintlépésre

Tisza-kormány: Magyar Péter az éjjel újabb kinevezést tett, további vízkorlátozások jöhetnek a rekordhőség miatt

A kuratórium lépése minden bizonnyal Magyar Péter kérésével áll összefüggésben, aki vasárnap azt írta: "Felszólítom az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől."

Kérem, hogy tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák!

– tette hozzá a miniszterelnök. Igaz, ezeket a mondatokat minden bizonnyal nem közvetlenül a Semmelweisnek, vagy az alapítványi egyetemeknek címezte, hiszen augusztus 31-ig a nem egyetemi kekvák fognak megszűnni.

A Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai jelenleg

  • Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója,
  • Merkely Béla, az egyetem rektora,
  • Szócska Miklós, az Egészségügyi Menedzserképző Központ Igazgatója, korábban az egyetem dékánja,
  • Bedros Jonathán Róbert, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, valamint
  • Gloviczki Péter, az Egyesült Államokban működő Mayo Klinika nyugalmazott érsebész professzora.

Nem ez az egyetlen új fejlemény az egyetemek kuratóriuma körül: nemrég több befolyásos üzleti vezető lemondott a modellváltott egyetemek kuratóriumában betöltött tisztségéről. Így tett Csányi Sándor OTP-vezér, Világi Oszkár, a Mol szlovákiai magyar vezérigazgató-helyettese, Váradi József, a WizzAir vezérigazgatója, valamint Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója is.

Kapcsolódó cikkünk

Telex: Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is távozott egyetemi kuratóriumaiból

Hernádi Zsolt távozik a Corvinus Egyetem alapítványának éléről

Cikkünk frissült.

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
444: pontosan tudni lehet, kivel beszélt Hajdu János az ukrán pénzszállítók elfogásának napján
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility