Megjött a várva várt fordulat: nagyot enyhült az árnyomás az euróövezetben

A júniusi visszaesés részben az olajárak csökkenésének tudható be, ami már a töltőállomásokon is érezteti a hatását. Az energiaárak drágulási üteme 10,8 százalékról 8,7 százalékra lassult. Mivel az üzemanyagárak lassabban követik az olajár csökkenését, mint a növekedését, a jelenlegi olajárszint mellett júliusban valószínűleg további mérséklődés várható a fogyasztói energiaárakban.

Kérdéses ugyanakkor, hogy a kedvező olajárszint mennyire bizonyul tartósnak

- írják az ING Bank elemzői. Az átmeneti optimizmus gyorsan csalódásba csaphat át, ha a fundamentumok ingatagok maradnak.

Ugyanakkor még a némileg magasabb árszint mellett is úgy tűnik, hogy a legborúsabb forgatókönyvek megvalósulási esélye folyamatosan csökken.

A maginfláció szintén csökkent júniusban, 2,6 százalékról 2,4 százalékra. Mivel a vállalatok korábban magasabb beszerzési költségekkel szembesültek, a maginfláció a következő időszakban átmenetileg még emelkedhet, mielőtt tartósabb csökkenésnek indulna - vélik az ING Bank szakértői. Az alacsonyabb olajárak mellett ugyanakkor nehezebbé válik a megnövekedett költségek fogyasztókra történő áthárítása.

A vállalati árazási szándékokat mérő felmérések már korábban is enyhülést vetítettek előre, hiszen mind a beszerzésimenedzser-index (PMI), mind az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexe az értékesítési árakra vonatkozó várakozások mérséklődését mutatta júniusban. A továbbra is gyenge konjunktúra és a bérnövekedés dinamikájának lassulása miatt kevésbé adottak a feltételek az infláció szélesebb körű terjedéséhez, mint azt korábban feltételezték.

Az Európai Központi Bank számára – amely éppen a portugáliai Sintrában tartotta éves konferenciáját – a kilátások egyre inkább galamb hangvételű, azaz enyhébb monetáris politikát valószínűsítő irányba mutatnak. Christine Lagarde elnök a rendezvény megnyitóján kijelentette, hogy a jegybanknak már nem kell olyan szigorúan fellépnie az infláció ellen, mint 2022-ben.

A jelenlegi folyamatok mellett ugyanis óvatosság igen, de drasztikus beavatkozás egyáltalán nem tűnik szükségesnek

- mondta az EKB első embere.

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