Meglepőt húzott a Meta, kilőtt a részvény

A Meta saját felhőszolgáltatási üzletág kiépítésébe kezdett, hogy értékesítse a mesterséges intelligenciához használt, jelenleg felesleges számítási kapacitásait – jelentette szerdán a Bloomberg belső információkra hivatkozva. A hír hatására a vállalat részvényei mintegy 7 százalékos pluszba lendültek a piacnyitás előtti kereskedésben.

A Meta saját felhőszolgáltatási üzletág felépítésén dolgozik, amelyen keresztül értékesítené a mesterséges intelligenciához kiépített, jelenleg kihasználatlan számítási kapacitásait.

A lépés mérsékelné a Meta függőségét a hirdetési bevételektől, miközben közvetlen versenytársat teremtene a legnagyobb felhőszolgáltatóknak, például az Amazonnak, a Microsoftnak és az Alphabetnek.

A beszámoló szerint az egyik lehetséges megoldás az lenne, hogy a Meta a saját infrastruktúráján futó mesterségesintelligencia-modellekhez biztosítana hozzáférést a partnereinek, hasonlóan ahhoz, ahogyan az Amazon Web Services teszi a Bedrock nevű platformján.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója korábban már utalt rá, hogy a társaság beléphet a felhőszolgáltatások piacára, amennyiben az adatközpontok építése során túltervezik a beruházásokat, és így felesleges kapacitásuk keletkezik. A technológiai óriáscégek idén várhatóan több mint 700 milliárd dollárt fordítanak AI-infrastruktúrára, szemben a 2025-ös, nagyjából 400 milliárd dolláros összeggel.

Zuckerberg a Meta májusi éves közgyűlésén úgy fogalmazott, hogy a terv "mindenképpen napirenden van". Hozzátette, hogy szinte minden héten megkeresik őket más vállalatok azzal a kéréssel, hogy a felhőszolgáltatókhoz hasonlóan biztosítsanak számukra hozzáférést az AI-modellekhez, vagy prémium áron vásárolhassák meg a szabad számítási kapacitásokat.

Ezt eddig azért nem tettük meg, mert úgy gondoljuk, hogy hasznát vesszük a kapacitásnak. De ha eljutunk oda, hogy úgy érezzük, túl sokat építettünk, akkor ez is egy lehetőség számunkra

– fogalmazott akkor a vezérigazgató.

A friss fejlemény hatására a vállalat részvényei

7,1 százalékos pluszba ugrottak a piacnyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

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