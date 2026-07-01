FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Megjött a várva várt fordulat: nagyot enyhült az árnyomás az euróövezetben
Gazdaság

Megjött a várva várt fordulat: nagyot enyhült az árnyomás az euróövezetben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az eurózóna inflációja júniusban 3,2 százalékról 2,8 százalékra mérséklődött, ami arra utal, hogy a korábban vártnál kisebb eséllyel valósul meg a legrosszabb forgatókönyv és egyre kevésbé indokolt további kamatemelés az Európai Központi Bank (EKB) részéről. Az alacsonyabb olajárak és a gyenge konjunktúra egyaránt mérséklik az árnyomást - tudósított az ING Bank.

A júniusi visszaesés részben az olajárak csökkenésének tudható be, ami már a töltőállomásokon is érezteti a hatását. Az energiaárak drágulási üteme 10,8 százalékról 8,7 százalékra lassult. Mivel az üzemanyagárak lassabban követik az olajár csökkenését, mint a növekedését, a jelenlegi olajárszint mellett júliusban valószínűleg további mérséklődés várható a fogyasztói energiaárakban.

Kérdéses ugyanakkor, hogy a kedvező olajárszint mennyire bizonyul tartósnak

- írják az ING Bank elemzői. Az átmeneti optimizmus gyorsan csalódásba csaphat át, ha a fundamentumok ingatagok maradnak.

Ugyanakkor még a némileg magasabb árszint mellett is úgy tűnik, hogy a legborúsabb forgatókönyvek megvalósulási esélye folyamatosan csökken.

Még több Gazdaság

Stabilitásból versenyelőny: ezzel a mestertervvel készülnek a hazai kis- és középvállalatok a szintlépésre

Lemondanak a fizetésükről a Semmelweis kuratóriumának vezetői, teljes együttműködést ajánlanak az új kormánynak

Tisza-kormány: Magyar Péter az éjjel újabb kinevezést tett, további vízkorlátozások jöhetnek a rekordhőség miatt

Kapcsolódó cikkünk

Nagyot esett a német infláció

Lassult a francia infláció, csökken a nyomás az EKB-n

A maginfláció szintén csökkent júniusban, 2,6 százalékról 2,4 százalékra. Mivel a vállalatok korábban magasabb beszerzési költségekkel szembesültek, a maginfláció a következő időszakban átmenetileg még emelkedhet, mielőtt tartósabb csökkenésnek indulna - vélik az ING Bank szakértői. Az alacsonyabb olajárak mellett ugyanakkor nehezebbé válik a megnövekedett költségek fogyasztókra történő áthárítása.

A vállalati árazási szándékokat mérő felmérések már korábban is enyhülést vetítettek előre, hiszen mind a beszerzésimenedzser-index (PMI), mind az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexe az értékesítési árakra vonatkozó várakozások mérséklődését mutatta júniusban. A továbbra is gyenge konjunktúra és a bérnövekedés dinamikájának lassulása miatt kevésbé adottak a feltételek az infláció szélesebb körű terjedéséhez, mint azt korábban feltételezték.

Az Európai Központi Bank számára – amely éppen a portugáliai Sintrában tartotta éves konferenciáját – a kilátások egyre inkább galamb hangvételű, azaz enyhébb monetáris politikát valószínűsítő irányba mutatnak. Christine Lagarde elnök a rendezvény megnyitóján kijelentette, hogy a jegybanknak már nem kell olyan szigorúan fellépnie az infláció ellen, mint 2022-ben.

A jelenlegi folyamatok mellett ugyanis óvatosság igen, de drasztikus beavatkozás egyáltalán nem tűnik szükségesnek

- mondta az EKB első embere.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólaltak az EKB döntéshozói: új korszakba lépett az infláció kezelése

Dicsérte Európát az EKB első embere, de a teljes fellélegzés még nem érkezett el

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
444: pontosan tudni lehet, kivel beszélt Hajdu János az ukrán pénzszállítók elfogásának napján
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility