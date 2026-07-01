Lemondanak a fizetésükről a Semmelweis kuratóriumának vezetői, teljes együttműködést ajánlanak az új kormánynak

Orbán Gábor, a kuratórium elnöke, egyben a Richter vezérigazgatója a friss hirdetményben azt írta, hogy az alapítvány áttekintette a kekvákat érintő törvényi változásokat, és ennek fényében jelzik, hogy
Az Alapítvány kész arra, hogy az átmeneti időszakban a Kormány által kijelölt miniszterrel, mint az alapítói jogok gyakorlójával együttműködésben járjon el.
Ezzel arra a változásra utalnak, amellyel a kormány lényegében visszavette az irányítást az alapítványok felett, lehetővé téve például a vagyonok feletti szorosabb állami ellenőrzést, valamint akár kuratóriumi tagok leváltását is. Hozzátették,
Tekintettel az ügyvivői tevékenységre az Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának tagjai 2026. július 1. napjától tiszteletdíjukról lemondanak, vagy felajánlják a Semmelweis Egyetem részére.
A kuratórium lépése minden bizonnyal Magyar Péter kérésével áll összefüggésben, aki vasárnap azt írta: "Felszólítom az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől."
Kérem, hogy tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák!
– tette hozzá a miniszterelnök. Igaz, ezeket a mondatokat minden bizonnyal nem közvetlenül a Semmelweisnek, vagy az alapítványi egyetemeknek címezte, hiszen augusztus 31-ig a nem egyetemi kekvák fognak megszűnni.
A Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai jelenleg
- Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója,
- Merkely Béla, az egyetem rektora,
- Szócska Miklós, az Egészségügyi Menedzserképző Központ Igazgatója, korábban az egyetem dékánja,
- Bedros Jonathán Róbert, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, valamint
- Gloviczki Péter, az Egyesült Államokban működő Mayo Klinika nyugalmazott érsebész professzora.
Nem ez az egyetlen új fejlemény az egyetemek kuratóriuma körül: nemrég több befolyásos üzleti vezető lemondott a modellváltott egyetemek kuratóriumában betöltött tisztségéről. Így tett Csányi Sándor OTP-vezér, Világi Oszkár, a Mol szlovákiai magyar vezérigazgató-helyettese, Váradi József, a WizzAir vezérigazgatója, valamint Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója is.
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Címlapkép forrása: MTI
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